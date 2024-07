Dnes už je naprosto běžné a všichni ve filmovém průmyslu to vědí, že má každá zahraniční hvězda kolem sebe armádu manažerů a různých zástupců. V devadesátých letech tu na to ale nebyl nikdo zvyklý, a tak chvilku trvalo, než se povedlo danou osobnost dostat do Čech.

Připomeňte si Marka Ebena v pořadu Na plovárně. Rozhovor dělal například i s Billem Gatesem:

| Video: Youtube

„Časem zjistíte, že nejdřív musíte dobýt tuhle baštu a pak se dostanete dál. Je to jako když máte hrad s vodními příkopy. Nejdřív musíte přejít jeden, pak druhý… Čím větší hvězda, tím víc příkopů je. A když je přejdete, teprve se dostanete k té hvězdě. Zajímavé je, že v devadesáti procentech to bývá velmi příjemné překvapení. Najdete slavného, ale normálního člověka,“ prozradil své zkušenosti ze zákulisí Marek Eben.

První netradiční rozhovor, při kterém se hodně zapotil, byl prý s hercem Gregorym Peckem.

„Dělal jsem s ním rozhovor a ten probíhal tak, že za kamerou stál jeho manažer, který mi na prstech jedné ruky ukazoval, kolik mi ještě zbývá minut do konce. Na celý rozhovor jsem měl pět minut. A pokaždé, když jsem něco řekl, jsem viděl, jak se objevují čtyři prsty, pak tři prsty… a takhle to odsýpalo, až řekl manažer „over“. A vy jste věděli, že když se řekne over, je prostě konec. Nedoporučuje se limit překračovat, protože manažeři si to mezi sebou řeknou, že nerespektujete pravidla a je s vámi potíž, a už vám nikdo nedá rozhovor. Podobně jsem to zažil i se Stingem,“ rozpovídal se moderátor.

Občas se samozřejmě stane, že hvězdy podlehnou atmosféře a slovíčko „over“ nerespektují. Pak je to prý zajímavé.

„Důležité je, aby v tu chvíli mluvili oni a ne vy. (smích) Pro vás je to jasný signál, že už nesmíte položit žádnou otázku. To jsem se vždy snažil respektovat, protože každý manažer má těch klientů víc a může přijít i s jiným. Nedoporučuje se lidi okolo hvězd namíchnout. Oni jen dělají svou práci, což respektuji, jsou za to placení.“

Má rád „ukecané“ hosty

Marek Eben také přiznal, že má raději hosty, kteří ho nepustí ke slovu než ty, kteří ze sebe sotva vymáčknou jedno slovo. I takové rozhovory už v minulosti několikrát zažil a vzpomíná na ně s hrůzou dodnes. Pořádně se při nich zapotil, obzvlášť při jednom.

„Často se v takovém případě dostanu k otázkám typu: Co kdyby… Jsou to otázky, které jsem nikdy nechtěl použít a mám je jen pro případ, že by šlo všechno špatně. Bohužel máte občas hosty, u kterých to jde špatně už po pěti minutách, a vy víte, že stopáž pořadu je dvacet šest minut. Takovým hostem byl třeba John Mayall. Mám ho tak rád! Je to kytarista, bluesman, legenda, u kterého hráli třeba Clapton, Alvin Lee apod., otec britského blues,“ začal vyprávět Marek.

Hned na začátku svému hostu řekl, že už jako malý kluk vyměnil jinou desku za tu jeho, a myslel, že na něj udělá dojem. Nic se ovšem nestalo. Mayall ten den totiž musel měnit hotel, byl naštvaný a nic na něj nezabíralo. Až se společně dostali k otázkám, které Marek nechtěl použít.

„Někde jsem našel, že když byl mladý, měl se svou ženou tree house, dům na stromě, tak jsem se ho na to zeptal. To už bylo moje zoufalství. A on odpověděl jen: "No…". A tak jsem pokračoval, že je to romantické, ale nepříliš praktické, a on zase odpověděl: "A proč?" Tak třeba když jdete ráno do práce, slezete z toho stromu a zjistíte, že jste si něco zapomněli doma a on: "A co jako?" To už jsem byl naprosto zoufalý a odvětil jsem, že třeba zapomenete klíčky od auta a on mě uzemnil: "V životě jsem neměl auto." To mě rozsekalo,“ dodal za hlasitého smíchu všech přítomných Marek.