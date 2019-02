Work-life balance je absolutně důležitý, říká muž, který strávil dva měsíce v kómatu.

Martin Ditmar | Foto: Nikol Horáková

Martin Ditmar působil 20 let jako manažer nadnárodních retailových koncernů a po celé Evropě šéfoval korporacím obchodních řetězců jako Lidl, Spar či Billa. Jednoho dne se ale vše zastavilo. A to do slova! Dva měsíce strávil na „smrtelné posteli“ v kómatu. Proč se mu to stalo? Muselo se to stát a co mu tato extrémní zkušenost dala? Sledujte v rozhovoru pořadu Škola průserů.