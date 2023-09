Zpěvák a skladatel Marcel Procházka alias Marcell byl hostem další epizody podcastu Backstage Adély Noskové. Ačkoli se věnuje zpěvu, vystudoval medicínu. V novém dílu se dozvíte, jak řeší Marcel Procházka krizi středního věku, kterým zpěvákem se nechává inspirovat nebo jak to má s mejdany.

Jak Marcel zvládá krizi středního věku, se dozvíte v podcastu Adély Noskové. | Foto: Se svolením Marcela Procházky, iglanc.cz

„Myslím, že občas se každému zadaří zapařit víc, než by si přál, já jsem mejdany ale neabsolvoval moc často. Což bylo možná tím, že jsem se vždycky večer vracel do Olomouce, kde jsem studoval. A ani teď netoužím každý večer někde vysedávat, chci dát hudbě všechno, co můžu,“ říká Marcell v podcastu Backstage, kam ho pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková. Té zpěvák mimo jiné prozradil, jak řeší krizi středního věku nebo jaké byly jeho hudební začátky.

Marcell - klip Sliby:

Zdroj: Youtube

Jeho písničky jsou plné citu, sebereflexí a niterného prožitku. „Vždycky jsou to věci, které vycházejí z mé osobní zkušenosti, není to jen o lásce, ale také o vztahu ke štěstí, otázkách, které si kladu. Snažím se písně prožít, pokud se nepodaří do písní promítnout skutečné emoce, tak se lidí nedotknou,“ je přesvědčený Marcel Procházka.

Zdroj: Se svolením IGlancBackstage Adély Noskové s Marcelem Procházkou

Vystudoval jste medicínu, hodilo se to někdy i na koncertě? „Jednou jsem na koncertě dával pomoc fanynce, která tam omdlela. I na mejdanech jsem už párkrát někoho dával do stabilizované polohy a přivolával záchranku. A paradoxně mám tendenci rozhánět rvačky,“ přiznal Marcell.

Na kytaru si vydělával i na hřbitově

Jaké byly hudební začátky? „Jelikož jsem si při studiu medicíny potřeboval vydělat na kytaru a další věci kolem muziky, vyzkoušel jsem spoustu prací. Dělal jsem v baru, v prádelně, rozvážel pizzu, pracoval v call centru, pomáhal jsem i udržovat hřbitovy - to byla jedna z těch kurióznějších brigád. Kvůli studiu jsem mohl vždycky pracovat jen krátkodobě, nejčastěji přes prázdniny,“ svěřil se zpěvák.



Řeší Marcell krizi středního věku? „Samozřejmě člověk řeší svůj věk v kontextu dnešní takzvaně dokonalé doby. Vidí řadu lidí, co skvěle vypadají a jsou velice úspěšní. A na tenhle klam, který šíří především sociální sítě, může spousta lidí naletět. Já řeším, kterým směrem se vydat. Jestli se vrátit k medicíně, nebo pokračovat v hudbě. Ještě nemáme s manželkou rodinu, takže to taky intenzivně řešíme - děti a podobně,“ prozradil Marcell.

Marcell & Ben Cristovao - klip Nevim:

Zdroj: Youtube

Jak se vám hrálo se zpěvákem Benem Cristovao v O2 Aréně? „Já jsem tam vystupoval jako předkapela, pak si mě ještě Ben zavolal na některé písničky. Ben je neuvěřitelnej šoumen, umí pracovat s publikem, maximálně se soustředit na koncert. A je jedním z lidí, kteří jsou pro mě skutečně velkou inspirací. Moc mu děkuji, že mi dal šanci hrát v O2 Aréně. Byl to pro mě velký hudební zážitek,“ přiznal zpěvák.

A otázka na závěr: Kdyby vám zlatá rybka mohla splnit tři přání, jaká by to byla? „Já si myslím, že každý člověk je strůjcem svého štěstí a měl by si ho zasloužit a odmakat. Nejen dostat zdarma a bezpracně. Já jsem rád, že jsme s manželkou zdraví, že máme práci, která nás baví. Neměnil bych nic, myslím, že ta rovnováha je moc křehká a něco by se mohlo lehce pokazit, kdybych byl neskromný. Řekl bych rybce, ať pluje dál, třeba na Ukrajinu nebo k matkám samoživitelkám, prostě k lidem, kteří jsou teď v nouzi.

Co je Backstage?

Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové vejít i vy! Hosty podcastů Backstage na iglanc.cz jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.

