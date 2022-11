„Pro mě má tahle cena opravdovou hodnotu. V letošním ročníku Českého slavíka hlasovaly dva miliony lidí, přičemž přes šedesát tisíc z nich hlasovalo pro mě. A když si ten obrovský dav, který mi pomyslně předává tu cenu, představím, tak je to pro mě mnohem víc, než kdybych takové ocenění dostal například od České hudební akademie,“ prozradil v časopisu Story zpěvák, který přitom není nijak soutěživý.

Marek Ztracený: Moje chování mě mrzí. Hodně jsem pil, na něco si hrál

Pokud by mu někdo dal na výběr mezi tím, že bude Českým slavíkem nebo třikrát vyprodá Eden, stoprocentně by zvolil druhou možnost. „Ceny jsou krásný bonus, ale největší odměnou a zároveň motivací je pro mě plný sál nadšených lidí, kteří si se mnou zpívají a na chvíli hodí starosti za hlavu,“ vysvětlil Marek a bez vší skromnosti prozradil, zda si přál obhájit loňské vítězství.

„Snad nebude znít jakkoli nepokorně, když odpovím, že ano. Nejen kvůli sobě, ale i všem těm lidem, kteří jsou na té cestě se mnou,“ řekl zpěvák a znovu podotkl, že ačkoli je to příjemné a moc za to děkuje, tak největší radost má z toho, jak si s posluchači navzájem rozumí a co spolu zažívají na koncertech.

Ztracený slavík a nový song

Co by se stalo, pokud by Marek loňské vítězství neobhájil? „Tak by byl slavík ztracený,“ zasmál se zpěvák s tím, že řeč si připravil i pro tento případ, jako to prý dělával Karel Gott.

Pokud by to opravdu nevyšlo, pak by ho to nemrzelo, jelikož Českého slavíka jako samozřejmost nebere. Naopak. Úspěch přeje každému, kdo se snaží, skládá, zpívá, věnuje se fanouškům a nějakým způsobem baví lidi. „Nebral bych to tak, že by to nějak ohrozilo mou kariéru nebo přemýšlení. Jsem pozitivní člověk, a navíc jsem rád, že slavík vůbec je,“ řekl Marek s tím, že je to jediná hudební anketa v živém televizním přenosu, kterou sleduje přes milion lidí a on je za to, že se dává prostor hudbě, rád.

Navíc si mohl v přímém přenosu zahrát živě. Vystoupil s novou písní Pomalu, která během večera zazněla premiérově. „Napadlo mě udělat největší premiéru nové písně, která se u nás kdy odehrála. Rád dělám věci jinak, zajímavěji. Mohl bych to jako obvykle odpremiérovat na sociálních sítích a napsat k tomu: 'Tady je moje nová písnička.' Ale tohle mi přišlo zajímavější,“ řekl v rozhovoru. Hned druhý den po přímém přenosu pak s kapelou představili oficiální videoklip, který má už přes půl milionu zhlédnutí.

Na hudební dráhu nastoupil Marek Ztracený před patnácti lety. Sen o velkém úspěchu se mu plnil pomalu, krůček po krůčku. Nabízí se tedy otázka, zda ho nefrustrovalo, že to nejde rychleji. „Jsem nešťastná povaha. Všechno potřebuju mít hned a pintlich, což je náročné nejen pro mě, ale i pro mé okolí, kterému se tímto omlouvám. Když nad tím ale teď zpětně přemýšlím, možná jsem tlačil na pilu až moc,“ vysvětluje zpěvák s tím, že dnešníma očima by to celé trochu zpomalil a víc si to užil.

Teprve až teď mu totiž došlo, jak byla jeho cesta krásná a že má vlastně parametry hollywoodského filmu. „To je moje nové předsevzetí. Víc si to užívat. Čas totiž hrozně rychle utíká. Příští rok v červnu to bude patnáct let (v roce 2008 vyšlo první CD Ztrácíš) a já si říkám: 'Kde to sakra je?'“ Před lety snil Marek o tom, že vyprodá O2 arenu. To se mu splnilo už několikrát. Další metou byl fotbalový stadion v Edenu, který nakonec vyprodal třikrát. Koncerty se uskuteční v červnu příštího roku.

Pád a krev

Marek Ztracený myslí na všechno. Nejen na to, jak bude vše během koncertů v Edenu zalité sluncem. Přichystaný má i scénář na průšvihy. Však už si jich také během své kariéry pár odbyl. Jeden a to velmi nepříjemný, není ani tak starý. K neštěstí, které jen shodou okolností neskončilo podstatně hůř, došlo na koncertu v Pardubicích.

Ve vyprodané hale, kde bylo deset tisíc lidí, spadnul Marek při druhé písničce z pódia. „Několik minut jsem tam ležel, než mě dali dohromady. Bylo mi špatně, měl jsem otřes mozku, tekla mi krev a všichni mi říkali: 'Kašli na to, ukončíme to.' Já ale neměl to srdce, i když by to lidi určitě pochopili,“ zavzpomínal zpěvák na otřesný zážitek. I přes krev a otřes mozku nakonec vystoupení dokončil.

Ke konci dotáhl Marek Ztracený i své první televizní vystoupení, ačkoliv tehdy to prý nebyl konec, který by si dal za rámeček. Spíš naopak. Jak se totiž svěřil v rozhovoru pro Story, v životě se mu stalo asi dvakrát nebo třikrát, že vystoupil pod vlivem. Toto byl případ první.

„Tenkrát mě pozvali na Anděly. Na zkouškách jsem se coby mladý kluk s každým seznamoval, dal si se všemi panáka, házel jsem ramena a na scénu šel fakt opilý. No a na konci vystoupení jsem vzal kytaru a rozbil ji o zem,“ prozradil zpěvák s tím, že by na tom asi nebylo nic divného, pokud by se tak stalo na konci nějaké rychlé písničky. „Jenže to bylo při písničce Ztrácíš, což není úplně rock and roll. Vypadalo to trochu divně. V tu chvíli mi to přišlo jako ten nejlepší nápad, co jsem mohl dostat. Když to viděl manažer, měl jen hlavu v dlaních a nemusím vám říkat, jak vybraná slova mým směrem asi použil. Když jsem to pak viděl druhý den ze záznamu, myslel jsem, že se rozbrečím,“ řekl Marek Ztracený a dodal, že dnes už by se nic takového samozřejmě stát nemohlo. S pitím totiž přestal a na své koncerty se svědomitě připravuje.

Nejinak tomu bude v červnu při jeho třech koncertech v Edenu. Nastoupí v plné síle a fanoušci se mají na co těšit.