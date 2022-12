Vánoce se blíží, už víte, kde je budete trávit? Musím říct, že jsem to ještě moc neplánovala, jsme všichni za ten rok docela nacestovaní, ale doufám, že budeme na horách. Někde venku, v přírodě, a že budeme všichni spolu. Na to se těším. Jinak můj manžel teď slavil padesátiny a chystáme se do Peru. Bude to taková narozeninová cesta.

Nebyl to jeden z vašich snů se tam podívat?

Ano. (smích) Těch destinací mám víc, kam bych se chtěla podívat, ale Peru mezi ně patří. Lákala by mě i Kostarika, Madagaskar a další.

Nejsme žádní šílenci, říkají o sobě manželé Martina Kociánová a Tomáš Tureček

Jaký dárek jste dostala k padesátinám vy?

Já si ke svým padesátinám nadělila knihu.

Co dalšího teď kromě cesty chystáte?

Pořád ještě slavíme dvacet pět let od vzniku nadace. Ve spolupráci s Českou poštou k tomu vyšlo dvacet pět unikátních známek, každá reprezentuje rok pomoci nadace a snažíme se slavit jak jinak než prací, protože doba není lehká a spousta lidí potřebuje pomoct. Pomáháme samoživitelkám, náhradním rodinám, rodinám, které se ocitly v krizi. Je to potřeba.

Tereza MaxováZdroj: Se svolením Terezy Maxové / Teribear

Potkáváme se na módní přehlídce návrhářky Zuzany Kubíčkové. Jak to teď máte vůbec s modelingem?

Zrovna dneska jsem něco fotila, pozítří fotím a za tři dny taky něco fotím. (smích) Nečekala jsem, že se tomu budu věnovat i po padesátce. Ale musím říct, že teď je to víc v klidu. Člověk nedělá všechno, může si vybírat. Vybírám si věci, které mě baví, pracuji s lidmi, které chci podpořit a kteří jsou kreativní. Je to pro mě radost.

Iva Kubelková je s partnerem už dvacet let. Každý vztah je zrcadlo, říká

Se Zuzanou Kubíčkovou spolupracujete?

Přišla jsem se na přehlídku podívat, protože se mi její šaty vždycky líbily, ráda jsem je nosila, je to velmi milá a šikovná návrhářka. Klidně bych s ní ráda spolupracovala.

Co vy sama nejraději nosíte? Jaký styl vám vyhovuje?

Určitě pohodlný styl. Dnes to tedy moc neodpovídá, jsem oblečená spíš jak na gala, ale většinou nosím takovou tu klasiku, minimalismus. Mám ráda tričko, džíny, tenisky, sako, krátké černé šaty, minimalistické dlouhé šaty… To je takový můj základ šatníku, který doplňuji věcmi, které najdu buď na blešáku, nebo třeba někde na cestách. Ať jsou to kaftany, šperky, šály apod.