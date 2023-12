Je dáma každým coulem, a přestože zpěvačka Marie Rottrová oslavila v listopadu dvaaosmdesáté narozeniny, nepolevuje v tempu a život žije naplno. Odvaha jí neschází, naplnit O2 arenu během dvou měsíců přijala jako výzvu. Už za pár dní se ukázalo, že to nebude problém. Marie dovolila nahlédnout pod pokličku příprav i do svého soukromí. Časopisu Story poskytla exkluzivní rozhovor.

Marie Rottrová má pracovně nabitý prosinec. Absolvovala několik vánočních koncertů a třešničkou na dortu je ten v pražské O2 areně | Foto: Profimedia

Paní Rottrová, v listopadu jste měla narozeniny. Jak jste je oslavila?

Šli jsme s rodinou do restaurace, kterou máme rádi. Užili jsme si krásnou večeři.

To je váš oblíbený způsob oslavování?

Jak kdy, někdy oslavujeme doma. Tentokrát jsem neměla čas, abych připravila nějaké menu a velkou večeři, takže jsme šli do restaurace. Ale jinak to střídáme. My máme náhodou se synem narozeniny dva dny po sobě, takže je slavíme společně. V posledních letech chodíme spíše do restaurace, kde je zážitek z výtečného jídla jistota. Je to pro mě pohodlnější a taky je fajn nechat se obsluhovat příjemným personálem.

Marie Rottrová v rozhovoru pro Český rozhlas prozradila, jaké byly její začátky a kdo jsou její osudoví muži:

Zdroj: Youtube

Když vaříte pro svoji rodinu, co je vždy váš majstrštyk?

Dělám několik předkrmů, ať je to nudlový salát s krevetami, nebo různé pomazánky, a často vařím celé čínské menu s předkrmy. Mám staré recepty ze skvělé čínské kuchařky, ty už znám všechny zpaměti. Občas uvařím svíčkovou nebo rostbíf s pečenými bramborami a domácí pikantní tatarskou omáčkou, k tomu saláty a červenou řepu s křenem. Na tom si všichni moc pochutnáme.

To zní skvěle! Máte přesto jisté restrikce, třeba ve své dietě, něco, čemu se celý život vyhýbáte?

Ne, já nedržím žádné diety, jím všechno a stravuji se pestře. Když mám chuť na „prasárničku“ – v zimě třeba něco ze zabijačky – klidně si ji jednou za čtrnáct dnů dám. Vyvažuji to tím, že často večeřím různé saláty, které mám zvláště v létě moc ráda.

K narozeninám jste si dala velký koncert, ale trochu na poslední chvíli. To byl váš nápad?

Chtěli jsme před dvěma lety zorganizovat velký koncert k mým kulatinám, ale jelikož bylo tenkrát ještě pořád období covidu, nebylo tohle možné… Teď jsme přemýšleli, že zakončíme sérii mých vánočních koncertů jedním velkým koncertem. Byl to nápad, a když se s námi navíc spojila produkce Leoše Mareše, dali jsme vše dohromady a dohodli se na koncertu v O2 areně v Praze.

Od této chvíle mám dost napilno, samé přípravy, přípravy a zase přípravy. Vstupenky se údajně prodávají velmi dobře, tak jsem klidná, spokojená a těším se.

V tak obrovském prostoru a pro tolik lidí jste určitě zpívala už dřív. Pamatujete si ale největší koncert, na kterém jste kdy v životě vystupovala?

Největší koncert v hale jsem měla před sedmi lety právě v O2 areně, to k mým pětasedmdesátinám, ovšem propagovali jsme ho celý rok, jak je běžné. Byl to pro mě velký zážitek, vyprodaná sportovní O2 arena!

Ale před pár lety jsem měla taky úžasný zážitek, šlo o moje vystoupení na festivalu Colours of Ostrava, na které se přišlo podívat 30 000 lidí. Miluju zpívání venku, a před tak velkým publikem to bylo skvělé !

„Mám ráda černý a sarkastický humor a jsem vděčná všem, kteří ho dobře dělají. I když by to možná do mě lidé neřekli, sarkasmus je jedna z mých typických vlastností,“ prozradila v časopisu Story Marie RottrováZdroj: Deník/Jiří Sláma

Máte široký repertoár písní, je i ta, kterou máte tak ohranou, že ji nemůžete už ani slyšet?

Ne, nemám. Já, i když mám ty písničky ohrané, jsem je zpívala během času vždycky s různými kapelami a v různých úpravách. Teď mám kapelu s dechovou sekcí, takže písničky znějí trochu jinak. A tím, že se na koncertech občas střídají i muzikanti, je vše vždycky něčím nové. Tentokrát do O2 areny připravujeme také aranžmá pro velký orchestr i se smyčcovými nástroji, takže půjde o hodně jiný koncert.

Na koncerty musíte být v pořádné kondici, jak si ji udržujete?

Když jsme doma, chodíme s manželem na hodinové procházky, rychlou chůzí, takže se krásně nadýchám čerstvého vzduchu.

Manžel se někdy směje, jak energicky máchám rukama, ale mě to baví, potřebuji si rozproudit krev. Pokud hodně prší, nebo manžel hodně pracuje, zacvičím si doma. Mám sérii lehkých cviků, a s nimi si „proberu“ tu svoji kostru shora až dolů.

V minulosti jste zmínila, že na dovolených váš manžel běhá po výletech a vy zůstáváte na pláži. Je to vážně tak?

Vždycky ale jen u moře, protože miluji moře a plavání. Já na pláži lenoším, čtu knížky, trochu se sluním a chodím často plavat. Miluji plavání v moři, to je pro mě obrovská relaxace, cítím při tom svobodu a velké štěstí, tohle jinde nezažívám.

Manžel má radši výlety a poznávání širšího okolí, většinou si vzájemně vyhovíme, někdy ho nechám jet samotného do přírody a já zůstanu u moře.

S dlouholetým partnerem Milanem Říhou si před sedmi lety řekli své „ano“. Manželé spolu tráví hodně času a rádi cestují:

Letos mi na dovolené řekl, abych si hezky plavala, relaxovala a odjel na výlet do jedné proslulé jeskyně. Já mu popřála, aby si to hezky užil a dala přednost pláži. Bylo to prima, u večeře jsme si sdělovali zážitky, měl jich víc a byly pestřejší.

Já vás slyšela, když jste o sobě říkala, že jste strašně sebekritická… Jste? Co vás k tomu vede a týká se to všech sfér, nebo jen té pracovní?

Dneska je to jen sebereflexe, ale v mládí… Kdo z nás byl se sebou úplně spokojený? Když jsem já poprvé – po natočení první písničky – slyšela svůj hlas v ostravském rádiu, připadalo mi to strašné. Můj hlas se mi nelíbil, což trvalo dost dlouho, ale zjistila jsem, že v tom nejsem sama. I někteří světoví zpěváci nemají rádi svůj hlas.

Já kolikrát i vypínala rádio, když jsem slyšela, jak hrají mě a mou písničku. Ale tohle už je za mnou, smířila jsem se svým hlasem a změnila svůj přístup, jsem přece zpěvačka, ne? A tady musím poděkovat i všem posluchačům, kterým se můj hlas líbí a dávají mi to najevo, pomohlo mi to! Opravdu.