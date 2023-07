Spolu s herečkou Petrou Nesvačilovou a filmovým kritikem Pavlem Sladkým měl Marek Eben možnost pokřtít na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech novou knihu režiséra Quentina Tarantina. Jeho filmy má rád a jako jeden z mála vyzpovídal i hvězdu jeho trháku Pulp Fiction Johna Travoltu.

Marek Eben. | Foto: Profimedia

Když přišla nabídka na křest knihy, předpokládám, že jste moc dlouho neváhal a kývl na ni. Je to tak?

Přesně tak. Kdo by neměl rád Quentina Tarantina? Líbí se mi na něm, že má smysl pro černý humor a nebojí se. Takových je dnes už málo. Jsou dva typy tvůrců. Jedni, kteří zásadně a nejraději mluví o své vlastní tvorbě, a druzí, kteří daleko radši mluví o tvorbě jiných. A Quentin Tarantino, myslím, patří mezi ně.

Mezi které tvůrce se řadíte vy?

Ze své zkušenosti mohu říct, že člověku se líp mluví o tvorbě někoho jiného než o vlastní. Knihu jsem ještě nečetl, ale tipuji, že bude pěkně šťavnatá, hezky k počtení. (smích)

Který snímek od Tarantina máte nejraději?

Mám rád všechny jeho filmy. Samozřejmě Pulp Fiction je klasika a těší mě, že on díky tomuto filmu udělal druhou kariéru Johnu Travoltovi. Ten snímek byl pro něj docela zlomový a hodně ho zviditelnil. Vždycky mám rád, když má režisér odvahu obsadit někoho, nad kým už všichni tak trochu ohrnují nos a dá mu další život. To je hezký.

Co říkáte na film Hanebný pancharti, který získal na filmových festivalech mnoho cen?

To je taky krásnej film. Opět, dá se říct, už klasika. Mám rád režiséry, kteří mají smysl pro humor, a to Tarantino ve výsostné míře má. A pokud je to na hraně, mám to ještě radši.

Jako jeden z mála jste měl možnost se s Johnem Travoltou blíže setkat a vyzpovídat ho. Naplnilo setkání vaše očekávání? Je takový sympaťák, jak působí ve filmu?

Překonal má očekávání. Byl to jeden z nejmilejších hostů, jaké jsme kdy na filmovém festivalu v Karlových Varech měli. Jeho míra empatie je neuvěřitelná. Měl jsem možnost to poznat na vlastní kůži, tím mě naprosto odzbrojil.

Vy jste už letitou stálicí karlovarského festivalu. Na co se každý rok nejvíc těšíte?

Až bude festival za námi. (smích) Letos jsme udělali moc hezkou Plovárnu s Russelem Crowem, který byl velmi vstřícný a milý, z toho mám velkou radost. Přeci jenom je ho pořádný kus… (smích) Člověk si řekne: „Jestli ten se namíchne, tak to se mnou dobře neskončí.“ Ale naštěstí se nenamíchl a byl moc milej.