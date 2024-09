Naposledy se jako herec objevil před kamerou v roce 2017, kdy ztvárnil roli v jednom dílu velmi úspěšného psychologického krimiseriálu Svět pod hlavou. Jeho postava hrála ve skupině Sloky a on ji nedostal náhodou. Byl totiž bubeníkem ve skupině Nahoru po schodišti dolů band, kterou spoluzaložil.

Neobvyklý pohled na herce, muzikanta, malíře, básníka a člověka Marka Brodského očima žen, které hrají v jeho životě velkou roli a očima autora dokumentu Jana J. Vágnera:

| Video: Youtube

Od té doby se v žádném filmovém ani televizním projektu neukázal, ale lze si ho připomínat v dílech, která natočil v osmdesátých letech. Asi nejvýraznější role měl v seriálech Křeček v noční košili a Zlá krev. Hrál i ve filmech Rozpuštěný a vypuštěný či v detektivce Mravenci nesou smrt.

Změna je život

Netají se tím, že po svém otci zdědil nedostatek sebevědomí a je trémista. I to byl důvod, proč koncem devadesátých let oficiálně ukončil hereckou kariéru a začal se naplno věnovat výtvarné práci – malování, grafice a animaci, oborům, které vystudoval. Absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu a na FAMU se pak krátce učil animované tvorbě. Následně několik let pracoval v kresleném filmu. Na kontě má mnoho filmových plakátů, reklam či obalů cédéček…

Marek Brodský se svým tátou Vlastimilem Brodským na snímku z roku 1999:

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Marek Brodský

Není tajemstvím, že si v minulosti prošel náročným životním obdobím. Stejně jako jeho otec bojoval s depresemi a také závislostí na alkoholu. V pořadu 13. komnata k tomu v roce 2014 řekl: „Rozdíl mezi mnou a tátou je jenom ten, že já jsem se ještě nezabil.“

Zakotvil u své milé

Bydlí v domě své partnerky nedaleko Mladé Boleslavi, odkud to má co by kamenem dohodil do Prahy i na chalupu v Kytlicích, kterou kdysi koupil jeho otec Vlastimil Brodský. Ten měl i známou chalupu ve Slunečné, kde později ukončil svůj život. K té Marek, jak přiznal, neměl žádný vztah a jezdil tam „jen“ za tátou.

Málo se ví, že sestřenicí Marka Brodského je zpěvačka a herečka Petra Černocká. S tou se pravidelně vídá, v listopadu 2019 se zúčastnil i jejích sedmdesátin, spojených s vernisáží jejích obrazů a křtem knihy Saxana 70.

Raději žije v ústraní

Filmovou roli by přijal za předpokladu, že by mu ji nabídl kamarád a musel by cítit, že ji zvládne. Jinak se herectví věnovat nechce a je spokojený u malování. Prodává obrazy, pro které jsou typické veselé hřbitovy a kočky.