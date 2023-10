Svoji profesi úplně neopustila a její sametový hlas stále můžeme slýchat v rádiu a také pořád ještě moderuje společenské akce. Ve volných chvílích se pak bývalá hlasatelka Marie Tomsová věnuje především čtení knih. Ovšem jen těch papírových. Jak tvrdí, v tomto ohledu je staromilec. Kromě toho, že před nedávnem vydala svoji knihu s názvem Jiná už nebudu aneb neděle Marie Tomsové, také přijala pozvání pokřtít román Druhý život Mozartův, který odhaluje řadu tajemství o známém hudebníkovi.

Marie Tomsová | Foto: se svolením Františka Jiráska

Publikace nakladatelství Bohemica Books na základě několika důkazů připouští, že Wolfgang Amadeus Mozart svoji smrt jen předstíral a pod cizím jménem po několik dalších desítek let ještě žil a skládal. Překvapila vás informace, že svou smrt mohl jen předstírat?

Samozřejmě, takže jsem strašně zvědavá, co knížka přinese a co mi odkryje. Na to tajemství se moc těším, protože takové zjištění jsem naprosto nečekala.

Jaký máte vztah k tvorbě tohoto známého hudebního génia?

Jako většina Čechů jsem Mozartovou hudbou okouzlena. Navíc byl spjatý s Prahou, češstvím, s Čechy, a hlavně jsem k němu našla daleko hlubší vztah po zhlédnutí filmu Amadeus. Je to Formanovo mistrovské dílo a Mozart je tam vykreslený jako člověk se spoustou chyb, čímž je mi bližší.

Připomeňte si fiktivní přepadení Marie Tomsové v Československé televizi:

Zdroj: Youtube

Jste velká čtenářka knih?

Jsem vášnivá čtenářka. Jsem schopná, když mě knížka zaujme, číst ji celou noc. Nedovedu si představit usínání bez knihy. Tím myslím knížku papírovou s pevnými deskami. Miluji obracení stránek a šustění papíru. Jsem v tomto ohledu staromilec. Mám plnou knihovnu knížek a už je ani nemám kam dávat, takže jsem stálým abonentem Městské knihovny pražské, raději si knihy půjčuji, aby mi neležely doma.

Kromě toho, že jste vášnivou čtenářkou, jste prý i velmi zodpovědná řidička dodržující všechny silniční předpisy. Je to pravda?

Ano, protože privilegia, která jsem měla z dob své televizní popularity, jsou už dávno pryč. Tenkrát jsem stáhla okénko a příslušník mi jen řekl: „Jé, vy jste mi hlásila Večerníčka, tak jeďte.“ Ale to už je dávná minulost.

Alexander Hemala o kolegyni Tomsové: Hned jsem věděl, že ji do televize přijmou

Stavěli vás policisté často?

Jezdila jsem auty různých značek a bohužel jsem skoro každé nabourala. Jednou jsem v noci při odbočování přehlédla tramvaj. Ta nás trefila na sloupek a udělala z auta takový rohlík. Naštěstí se nám nic nestalo. Ale úsměvné bylo, že se to stalo v době, kdy jsem namluvila reklamu, a slogan zněl: Rexona vás vždycky podrží. A při té bouračce, kdy jsem zároveň zablokovala asi osm tramvajových souprav, vylezl řidič z té poslední, poznal mě a jen utrousil: „Hm, tak Rexona vás nepodržela, co?“ (smích)

Křest knihy Marie Tomsové:

Jste známá svou bravurní češtinou a váš hlas je přímo libozvučný, lze vás teď někde slyšet?

Setkat se s mým hlasem můžete na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, kde mám svoji rubriku Neděle Marie Tomsové.