Polka Julia Wandeltová se do povědomí uživatelů sociálních sítí dostala pod přezdívkou @iammadeleinemccann. Její instagram sleduje na 600 tisíc lidí. Julii měla k úvaze, že by mohla být právě ona holčičkou, jejíž nešťastný příběh všichni sledovali, přivést poznámka její babičky. Tvrdí, že svým věkem 21 let si není stoprocentně jistá. Maddie by totiž bylo pouze devatenáct. Nejasné jsou i její vzpomínky na dětství.

Společné rysy tváře se ztracenou dívkou i detaily jako je piha na noze, skvrna v oku nebo mezírka mezi zuby, kterou jako malá měla, ji ale utvrzují v jejím přesvědčení, a na videích se snaží prostřednictvím sociálních sítí přesvědčit i ostatní.

„Policejní vyšetřovatelé z Velké Británie a Polska se mě snaží ignorovat. Pomozte mi," prosí prostřednictvím svého instagramu. Tvrdí také, že jí fotky když byla úplně malá nebo fotky matky, když s ní byla těhotná, doma nikdy neukázali. Nejstarší vzpomínku má spojenou s teplem, pláží a želvami.

Žádá o testy DNA

Maddie žádala rodinu McCannových o testy DNA a ti jí podle webu Birmingham Mail údajně vyhověli a s testy souhlasí. „Julia uvedla, že rodina pohřešované dívky ji požádala, aby podstoupila test DNA. Zdroj blízký McCann's řekl: „Rodina neriskuje, je ochotná podívat se na všechny stopy. Je důležité, aby se podívali na všechny faktory, ta dívka vypadá podobně. O tom není sporu. Pokud je pravda, co říká, je velká šance, že by to mohla být ona. Všechno se sčítá."

Předpokládá se, že člen rodiny McCannových přišel s nabídkou účasti na testech DNA. „Julia doufá, že v nadcházejících dnech naváže přímý kontakt s Madeleininými rodiči Kate a Gerry McCannem," uvedl web Birmingham Mail.

Podle vyšetřovatelů už dávno nežije

Jak uvedl web tn.cz, podle vyšetřovatelů je však s velkou pravděpodobností skutečná Madeleine již dávno po smrti. Na tvrzení Julie lidem na internetu nesedí řada věcí. Jednou z nich je například to, proč nejprve nepodstoupí testy její nynější rodina.

Julia tak přispěchala s odpovědí. „Nesouhlasí s tím. Včera jsem mluvila s babičkou a řekla toho o mně spoustu špatného. Řekla také, že nebudou porovnávat jejich DNA s tou mou," odpověděla podle webu tn.cz kritikům.

Maddie zmizela v květnu 2007

Madeleine McCannové byly tři roky, když záhadně zmizela z dovolenkového apartmánu v Portugalsku v době, kdy její rodiče večeřeli v nedaleké restauraci. Jak uvedl web tvnoviny. sk, nenašla portugalská policie v počáteční fázi vyšetřování žádné významné stopy a svoji pozornost upřela především na rodiče zmizelé holčičky. Vyšetřování rodičů pak policie pro nedostatek důkazů ukončila a uvedla, že v případu nebyli zapletení.

"V květnu 2022 oznámila německá prokuratura, která případ od roku 2020 vyšetruje, že našla nové důkazy. Hlavním podezřelým se na jejich základě stal odsouzený pedofil a obchodník s drogami Christian Brückner. Ten si v současnosti odpykává ve vězení trest za znásilnění ženy, kterého se dopustil ve stejné oblasti, kde zmizela Madeleine," uvedl web tvnoviny. sk. Christian Brückner byl už v letech 1994 a 2016 odsouzený za sexuální zneužívání dětí. K únosu Maddie se ale nepřiznal.

Pedofil Christian B. jako hlavní podezřelý

Kate a Gerry se zařekli, že se ji nikdy nevzdají hledat. V roce 2020, když vyšetřovatelé uvedli jako podezřelého v minulosti odsouzeného pedofila Christiana B. z Německa, Clarence Mitchell, dlouholetý mluvčí Kate a Gerry McCannových, podle webu Birmingham Mail řekl: „Kate a Gerry cítí, že je to potenciálně velmi významné. Je to poprvé za více než 13 let, kdy si pamatuji, že se policie zaměřila na jednoho jedince“.

Lidé vidí podobnost jinde

Polka Julia Wandelt teď po letech pořádně rozvířila vody kolem záhadného zmizení Maddie. Její verzi ale podle webu tn.cz nevěří ani uživatelé sociálních sítí, kteří její videa sledují. Připomíná jim totiž holčičku, které bylo přezdíváno německá Madeleine.

„Tehdy pětiletá Inga Gehrickeová zmizela osm let po Madeleine a stále se ji nepodařilo vypátrat. Malá Inga se v den svého zmizení vydala s kamarády pro dřevo do lesa. Z něj se ale už ke zbytku rodiny, která chystala piknik u německého Wilhelmshofu, nevrátila. Nepomohli ani psovodi a stovky pomocníků, kteří po dívence pátrali. Lidé si tak myslí, že by právě polská dívka mohla být ztracenou Ingou," uvedl web tn.cz.