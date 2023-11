Americké svátky herce Marka Taclíka příliš neberou, přesto se odhodlal přijít na jeden z letošních halloweenských večírků, který nesl podtitul „Nebuď zombie, daruj život“ a konal se pro dobrou věc. Probíhala na něm registrace do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Na rozdíl od ostatních návštěvníků dorazil ale bez masky. Měl k tomu svůj důvod.

Slavíte americké svátky jako Halloween, Valentýn apod. pravidelně?

Halloween je vlastně něco jako naše Dušičky, takže neslavím. Spíš bych tedy měl říct neslavil, protože mám malé děti a letos máme doma dýni a svítí nám v ní svíčky. Upřímně jsem byl rád, že jsme na Halloween nevyhořeli. Obecně jsem nikdy žádné svátky moc neslavil, ale díky dětem je slavím postupně všechny.

K Halloweenu patří neodmyslitelně i masky. S jejich využitím máte jako herec, předpokládám, velké zkušenosti…

Mám s nimi zkušenosti a nesnáším je. Dělám v tomto ohledu špatné povolání, protože od mala nesnáším se převlíkat. Už vím, po kom moje děti jsou. (smích) Ale zase na druhou stranu, když se mají převlíkat do masek, dělají to rády. Já to dělám nerad, takže ani na večírek jsem se nenamaskoval, nechtělo se mi do toho, dnes jsem to dělal celý den v práci.

Vzpomenete si, jaký jste měl na sobě nejnáročnější kostým?

Určitě. Když jsme s Honzou Prušinovským dělali pohádku Kdyby byly ryby. Hrál jsem tam vlkodlaka, prasodlaka a rybodlaka a měl jsem tam poměrně náročný kostým. Řekl bych, že mě maskovali tak dvě hodiny. Jsem strašně línej a pohodlnej, takže mě to poměrně štvalo, že musím vstávat v pět a ostatní až v sedm.

Brzy budou Vánoce, budete je s rodinou trávit v Čechách?

Nikdy jsem Vánoce v zahraničí netrávil, takže budeme určitě s dětma tady. Pravděpodobně v Praze.

Prožíváte atmosféru Vánoc?

Vánoce miluju. Mám je rád už od dětství a pro moji ženu a pro lidi, kteří se mnou pracují jsem v tomto ohledu pořád velké dítě. Jako dítě jsem se na Vánoce vždycky těšil a zůstalo mi to doteď.

V rámci těšení už obíháte obchody a nakupujete dárky?

Nenakupuju dárky předem, spíš na poslední chvíli. Dělám všechno na poslední chvíli. (smích)

Sledujete každý rok v televizi vánoční pohádky?

Jasně. Ale děti jsou ještě malé a nedokážou si ty pohádky užít stejně jako já, který umí prosedět celý Štědrý den u televize. Na hlavní pohádky České televize proto koukáme až kolem půlnoci, až děti usnou. (smích)

Kromě divadla vás momentálně můžeme vidět v Kriminálce Anděl. Tahle práce vám vyhovuje, nebo byste si rád vyzkoušel i něco jiného? Kriminálky teď poměrně frčí…

Nedávno se mě zrovna jedna komparzistka zeptala, jestli už budu dělat jenom kriminálky. Samozřejmě bych rád dělal i něco jinýho než kriminálky, ale jsem za tu práci vděčný, páč to vypadá, že to bude na dlouho. Neměl bych to prozrazovat, ale Kriminálka Anděl bude pravděpodobně pokračovat, diváci se na to dívají. A když se ptáte na ty sny… Určitě bych si rád natočil pohádku a zahrál si v ní krále, ale nabídka zatím nepřišla. A pak bych si třeba rád zahrál v muzikálu, ale neumím zpívat ani tančit. Leda by mi někdo nabídl roli, kde bych to nemusel dělat. (smích)