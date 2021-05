Ve své práci jste vždy tíhla ke zpravodajským formátům. Nový pořad, který na CNN Prima NEWS moderujete, je zajímavý v tom, že je v dobrém slova smyslu lidštější. Lákala váš možnost přiblížit se divákům jinak a více než doposud?

Lákala mě možnost nabídnout divákům zprávy, které přímo ovlivňují jejich každodenní život. A pak také budovat opravdu hustou síť regionálních zpravodajů, do níž chceme zapojovat právě i naše diváky. Denně hrajeme o jejich důvěru. Když pochopí, že nás zajímají jejich radosti a strasti, budou je s námi sdílet. O to se snažíme

Kdysi jste začínala jako klasická novinářka. Kdy jste v sobě objevila vizuální rozměr? Chci říct: kdy vás napadlo, že by vám slušela obrazovka?

Já vůbec nevím, jestli jsem ho kdy objevila… U mě to byla spíš souhra náhod. Když jsme se měli někdy v třeťáku na fakultě sociálních věd napsat na specializaci u předmětu masová komunikace, byl na výběr tisk, rozhlas, televize. Já už v té době psala pro noviny, takže jsem zvažovala rozhlas nebo televizi. A spolužák Ivan Brezina mi z legrace řekl: „Ty si tak hezká, že můžeš klidně jít do rádia.“ Tak jsem si najust napsala televizi. Ivan za to může!

Co z té původní novinařiny v moderátorce zůstane? Připravujete si ještě sama alespoň část podkladů, podstupujete tu hledačskou fázi sbírání informací, nebo už na to prostě není čas?

Ta moderace je vidět nejvíc, ale já jsem vedle ní vždycky dělala i ten základ. Kromě práce na TV Nova jsem pořád psala pro noviny, pár let větší materiály pro víkendové přílohy, pak fejetony pro magazín, později jsem mohla začít točit i jako reportérka. A teď na CNN Prima NEWS je příležitost moderovat různá interview a speciály vlastně průběžně. Tam se vážně nenudím. A opravdu to není práce pro čtecí hlavy!

Podstatná část Čechů celkem otevřeně tvrdí, že televizi ani noviny nesleduje. Co byste jim řekla a přemýšlíte o tom, jak takové lidi – třeba právě vaším novým pořadem – upoutat?

Já jim říkám: „Dobře děláte!“ Pokud mají jiné zdroje informací, je to jejich volba. Než přesvědčovat tyto nediváky, to spíš cílíme na ty, kteří se dívají, jen ne na nás, a přitom by mohli přepnout. Těm říkám: „Dejte nám šanci.“

Rok CNN Prima NEWS



Stanice zahájila vysílání 3. května 2020. Zakládá si na tom, že propojuje zpravodajství v televizi, na svém webovém portálu či sociálních sítích. Přináší aktuální domácí i zahraniční zprávy, reportáže, rozhovory, názory i praktické rady pro širokou veřejnost. Měsíčně osloví více než 7,7 milionu lidí. CNN Prima NEWS letos představila už několik novinek. Jednou z nich jsou také Zprávy z regionů s moderátorkou Markétou Fialovou – úspěšný formát, jenž odstartoval v únoru a rychle si získává své diváky.

Přestože jste k médiím směřovala od mládí, na ten první střet s kamerou vás asi nikdo nepřipraví.

Přesně… Jde o to, jak zvládnout stresovou situaci. Je to o sebeovládání, musíte jedním uchem poslouchat respondenta a druhým povely z režie. Jako na červenou vypnout osobní starosti, přepnout se na maximální soustředění a vypadat u toho pokud možno úplně v klidu.

Po zkušenostech z České televize, Novy a teď CNN Prima NEWS můžete srovnávat. Čím se jednotlivé stanice liší? Kromě toho, že každá cílí na jiné publikum, jsou tam i skrytější rozdíly?

Velký rozdíl je ve vztahu k financím. To, co v komerční televizi zvládnou tři lidi natočit za pět hodin, na to jede za veřejnoprávní televizi na plac lidí pět plus řidič. Česká televize prostě nemá proč přemýšlet o drobných. A vím, že se to nezměnilo ani za ty roky, co tam už nejsem.

Jako člověk, který začal pracovat v médiích krátce po revoluci, jste zažila všechny jejich proměny za poslední tři dekády. V čem se česká televizní žurnalistika zlepšila a co ze staré školy byste vrátila?

Proměna je to samozřejmě absolutní. Nástup internetu a sociálních sítí, rychlost přenosu informací, komunikace s divákem, vývoj technologií… Musím se hodně snažit, abych to aspoň trochu pobrala. Ale nevrátila bych nic, nemám takovou povahu. Vývoj tu byl a je – a nemá cenu mudrovat, co jsme my dělali lépe.

Kdybyste měla tu moc, s čím byste v televizi jednou provždy zatočila?

Nesnáším, když se ohýbá čeština, když ji profesionálové neumějí používat.

Při sledování zahraničních stanic vnímám, že se mě moderátoři CNN či Euronews snaží upoutat méně sami sebou a kladou větší důraz na text.

Máte ten pocit? Já vím, že zrovna naši američtí kolegové mají projev hodně expresivní. Každopádně je to proces, kterým si musí projít každý moderátor, sama u sebe ho zpětně neumím posoudit. Ale já na CNN Prima News také trénuju začínající kolegy. A tam se tu polohu u každého moderátora snažíme najít co nejdříve.

Stalo se vám, že jste musela odmoderovat příspěvek, s nímž jste v hloubi duše nesouhlasila?

Přiznám se, že já jsem za svou kariéru odmítla odmoderovat všeho všudy dva rozhovory. První měl být střet dvou mužů zpěvačky Ivety Bartošové, kteří se o ni tehdy nějak přetahovali. To bylo pod mou rozlišovací schopnost. Podruhé to měl být půlhodinový rozhovor s Jiřím Kajínkem poté, co dostal milost. Nechtěla jsem být další v řadě, kdo z něj bude dělat celebritu. V obou případech jsem čekala, že za odmítnutí práce dostanu výpověď, ale nestalo se tak.

Specifickou disciplínou je moderování prezidentských debat. Vy jste při nich působila velmi vyrovnaně. Zpětně jste ale přiznala, že to každý večer po návratu domů chtělo sklenku calvadosu. Podobné situace vás tedy spíše nabíjejí, nebo s nimi bojujete?

Asi oboje. Byla to skvělá zkušenost, díky za ni. Ale také to pro mě osobně byl první tvrdý náraz na veřejné mínění. Po každé debatě mi polovina lidí plácala po rameni a druhá mi nemohla přijít na jméno. Nic mezi.

V politických debatách je asi nejdůležitější nenechat se vykolejit. Někomu pomáhá, když si představí premiéra bez kalhot.

Já mám bujnou fantazii, pro mě tahle metoda není. Je to o vnímání autorit. Tu přece z nikoho nedělá funkce nebo post, který zastává.

V pořadu Fakta v ČT jste zabrousila i do investigativní novinařiny. Měla byste na to, žít tímhle poměrně nebezpečným způsobem?

Dělala jsem to dva roky a dost mě to bavilo. Jenže pak s jednou kauzou přišlo vyhrožování. Měla jsem strach o svou – tehdy roční – dceru a začala jsem váhat, jestli mi ten pořad za to stojí. Pak Fakta zrušili a já čekala druhou dceru, takže to osud vyřešil za mě.

O novinářích a televizácích zvláště se říká, že umírají dříve. Jak se ten nesmírný stres rýmuje s vaším celoživotně křehkým zdravím?

Já jsem se prací dokázala dvakrát dohrabat až k totálnímu kolapsu. Ta moje nemoc je vlastně má záchranná brzda! Cítím, kdy je třeba snížit tempo. Někdy se ale přistihnu, že sama před sebou švindluju.

Někdy kolem osmnácti, tedy zrovna v nejlepším, vás porucha krvetvorby radikálně omezila v rozletu. Nebylo tempo vašeho pozdějšího života tak trochu doháněním ztracených let?

Nevím, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela. V osmnácti to byla drsná rána, ale já si na život nemůžu stěžovat. Neměnila bych nic, fakt ne.

Zažila jste i nepříliš milé momenty, kdy vám zrušili pořad, přidělili jiný… Takové okamžiky asi člověka naučí moc se neradovat a být na všechno připravený.

To samozřejmě bolelo, ne že ne. Příprava talk show Silný hlas mě těšila, odvedla jsem na ní spoustu práce. Ale to se v médiích stává dnes a denně, že vaše dřina přijde vniveč. Na druhou stranu oba víme, že konec je nový začátek. A tak tomu bylo i tentokrát. Takže prima!

Markéta Fialová



Televizní moderátorka. Narodila se 5. února 1971 v Praze. Absolvovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor masová komunikace. S novinařinou začínala jako elévka v Mladé frontě. Později byla v České televizi pomocnou redaktorkou a reportérkou investigativního pořadu Fakta. V letech 1993 až 2001 moderovala zpravodajskou relaci na Premiéra TV (dnes FTV Prima). Mezi lety 2005 a 2013 uváděla Televizní noviny na TV Nova ve dvojici s Karlem Voříškem. V letech 2014 až 2019 byla také moderátorkou pořadu Střepiny. V roce 2019 oznámila přestup na stanici CNN Prima News.