Původně chtěla být píšící novinářkou. Osud tomu ale chtěl jinak, a tak Markétu Fialovou můžeme vídat už tři desítky let v televizi. Aktuálně na CNN Prima NEWS, kde moderuje každý den Zprávy z regionů. Stýská se Markétě Fialové po bývalém parťákovi Karlu Voříškovi? Jaké má moderátorka koníčky? A co rodina? Přečtěte si působivý rozhovor s Markétou Fialovou, ve kterém odkrývá řadu rolí ve svém životě.

Markéta Fialová. | Foto: se svolením Markéty Fialové / Prima FTV

Spočítáte přesně, jak dlouho už se pohybujete na televizních obrazovkách?

Loni to bylo přesně třicet let, takže se mi to dnes počítá celkem snadno. Ale kdykoli si to uvědomím, trochu se mi přitíží. (smích)

Proč? Netoužila jste stát se moderátorkou?

Vůbec ne. Chtěla jsem být novinářkou, a nejlépe píšící novinářkou. Ale shodou několika náhod mě osud postrčil směrem před kameru a už jsem tam zůstala. I když k novinám a časopisům jsem si čas od času odskakovala také, a kdykoli to jde, udělám to ráda znovu.

Markéta Fialová o dcerách i pokutě za smích v živém vysílání:

Na mnoho lidí působíte v televizi distingovaně, což je vzhledem ke zpravodajství přirozené. Jaká jste v civilním životě?

Těžko samu sebe hodnotit, ale nemyslím si, že jsem v reálu radikálně jiná, než jak mě vnímají diváci přes obrazovku.

Jste spíše kliďas, nebo se dokážete i pořádně rozčílit?

Jasně že se umím vytočit, ale nestává se mi to často. Mám solidně vycvičené sebeovládání, k tomu mi tahle profese asi dopomohla. A tak mi pomáhá držet emoce, hlavně ty negativní, na uzdě i v soukromí.

Několik let jste tvořila moderátorskou dvojici s Karlem Voříškem, nestýská se vám po něm?

Já se s Kájou potkávám velmi často, a za to jsem moc ráda. Jsme na jedné lodi, přestože už nemáme společný pořad. Ale občas se nám poštěstí i spolupracovat na nějakém speciálním vysílání CNN Prima NEWS. Nedávno jsme spolu chystali korunovaci Karla III., kterou jsme měli tu čest odvysílat, na to jsem se hodně těšila.

Stali se z vás kamarádi i v soukromém životě?

Ano, zažili jsme toho spolu hodně, to se nedá vymazat.

Karel Voříšek a Markéta Fialová.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

Vzpomenete si na vtipnou situaci, která se vám při moderování stala?

Těch se najde víc, ale povím vám jednu celkem nedávnou. Druhé kolo prezidentských voleb jsem od rána vysílala Volební speciál a u stolu ve studiu se mi střídali hosté. Živé vysílání přerušil reklamní break a do studia se naráz nahrnula spousta mých kolegů v čele s šéfredaktorem CNN Prima NEWS Pavlem Štruncem, abychom si udělali společnou fotku volebního týmu.

Celá akce proběhla naprosto bleskově. Jak rychle tam naběhli, tak byli zase pryč, a host ve studiu vůbec nechápal, co se to kolem něj děje. Nicméně zachoval tvář, a tak se ocitl i na naší hromadné fotografii. (smích)

V profesním životopise máte více zpravodajské pořady. Nikdy vás nelákalo moderovat i něco jiného?

Zpravodajské a publicistické, to máte pravdu. Což mě pořád hodně baví, nemám další vysněné cíle. Ale občas celkem závidím třeba moderátorům takových hobby pořadů, jako je třeba Receptář na Primě. Říkám si, jak to musí být klidná a pozitivní práce. Navíc miluju všechno kolem zahrady, mám ráda zvířata, ráda vařím a peču, v tom bych se taky určitě našla. Ale diváci by mě tam asi nečekali. (smích) Navíc jsem si jistá, že by mi zpravodajství hrozně rychle zase chybělo.

Zmínila jste prezidentské volby… Jak náročné pro vás toto období bylo?

Byl to obrovský nápor na celý newsroom, nejen na mě. Pro všechny novináře je taková věc velká událost, ale zároveň nesmírně prestižní záležitost a my jsme samozřejmě jako mladá značka na trhu chtěli obstát. Povedlo se to skvěle! Všichni jeli na plný plyn, tým fungoval jak dobře promazaný stroj, měla jsem z kolegů radost. Ale byly to dny, kdy šlo všechno kromě práce stranou, tohle je také fakt.



Na CNN Prima NEWS a Primě došlo nedávno k různým moderátorským změnám. Měla jste strach, že by se jisté přesuny mohly týkat i vás?

Ne, neměla.

Nastala ve vašem životě už doba, kdy jste si říkala, že byste měla zkusit jinou profesi?

Za těch více než třicet let vlastně jenom jednou. A to když z Novy odešel Karel Voříšek a já zůstala moderovat sama. Ale spíš jsem zvažovala jiné působiště, než že bych šla pryč z médií.

Co děláte, když zrovna nemoderujete? Jaké máte koníčky?

V zimě nejradši lyžuju, v létě mě poslední dva roky plně zaměstnává moje zahrada. K tomu moc ráda cestuju a taky máme fajn psa. Mám ráda filmy, knížky, hudbu, divadlo, jen mít na vše trošku víc času. Nudit se opravdu nemám kdy.

Máte dvě dcery – Almu a Emmu, chce jít některá ve vašich stopách?

Nemyslím si, a moc jim fandím, aby si vyšláply svoji vlastní cestu. (smích)

Jsou holky vašimi největšími televizními kritiky? Sledují vás, dívají se na vás?

Občas, ale spíš jen náhodou. Nejvěrnějším divákem je moje maminka, ta mi dává zpětnou vazbu téměř denně. A toho si cením.

Popravdě? Ani trochu.