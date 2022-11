I když své rodné hroudě, tedy Železné Rudě, odkud pochází, byl možná trochu nevěrný, v Praze Marek Ztracený kořeny nezapustil. Svou první cestu do hlavního města, kam vyrazil na studia, si ale zpěvák vybavuje, jakoby to bylo včera. „Můj odjezd do Prahy byl neuvěřitelný. Sedl jsem do vlaku, cítil se šťastný a chtěl něco dokázat. Postupem času se ale ukázalo, že Prahu umím mít rád den nebo dva v týdnu. Tak jsem zůstal tam, kde jsem vyrostl, protože jsem kluk z malého horského městečka a na Pražáka si hrát neumím.“

Simona Babčáková: Hulvátské narážky jsem si s novináři vyříkala osobně

Pro Marka se však o pár let později stala Praha hotovým rájem. Bylo to v době, kdy hlavní město hudebně „dobýval“ a jak sám přiznává, hodně se toho tehdy naučil, poznal skvělé lidi a pobavil se jako nikdo. „Nebo spíš jako čtyři rockoví zpěváci za celý život. (smích) Já to zvládl za pár let a teď jsem spokojený na Šumavě,“ prozradil zpěvák v rozhovoru pro časopis Story.

Alkohol, přítelkyně a novorozený syn

Divoká léta Marka Ztraceného odstartoval jeho první a veleúspěšný hit Ztrácíš, který vydal v roce 2008, kdy také získal Českého slavíka v kategorii Objev roku. Zpěvák a skladatel byl na roztrhání. Hrála ho téměř všechna rádia, rozrůstala se mu fanouškovská základna a nelenil ani na poli soukromém. V roce 2009 se Marek začal čím dál častěji objevovat ve společnosti po boku moderátorky Marcely Skřivánkové. Po roční známosti však mladý pár ohlásil rozchod a zároveň došlo na velké překvapení. Moderátorka hudební stanice Óčko byla v očekávání. Otcem dítěte byl právě Marek.

Máte dluhy? Nečekejte na zázrak, říká k těžkému období herečka Veronika Gajerová

Ten měl ale hlavu v oblacích a na prahu kariéry se rozhodně nechtěl vázat. Jestli se někde cítil jako ryba ve vodě, byly to večírky, bary a kluby, kde se rád družil a především, s chutí popíjel. „Zpětně to, že jsem hodně pil, hodnotím tak, že to má i svá pozitiva. Na večírcích jsem poznal spoustu lidí a teď, když někam jdu, něco potřebuju, tak díky tomu bujarému životu dost lidí znám a často mi taková společná vzpomínka na nějakou veselou akci usnadní komunikaci. Takže všechno má svoje. Navíc to byla chvílemi fakt zábava,“ svěřil se Marek, který poté, co se mu narodil syn, prošel zásadní proměnou a nakonec se vrátil i k partnerce, jež zatím sama jejich malého Marka vychovávala.

Bez kocoviny přišly úspěchy

Po velkém úspěchu a hitu v roce 2008 přišel útlum. Dokonce se mohlo zdát, že se Marek Ztracený z české hudební scény vytratil. V letech 2010 a 2013 sice vydal dvě desky, žádné velké ovace za ně však nesklidil. To se ale změnilo s CD Pády, které vydal v roce 2015. Kritiky byly pozitivní a Marek pomalu, ale jistě zrál. Postupně sbíral fanoušky, až v roce 2020 překvapil všechny, ale především sám sebe. Podařilo se mu vyprodat O2 arenu a to dvakrát za sebou.

Honza Musil: Hana Zagorová mi byla oporou, pomohla mi v těžkých chvílích

„Dělal jsem jen to, co mám rád. Opravdu tvrdě na sobě pracoval a šel za svým. A najednou přišel boom. Během uplynulých let se to změnilo a fanoušků bylo najednou tolik, že jsme nevěděli, v jakém prostoru hrát, aby se tam všichni vešli. Ale já od té doby, co jsem s hraním začal, vlastně koncertoval v O2 areně pokaždé, když jsem s kytarou vystoupil. I když jsem hrál na návěsu od traktoru pro pár lidí. Všechny koncerty jedu naplno,“ prozradil zpěvák a dodal, že už nyní také ví, co je pokora.

„Začal jsem víc vnímat i lidi kolem sebe. Spoustu interpretů, zpěváků a herců jsem zvláštním způsobem hejtoval a shazoval a vůbec nevím, z jaké pozice jsem si to mohl dovolit. Byl jsem krátkozraký a teď koukám už trochu dál. To je ale asi přirozený vývoj a pomohl mi v tom i můj syn, protože když se narodil, tak já přestal pít. A ona se pak hlava tak hezky pročistí, ten pohled na svět, když nemáte kocovinu. Máte ho radši.“

„Zkusil jsem si všechno“

Marek Ztracený se tehdy zkrátka ztratil sám sobě, potřeboval se znovu najít, aby mohly přijít větší a větší úspěchy, což už nyní ví. „Klíč k úspěchu je být normální a mně to chvilku trvalo. Ze začátku jsem si na něco pořád hrál a nechal si našeptávat od našeptávačů, co mám říkat a dělat. Až mi jednoho dne došlo, že aby mi lidi věřili a já se cítil dobře, já musím být opravdu já.“

V dobách, kdy se Marek proslavil svým prvním velkým hitem, měl k pokornému klukovi daleko. Mezi novináři měl nálepku náladového zpěváka, u kterého nevíte, jak se vyspí. „Dejte klukovi ze Šumavy ve dvaadvaceti letech popularitu a spoustu peněz… Byl jsem trochu problematické dítě i ve škole a nejspíš jsem se tak trochu hledal. Zpětně jsem si ale nastavil zrcadlo a samozřejmě že mě to, jak jsem se choval nebo co jsem říkal, mrzí. Ale to mi v tu chvíli nedocházelo. Asi je to normální vývoj a je dobře, že jsem si zkusil všechno nebo prošel vším. O to víc si teď všeho vážím,“ prozrazuje zpěvák.

Marek Ztracený Marcela SkřivánkováZdroj: Profimedia

„Nechci být druhý Karel Gott“

Držitel Českého slavíka za rok 2021 v půlce října šokoval své fanoušky prohlášením, že v červnu příštího roku chystá svůj poslední koncert pro několik dalších let. Důvody si nechal pro sebe, slíbil je prozradit až poté, co svůj ohlášený koncert na stadionu v Edenu pro dvaatřicet tisíc lidí odzpívá. Toto prohlášení vyvolalo mezi jeho fanoušky doslova šílenství. Během necelé hodiny byly vstupenky na koncert vyprodané, vzápětí zmizely lístky i na přidané vystoupení a nyní zbývají poslední vstupenky na koncert číslo tři.

Dojemný vzkaz od milované babičky. Jan Bendig prozradil, co mu naposledy řekla

Marek Ztracený je novodobý fenomén. Bez nadsázky by se dalo říct, že Česko má nového Karla Gotta a oblíbený zpěvák, který už ví, jak se točí český šoubyznys, si je tohoto přirovnání vědom.

„Jakožto stratég a trochu manažer to, že je tu velký prostor, samozřejmě vnímám. On tu ani nikdo „áčkový“, a teď se nechci nikoho dotknout, kdo by měl takové ambice, ani není, což je vlastně škoda. Na druhou stranu ale stojím nohama pevně na zemi. Je pravda, že mi chodí hodně zpráv, že jsem nový Karel Gott a není to tím, co zpívám a jak, ale tím, jak se chovám. Vážím si toho, ale já nechci být druhý Karel Gott. Takový už ani nikdy nikdo být nemůže. Je mi to ale příjemné a je to motivace, protože to znamená, že jdu správným směrem. Chtěl bych, aby díky mně lidé přišli na jiné myšlenky a chvíli se pobavili.“