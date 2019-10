Přes všechny trable žijete pohodový život?

Umím už žít sama. Nic si nenamlouvám, už se samoty nebojím, vidím v ní i klid a nezávislost. A do jisté míry zaručuje i moje pohodlí. Jsem nezávislá, nepotřebuji finanční pomoc, nemusím tak dělat kompromisy. V mém věku je myslím ideální dýchat a nechat dýchat, můžete i milovat, ale bydlet odděleně je už asi nutnost…

Nikdy žádný ústupek?

Hodně ústupků dnes a denně dělám, ale jen pro svou dceru. Na sebe a na muže jsem velmi přísná. Měla bych s tím možná něco dělat. Jsem prý dost nesnesitelná.

Nezdáte se mi nesnesitelná. Říká se, že magická hranice je pět let. Pokud pět let žijete sama, už si svůj klid nechcete nechat vzít. Byla jste s někým delší čas?

Víc než pět let jsem žila jen s Márinky tatínkem. Asi 10. Jsem docela složitá. Když přežije partner první večeři a přeskočí jiskra, vím, že to půjde. Mívám krizi po roce, když hormony zamilovanosti přestanou působit. Říkám tomu náhlá smrt. Pak stačí zdánlivá blbost, špatně položená vidlička a vím, že už nám tiká čas. Je to se mnou složité, vím to.

A stejně se najdou další, kteří se vydávají do arény.

Vždycky varuji předem. Od začátku upozorňuji na to, že to je se mnou těžké. Ať nedělají chyby, protože jsem problematická, mlčím, ale vše, i úplné detaily, vnímám extrémně citlivě.

Nikdy vás ta vaše tichá vnitřní revoluce nemrzela?

Častokrát, ale v mých letech už se těžko změním. Nejhorší je setrvávat ve vztazích, které vás nedělají šťastnou – z lítosti, ze slušnosti, z touhy, ze strachu nebýt sám…

Teď jste to řekla asi přesně, samota mnohé děsí.

Je to pochopitelné, ženy neumí být samy, chtějí mít blízko ochrannou náruč. Bezpečí. To je biologická potřeba. Jsem už vycvičená roky samoty, umím být sama, samota mě už i těší. Mám pověst té, která má smůlu na chlapy, ale oni mají spíš smůlu na mě. Jsem teď nějak moc upřímná, až si tohle povídání přečtu, možná se zabiju. Když tak na pohřbu chci Seala a Stinga, kdybyste to mohla zařídit. Děkuji

ALENA NĚMEČKOVÁ