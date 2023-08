Navenek nepřístupná, sotva se usměje, vede osamělý život… Přesně taková je v novém kriminálním seriálu České televize OKTOPUS herečka Marika Šoposká. Přestože s postavou nemá nic moc společného, hrála se jí skvěle. Dívat se na sebe v televizi ale nebude.

Režisér Jan Pachl se svěřil, že vás do rolí vybíral podle toho, jací jste ve skutečnosti. Tomu se mi nechce moc věřit. Nepůsobíte odměřeně a uzavřeně, nebo taková jste?

Nevím, jak působím na Honzu, ale řekla bych, že nejsem ve skutečnosti tak nepříjemná jako kapitánka Fáberová. (smích) To určitě ne. Ale je fakt, že za těch devět měsíců, co jsme seriál točili, se člověk do postavy tak vžije, že jsem se možná míň usmívala a mlčela víc než obvykle. Proto mu to možná tak přišlo. Myslím, že Fáberová je typ postavy, který se dá uchopit různě. Jak ji budu hrát, jsem zjistila, až když jsme si stoupli s Mirkem Krobotem vedle sebe a nechali obživnout to, co mezi námi osobně proudilo.

Kapitán Dítě, kterého hraje Miroslav Krobot, si nerad někoho pouští k tělu. Jak se s tím kapitánka Fáberová vypořádá?

Ze začátku se tiše tolerují a ignorují. Oba žijí ve svém vlastním světě a nemají potřebu hledat společnou řeč. Nakonec ale zjistí, že i přes svůj velký věkový rozdíl si jsou v mnoha věcech podobní, a naučí se spolu fungovat.

Jak se vám seriál natáčel?

Bylo to náročné, ale projekt se mi od začátku moc líbil. Byla jsem motivována tím, že jsem do něj chtěla jít. Kriminalistku jsem nikdy nehrála a chtěla jsem si to zkusit. Lákalo mě, že to není holčička, naivka, princezna…, není nijak zvlášť roztomilá ani sympatická. Spíš naopak. Takové role mi režiséři moc nenabízejí, takže nebylo nad čím přemýšlet. Skvěle jsem si to natáčení užila.

Prý jste tu roli vzala i kvůli tomu, že má kapitánka Fáberová zbraň. Měli jste možnost z ní střílet?

Ano, měli jsme tam jednu scénu na střelnici, už ale nevím, v kolikátém je díle. Nevzala jsem to jen kvůli zbrani, ale byla to jedna z věcí, kterou jsem si chtěla vyzkoušet a na kterou jsem se těšila. Oktopus není úplně klasický akční seriál, je psychologičtější a přináší spíš pohled na mravenčí policejní práci, párkrát jsem si zbraň ale užila. (smích) Prošla jsem několikahodinovým kurzem, abych se s ní naučila obstojně manipulovat.

Na kontě máte spoustu dobových seriálů jako Vyprávěj či První republika… Byla to i v tomto ohledu pro vás změna?

Je fakt, že jsem natočila hodně historických a dobových věcí, ale i kdyby to byla „dobovka“, líbilo by se mi to stejně. Doba, ve které se seriál odehrává, pro mě nebyla úplně rozhodující.

Sledujete detektivní seriály? Teď se jich vysílá poměrně hodně…

Přiznám se, že úplně ne, protože mám dvě malé děti a večer v osm hodin mám na práci úplně jiné věci než sedět u televize. Většinou je uspávám. Ale docela detektivky čtu. Pokud už si něco pouštím, tak většinou zpětně. Jsem zvědavá, jestli si vůbec pustím OKTOPUS. Možná, až budou kluci v pubertě a budou rádi, že jim matka neleze do pokojíčku. (smích)

V jakém dalším projektu kromě seriálu OKTOPUS vás mohou diváci od září vidět?

Pořád běží Ordinace v růžové zahradě 2, ve které už nějaký ten pátek hraju, a ještě mě můžou vidět v divadle ve Studiu DVA.