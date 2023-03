Vyhrožování, útěk a pochybnosti. Situace kolem polské dívky, která věří, že by mohla být před lety ztracenou britskou holčičkou Madeleine McCannovou, se během pár týdnů velmi zdramatizovala. Julia Wandeltová, jejíž příběh nyní sledují miliony lidí, začala dostávat vyhrůžky smrtí. Proto se rozhodla z Polska uprchnout. Nyní se jednadvacetiletá dívka zřejmě skrývá v Kalifornii. Pochybnosti o tom, že by Julie Wandeltová mohla být pohřešovanou Maddie, však sílí. Švýcarská společnost, která použila speciální software na srovnání obličejů obou dívek, tvrdí, že mezi nimi nenašla shodu.

Obrázek Maddie, jak by mohla vypadat v devíti letech, umístěný v kostele v Rothley. Tam se v roce 2017 konala bohoslužba u příležitosti deseti let od chvíle, kdy se Madeleine McCann ztratila na dovolené v Praia da Luz v Portugalsku | Foto: Profimedia

Společnost Ava-X k porovnání tváří Julie Wandeltové a Madeleine McCannové použila technologii „face matching“, která napomáhá policistům při vyšetřování zločinů k identifikaci pachatelů. Pomáhá ale také hledat pohřešované nebo adoptované děti.

V případě polské dívky je prý výsledek jasný.

Krimi příběhy: Precizně zpracované video vysvětluje, proč si Julie myslí, že by mohla být ztracená Maddie McCannová:

Zdroj: Youtube

Žádná shoda. Podle počítače Julia není Maddie

„Je prakticky nemožné, aby tato mladá Polka byla Maddie,“ řekl deníku Blick šéf Ava-X Christian Fehrlin. Nejprve prý srovnali Juliinu fotografii z dětství a z dospělosti a našli shodu. Když však použili k porovnání s fotografií dospělé Julie obrázek malé Maddie, nenašli nic. „Můžete si ušetřit test DNA,“ prohlásil dokonce Fehrlin.

Polka Julia Wandeltová se do povědomí uživatelů sociálních sítí dostala pod přezdívkou @iammadeleinemccann. Její instagram sledovalo na 600 tisíc lidí. Julii měla k domněnce, že by mohla být ztracenou britskou holčičkou, přivést poznámka její babičky.



Její vzpomínky na dětství jsou prý nejasné. Tvrdí, že svým věkem 21 let si není jistá. Maddie by totiž bylo pouze devatenáct.

Právě na tom, že má podobné rysy tváře se ztracenou dívkou i stejnou pihu na noze, skvrnu v oku nebo mezírku mezi zuby, staví Julia Wandeltová svou doměnku, že by mohla být unesenou Madeleine.

Doma prý dokonce našla rodinnou fotografii muže, který ji jako dítě sexuálně zneužil a ten se podle Julie se velmi podobá policejnímu nákresu jednoho z podezřelých v případu McCannové.

Policejní dokument o odsouzení muže, který ji zneužil, Julie zveřejnila na svém instagramu. Pravost dokumentu zatím nelze ověřit:

Rozruchem, který rozpoutala na sociálních sítích, dosáhla Polka toho, že rodiče Madeleine McCannové, Kate a Gerry McCannovi, souhlasili s testy DNA. Na výsledky srovnání tří vzorků DNA se stále čeká.

Zdroje blízké rodině McCannových však deníku The Sun sdělily, že tvrzení Wandeltové rodinu rozrušují. „Kate a Gerrymu to způsobuje zbytečnou bolest. Během let se objevilo tolik nepravdivých zpráv, další už nepotřebují,“ uvedli rodinní známí.

„Rodina neriskuje, je ochotná podívat se na všechny stopy. Je důležité, aby se podívali na všechny faktory, ta dívka vypadá podobně. O tom není sporu. Pokud je pravda, co říká, je velká šance, že by to mohla být ona. Všechno se sčítá,“ prohlásili ale dříve.

Julie srovnává své fotky s fotkami Madeleine a Kate McCannovými:

Třicet tisíc eur za hlavu

DNA testy vlastní, tedy polské rodiny, Julia Wandeltová nemá. Její příbuzní odmítli poskytnout vzorky DNA a s Julií přerušili kontakty. „Nesouhlasí s tím. Včera jsem mluvila s babičkou a řekla toho o mně spoustu špatného. Řekla také, že nebudou porovnávat jejich DNA s tou mou,“ vysvětlila médiím Julia už dříve. Její rodina naopak tvrdí, že je jejich dcera psychicky nemocná a že se jí několik let snažili poskytnout léčbu.

Juliin případ zaujal americkou soukromou detektivku a senzibilku Fiu Johanssonovou, která pomáhala policii s několika případy pohřešovaných lidí. Johanssonová proto odjela do Polska, začala se kauzou zabývat. Posléze Julii nabídla, aby s ní odjela do Spojených států.

Polka tvrdí, že je Maddie McCannová, dívka ztracená před 15 lety. Chce testy DNA

Julie se nyní navíc stala terčem nebezpečného vyhrožování. „Julia dostala nespočet výhrůžek a nenávistných mailů. Dnes jsme však byli upozorněni na vážnou a věrohodnou hrozbu smrtí a na odměnu vypsanou na její hlavu,“ píše Fia Johansson u videa sdíleného na jednom z instagramových profilů, které založila Julia.

Podle deníku The Sun byla dokonce na Juliinu hlavu vypsána odměna 30 tisíc eur.

V USA Julii Wandeltovou chrání policie, která navíc vyšetřuje, kdo stojí za nebezpečným vyhrožováním. Podle serveru Radar Online vyšetřovatelé vyhodnotili, že se ji snaží umlčet mafie obchodující se sexem, aby nebyla odhalena její pravá identita.

Madeleine McCannové byly necelé čtyři roky, když záhadně zmizela z apartmánu v Portugalsku v době, kdy její rodiče večeřeli v nedaleké restauraci. Portugalská policie zpočátku svou pozornost upřela právě na rodiče, jejich vyšetřování však pro nedostatek důkazů ukončila. Před několika lety se hlavním podezřelým stal odsouzený pedofil a obchodník s drogami Christian Brückner. Podle mnohých vyšetřovatelů je však Madeleine dávno po smrti.

Podezřelý v případu zmizení Madeleine McCann v roce 2007. Jde o Christiana Brücknera, který si nyní v Německu odpykává trest vězení za znásilnění americké seniorky v roce 2005 ve stejném městě, odkud dva roky nato zmizela Madeleine. Už dříve ho odsoudili i za sexuální zneužívání dětíZdroj: Profimedia

„Vyšetřovatelé si myslí, že dotyční překupníci jsou pravděpodobně ti, kteří ji atakují online výhrůžkami,“ sdělila pro Radar Online Johanssonová. Vyhrůžky prý pocházejí z Velké Británie a ze Spojených států.

Johanssonová je také přesvědčena, že Julia jistě není opravdovou dcerou polských rodičů.

Je to ztracená Inge?

Ohledně toho, zda je Julie Wandeltová skutečně ztracenou Madeleine, však panuje stále více pochyb, které mimo jiné souvisejí také s důvěryhodností samotné Julie. Upozorňují na to i lidé na sociálních sítích. „Připadá mi zvláštní, že má tolik různých příjmení - našel jsem Julii Faustynu, Julii Wendell a Julii Wandelt,“ napsal mimo jiné uživatel @LoudChallenge3536.

Naopak přibývá lidí, kteří Julii považují za jiné ztracené dítě, německou holčičku Ingu Gehrickeovou, která zmizela osm let po Maddie. „Tato dívka, která si myslí, že je Madeleine McCann, je stoprocentně Inge Gehricke. Neuvěřitelná podobnost,“ napsala na twitter jedna ze zastánkyň této teorie.

Bil ji, znásilňoval. Vězněná Natascha Kampuschová utekla únosci i díky vysavači

Pětiletá Inge Gehrickeová zmizela osm let po Madeleine, a ani ji se dodnes nepodařilo vypátrat. Se svou rodinou v den zmizení pobývala u německého Wilhelmshofu, hrála si s dětmi a pomáhala rodičům chystat venku večeři. Pak si dvě další děti všimly, že v době, kdy začalo zapadat slunce, odcházela mezi stromy k domu rodinných přátel. Od té doby ji už nikdo neviděl.

„Její zdrcený otec údajně řekl: Do domu to bylo jen sto metrů. Ale nikdy se tam nedostala,“ napsal The Mirror.

Deník také upozornil, že mezi zmizením Inge a Madeleine existují záhadné paralely. „Obě dívky zmizely, když byly se svou rodinou na dovolené, a nezbyly po nich žádné stopy. A navíc pátrání po pohřešované Inge Gehrickeové směřovalo k Němci Christianu Bruecknerovi, který byl podezřelý i v případu zmizení McCannové,“ píše The Mirror.