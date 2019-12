Prozraďte všem obdivovatelům kutilů, co za trampoty je čeká v nových dílech?

Pat a Mat se v třiceti devíti nových epizodách přestěhovali do nových domů, kde prožívají svá další kutilská dobrodružství. Nové technické prostředky, jako jsou například dron nebo solární sekačka, jsou samozřejmostí a mimo to se s Patem a Matem setkáme v zimním období, kdy si zdobí své domy na Vánoce, připravují si silvestrovské občerstvení a chystají vánoční stromeček. Opět je čeká celá řada výzev, počínaje stavbou linky na výrobu palačinek, pece na pizzu nebo automyčky a konče přípravou fotopasti na zloděje ovoce.

Pat a Mat jdou, alespoň co se týká vynálezů, samozřejmě s dobou. V čem se ale na samotné výrobě seriálu podepsal pokrok?

Seriál Pat a Mat se stále vyrábí klasickou loutkovou animací jako na začátku. Loutky mají kovovou kostru, jsou vysoké dvacet centimetrů. Animátor dělá s loutkami malé pohyby a tyto jednotlivé fáze zaznamenává. Pro výsledný pohyb v délce trvání jedné sekundy musí udělat animátor těchto změn pětadvacet. Pokrok se výroby nedotkl nějakým zásadním způsobem. Seriál se natáčí podobně jako při jeho vzniku. Loutky i dekorace se vyrábějí ručně, animátor tedy pracuje s loutkami stejně jako před půl stoletím. Hlavní změnou proti minulosti je záznam jednotlivých snímků. Dříve se snímky zaznamenávaly trikovou kamerou na filmový pás a pak zpracovávaly v laboratořích chemickou cestou. Dnes probíhá záznam i zpracování obrazu výhradně digitálně, pomocí počítačů a digitálních fotoaparátů. Využíváme i internetovou síť a digitální úložiště, zejména pro spolupráci se studiem, které sídlí v Číně. Oni také pracují s reálnými loutkami shodnými s těmi našimi. Digitálně se dělají i úpravy a retuše výsledného obrazu. Rovněž při skládání hudby, nahrávání a zpracování ruchů k jednotlivým epizodám seriálu se využívají moderní počítačová zařízení.

Jak vlastně váš tatínek, animátor Lubomír Beneš, přišel na nápad stvořit seriál Pat a Mat?

Můj otec byl kutil. V době, kdy žil, bylo dobré umět si sám ledacos opravit. O kutilech kreslil otec vtipy do časopisů. Poté, co začal pracovat ve studiu Jiřího Trnky a sám vymýšlel i režíroval loutkové filmy, se rozhodl natočit krátký film o dvou sousedech kutilech. Pracovně si je pojmenoval pan Ouholíček a pan Sedlec, podle míst nacházejících se vedle Roztok, kde žil. V prvních scénářích pak postavy uvádí jako Kulouš a Šišoun, podle tvaru jejich hlaviček. Hlavičky vyrobil otec tak, že do skořápky od slepičích vajíček nalil sádru. Odlitek obrousil, přilepil uši a nosy z moduritu a měl hlavičky svých loutek hotové. První „jejich“ film se jmenoval Kuťáci a byl vyroben pro Ústřední půjčovnu filmů. Osmiminutový snímek Kuťáci z roku 1976 byl promítán v kinech před celovečerním filmem. No a Kuťáci se stali předlohou pro seriál „… a je to!“, vyráběný v Krátkém filmu Praha pro Slovenskou televizi Bratislava. Loutky dostaly čepičky a červené tričko se změnilo na šedivé. Zpět si Mat mohl svoje barevné tričko obléci teprve až v roce 1988.

Jak jste jako dospívající kluk vnímal začátky Pata a Mata?

Když seriál vznikal, chodil jsem na gymnázium. Rád jsem navštěvoval otce ve studiu a prohlížel si reálné scény z právě natáčených dílů seriálu. Také mě bavilo vyprávění animátorů a ostatních otcových spolupracovníků. Měl jsem vlastně rád všechny díly. Otec měl ve studiu malý projektor, na kterém mi je promítal. Bylo zajímavé vidět na plátně barevný film s kutily ještě dřív, než ho viděli diváci doma na svých černobílých obrazovkách jako večerníček. V současné době se mnou pracuje na výrobě seriálu také moje dcera Tereza a můj syn Lubomír. Ve chvíli, kdy mi otec ukazoval návrhy loutek Pata a Mata, určitě netušil, že ještě za čtyřiačtyřicet let bude jeho vnuk a jmenovec držet v ruce jedny z mnoha kopií těchto prvních loutek…

Kdy jste se přidal do tvůrčího týmu kolem animování?

V roce 1988 jsem nastoupil do Krátkého filmu Praha a pracoval jsem pod vedením svého otce jako animátor. Otce jsem přesvědčil, že by bylo dobré pokračovat v natáčení seriálu „… a je to!“ Seriál se tedy začal po kratší době znovu vyrábět. Nyní již ne pro Slovenskou televizi Bratislava, ale přímo pro Krátký film Praha. Název seriálu se změnil na Pat a Mat, podle jmen, která dostali naši kutilové, a děti si za ně mohly dosadit třeba Patlal a Matlal… (usmívá se)

Prozraďte, co je na vzniku takového třináctidílného seriálu nejnáročnější?

Po dokončení současné série bude vyrobeno celkem 129 dílů tohoto seriálu. Vzhledem k tomu, že současný tým se podílel na výrobě i celé řady těch dílů předchozích, samotná výroba již nepředstavuje tu nejnáročnější fázi. Nejnáročnější fází je jednoznačně psaní a hledání námětů na jednotlivé části. Ačkoli to na plátně nebo na televizní obrazovce vypadá snadně a lehce, není jednoduché dát dohromady dobrý námět, který by navíc „nevykrádal“ některou z původních epizod. Proto jsem rád, že se nám podařilo do týmu přibrat i novou krev. Autoři nových námětů jsou i příslibem do budoucnosti.

Vaši sympaťáci Pat a Mat jsou doslova nestárnoucí světové hvězdy. Kde všude je znají a kde zažívají největší úspěch?

Pat a Mat se dostali v minulosti téměř do celého světa. Prodávali se v mnoha zemích Evropy, v Jižní Americe, Asii. Celou řadu fanoušků mají nejen v Holandsku, Polsku a Francii, ale i v zemích, jako jsou Írán, Jižní Korea nebo Japonsko. V roce 2018 získal film cenu za nejlepší dětský film od dětské poroty na festivalu v čínském Kantonu a v roce 2017 v Chicagu.

Musejí se názvy a verze vašich večerníčků v některých zemích upravovat?

Za celou dobu, co jsou Pat a Mat ve světové filmové distribuci, získaly postavičky celou řadu různých jmen. Peter und Paul, Ljapa i Ťapa, Buurman en Buurman, Sasiedzi. V poslední době se snažíme, aby byl seriál v co nejvíce zemích znám především jako Pat a Mat. Seriál má všude stejnou podobu, jen pro některé země v současnosti pracujeme na zkrácených pětiminutových dílech, které vznikají z původní metráže. Jedině v Holandsku, kde je seriál namluven dvěma populárními herci, získává další rozměr. Když jsme pracovali na naší verzi druhého filmu Pat a Mat znovu v akci, otestovali jsme si českého diváka a postavičky získaly pro krátké mezihry hlas herců Michala Suchánka a Richarda Genzera. Hlasy byly přijaty celkem rozporuplně. Udělali jsme anketu na Facebooku a hlasy byly zamítnuty poměrem 53:47.

Čím vás Pat a Mat za ty roky nejvíc překvapili?

Opravdu velkým překvapením je pro nás popularita seriálu v Holandsku. Cokoli se zde s Patem a Matem objeví, a nemusí to být jen film, vzbudí to vždy velký zájem dětí, ale i rodičů.

Teď mají premiéru Kutilské trampoty, můžeme se ještě těšit na nějakou další sérii?

Stále trvá zájem o další díly ze strany distributorů i koproducentů. Myslím, že můžeme dále pracovat na tematicky uzavřených sériích. V současné době spíš uvažujeme o celovečerním filmu v jiném formátu, než byly filmy, které jsme uvedli do kin v posledních třech letech. Každopádně nyní se mohou diváci těšit na novou sérii Pat a Mat v zimě a Pat a Mat kutí.

Pat a Mat od Benešů

Duchovním otcem kutilů byl animátor Lubomír Beneš (1935–1995), který začínal ve studiu Krátkého filmu Bratři v triku a v roce 1967 se dostal k Jiřímu Trnkovi. V jeho studiu natočil svůj první animovaný film Homo i loutkový film Račte vstoupit. Jeho jméno je uvedeno pod celou řadou loutkových, kreslených i ploškových animovaných filmů. Pilotní díl pro seriál … a je to! byl natočen v roce 1976. Od roku 1979 je seriál o dvou kutilech natáčen kontinuálně až dodnes, jen v průběhu let změnil název na Pat a Mat. Tato jména kutilové získali v roce 1985 a autor se inspiroval přáními dětí. Dodnes vzniklo neuvěřitelných 129 epizod! V práci Lubomíra Beneše nyní pokračuje autorův syn Marek a vnoučata Tereza a Lubomír ve studiu Patmat film.

