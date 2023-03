Předchůdkyně českých feministek a nestorka české kuchařské školy. Tak se zapsala do dějin Magdalena Dobromila Rettigová, rozená Artmannová. Ve své Domácí kuchařce sepsala tato obdivuhodná žena přes 700 receptů a ve svých prózách ráda proklamovala ideál manželky a matky vzdělané a uvědomělé.

Dobromila Magdalena Rettigová. | Foto: Profimedia

Vlastenectví k české zemi se u Magdaleny Rettigové plně rozvinulo až po sňatku s českým buditelem a spisovatelem Janem Aloisem Sudipravem Rettigem. Od ostatních obrozenců se ale lišila tím, že nerozbíjela tradiční představu ženy-manželky, matky, hospodyně. Ba naopak, rozvíjela ji, ale na druhé straně ukazovala, že to není životní náplň celá. Že může a mělo by být za ní něco více, co teprve dá smysl i té tradiční sféře.

Magdalena Dobromila Rettigová (1961) český film ke zhlédnutí:

A tak vedle knížek o vaření a domácnosti psala díla prozaická, která nepostrádala intelektuální myšlení a v nichž proklamovala ideál manželky a matky vzdělané a uvědomělé.

Magdalena Dobromila Rettigová byla česká buditelka a spisovatelka. Dodnes je známa především jako autorka knihy Domácí kuchařka, ale psala i divadelní hry, poezii a krátké prózy. Narodila se ve Všeradicích u Hořovic 31. ledna 1785 a zemřela v Litomyšli 5. srpna 1845.

V osobním životě ale šťastná moc nebyla, za což mohly pravděpodobně častá těhotenství a potraty. Přesto přála ostatním jen to nejlepší, protože šest let před svou smrtí napsala jejímu tehdejšímu nakladateli a příteli Janu Hostivítu Pospíšilovi: "Nechci nic jiného, než aby čím více tím líp lidů šťastných na světě bylo, aby to, co já na světě zmeškala, jim všem podílem bylo, to snážnost má, pokud jediný krůpěj krve české v žilách mých proudit bude, a když již pro mě všecka radost pohřbená, všecko štěstí zakopané, tedy ať se jiní radují, ať všichni šťastní jsou, to žádost má, ještě jediná na světě."

Vraz do toho deset žloutků, k tomu čtyři loty cukru. Jak vařila Rettigová?

Rettigová spolu s manželem po pár stěhováních zakotvila v Litomyšli, kde proslula vedením kurzů zdejších dívek, jež učila, jak hospodařit v domácnosti. Vedla také vlastní společenský salon, který byl nazýván „kafíčková společnost“. Udržovala kontakt s národními buditeli a vedle příspěvků do slovanských časopisů se proslavila především jako autorka Domácí kuchařky z roku 1826.

V Domácí kuchařce sepsala Rettigová přes 700 receptů, seřazených do tematických kapitol jako třeba Polívky masité, Pojednání o hovězím mase, Omáčky k hovězímu masu, Zelené věci, Zadělávaná jídla, Zvěřina a dalších.

Řízek podle M. D. Rettigové. Pozor, při sledování videa budete možná slintat:

Recepty M. D. Rettigové

Kuřátka s rajskými jablky

Kuřátka uvař buď v hovězí polívce, neb na novém másle nech dusit. Vezmi dvě neb tři rajská jablka, uvař je ve víně, dej k tomu půl ostrouhané, ve smetaně máčené žemličky, k tomu ještě dej trochu hovězí polívky, trochu květu, proceď to na ty kuřátka a dej na stůl. Kdo chce, přidej k tomu lot tlučeného cukru.



Polívka pivní

Postav tři žejdlíky piva, nech ho vařit, ale ty pěny pořád z něho sbírej, nech ho hezkou chvilku vařit, vezmi 5 neb 6 žloutků do hrnéčka, dej k tomu kus másla, asi tři vařečky mouky, trochu smetany, trochu květu, cukr, trochu soli, dobře to s tou smetanou rozkloktej a to vařící pivo zakloktej, nech ještě trochu vařit, musíš ale pořád míchat, aby se to nesrazilo. Chceš-li ji mít nakýslou dej trochu vinného octa, na kostky nakrájený chlebíček na mísu a na ten tu polívku vlej.



Cvípochy k vínu

Dej na mísu čtvrt libry tlučeného, prosátého cukru, dej do něj deset žloutků, tří to něco přes půl hodiny, dej pak do toho trochu fenyglu, po těch desíti bílkách tuhý sníh a deset lotů pěkné mouky, dej to do vymazané cvípochové formy, peč zvolna, až to padat počne, vyklop, nech vystydnout, pak na dvě stébla tlusté kousky pokrájej, vlož na papír a plech a nech to v troubě, ne příliš horké, osušit.

Zdroj: Magdalena Dobromila Rettigová: Domácí kuchařka

Instituce a zajímavosti spojené se jménem M. D. Rettigové

Galerii a muzeum M. D. Rettigové ve Všeradicích najdete v areálu Dvoru Všerad v budově zámeckého špýchar. Expozice na třech podlažích budovy připomínají odkaz všeradické rodačky a nejslavnější české kuchařky a spisovatelky, Magdaleny Dobromily Rettigové. Kromě tradičních artefaktů, jako jsou knihy a dobové relikvie, je tato část muzea také interaktivní a hlas Simony Stašové vás pochválí, pokud se vám některý z dobově laděných úkolů podaří splnit. U pokladny na zdi se nachází portrét místní nejslavnější rodačky, digitální obraz je tvořen až dvěma a půl tisíci drobných čtverečků.

V Praze se nachází nenápadná ulička vedoucí přímo do budovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského, která nese jméno M. D. Rettigové.

Jméno Rettigové nesou i medaile pro mladé talentované kuchaře. Za zdárnou přípravu mladých kuchařů a cukrářů a úspěchy v mezinárodních i národních soutěžích pravidelně uděluje zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili M. D. Rettigové Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Toto prestižní ocenění v podobě dvou bronzových medailí získala v roce 2021 například také Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice a její učitel odborného výcviku Ladislav Pertl.

„Je to velký úspěch, tyto medaile se nepředávají příliš často,“ připomněl šéfkuchař a učitel Ladislav Pertl. Zlatou medaili se podařilo získat Střední škole gastronomie a služeb Nová Paka v roce 2019.