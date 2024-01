Není to tak dávno, co v pražské kavárně Lucerna proběhl křest knihy Žít, kterou napsal o životě Karla Svobody jeho syn Petr. Kmotry se stali Felix Slováček a zpěvačka Marcela Holanová, pro kterou Karel Svoboda napsal hned dva velké hity. Jak na slavného skladatele vzpomíná?

Marcela Holanová | Foto: se svolením Tomáše Zezulky

Karel Svoboda vám složil písně Čau, lásko a Náš song, které jste nazpívala s Karlem Gottem. Jak vzpomínáte na léta, kdy jste je v Jevanech natáčeli?

Byla, a pořád jsem, za tyto písně šťastná, jsou nádherné. Ke Svobodům jsme často jezdívali jako spousta dalších lidí. Pamatuju si, že když jsme ty písničky točili, vždycky jsme s sebou měli i našeho Káju. S Peťou si spolu hráli.

S Karlem Gottem nazpívala Marcela Holanová hit Čau, lásko:

Zdroj: Youtube

S Petrem se tedy znáte od jeho dětství?

Ano, znám ho od mala. Našemu Kájovi už je čtyřicet jedna a Petr také pořádně vyrostl. Nemůžu na něj vůbec koukat, je tak podobný tátovi! Má stejná gesta.

Zpívat jste začínala v polovině sedmdesátých let ve skupině Faraon. Tehdy jste nazpívala svou úplně první píseň?

Ano, byla to písnička Malá destička. Mám pocit, že vznikla v sedmdesátém šestém roce. Zpívá se v ní: Zůstali jsme na ocet a máme svůj první byt. (smích) Napsal ji Jaroušek Uhlíř a Karel Šíp, byl to můj úplně první singl.

Zpíváte ji ještě na koncertech?

Ne! Vůbec. (smích)

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste si řekla, že budete zpěvačkou?

Bylo mi tehdy asi dvanáct let. Hlásila jsem to všude, i ve škole, a všichni se smáli. Vidíte, nakonec se mi splnilo, co jsem si přála.

O jiném povolání jste neuvažovala?

Ne a třikrát ne, vždycky jsem chtěla jen zpívat. O tom, že by to nevyšlo, jsem nepřemýšlela.

Marcela Holanová chtěla být zpěvačkou od dětství:

Marcela HolanováZdroj: se svolením Tomáše Zezulky

Co chystáte pro fanoušky na příští rok?

Po Novém roce budeme pracovat na nových písničkách. Nebudeme dělat album, ale jen vydávat jednotlivé singly. Mám výbornou kapelu, už jsme spolu něco točili, a je pro mě veliké štěstí a radost, že s nimi můžu pracovat, protože práce ve studiu mě opravdu baví. Když pak jedu někam zpívat a lidi si se mnou moje písničky zpívají, jsem šťastná. Vždycky jim moc poděkuju.

Plánujete i dovolenou?

Víte co, to ukáže čas. S dovolenou to mám teď složitý, protože mám malého pejska, kterého si s sebou nemůžu brát. V letadle bych ho musela dát do zavazadlového prostoru, a to bych mu nikdy neudělala, takže uvidíme, zda letecká dovolená vůbec bude.

Také jste nedávno rekonstruovala domek, už máte vše hotové?

Jo, už je to naštěstí hotové, ale ještě by to chtělo trošičku dotáhnout. (smích)