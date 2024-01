V minulosti bývala ozdobou mnoha společenských akcí, to se ale v posledních letech výrazně změnilo. Herečka Markéta Hrubešová, která je maminkou devatenáctileté dcery Christel, chodí do společnosti už jen zřídka. Tentokrát udělala výjimku, protože se stala tváří francouzské kosmetiky. Na její představení dorazila i se svou maminkou, se kterou si ráda dělá dámské jízdy.

Markéta Hrubešová | Foto: Profimedia

Po jak dlouhé době jste na společenské akci?

Zrovna jsem přemýšlela, kdy jsem byla naposledy. Je fakt, že už si hodně vybírám, kam půjdu. Ven mě dostanou jen gastronomické věci nebo dobrá kosmetika. Je to tím, že spoustu času trávím pracovně mimo domov a považuju si toho být se svými blízkými. Chci trávit večery s rodinou, a ne na večírcích, tak je to myslím správně.

Stala jste se tváří kosmetiky Thermes Marins de Saint Malo. Čím vás tak okouzlila?

Byla jsem se podívat ve Francii, kde se vyrábí, a to se mi moc líbilo. Je o mě známo, že mám ráda přírodní věci. Vše se tu navíc prolnulo s tím, že miluju francouzštinu a francouzskou gastronomii.

Na představení kosmetiky jste přišla s maminkou. Děláte si společně dámské jízdy?

Maximálně se o to snažíme. Nechci být patetická, ale jak už jsem říkala, moc si vážím času se svými blízkými. Maximálně se jim věnuju, aby mi to třeba jednou nebylo líto, protože spousta z nás dělá tu chybu, že říká: potom se uvidíme, potom něco uděláme… Jenže pak už třeba může být pozdě… Snažím se tedy neprošvihnout žádný čas s dcerou ani s mým mužem ani s mojí maminkou.

Raději o sebe pečujete doma, nebo chodíte do kosmetických salonů?

Musím říct, že se starám o pleť jenom doma. Nevím proč, ale mám naučený styl péče a jsem strašně nervózní, když na mě sahá někdo jiný. Výjimku jsem udělala jen v Saint Malo, kde si mě vzala do parády jejich nejlepší obličejová masérka, paní Marie, a bylo to skvělé! Tak krásný zážitek, že jsem tam téměř usnula. (smích) Jinak se ale o sebe starám pravidelně doma, pleť si to zaslouží. Dávám jí docela zabrat.

Prozradíte, jak o ni pečujete?

Přes pravidelnou odličovací péči nejede vlak. I když jsem večer úplně hotová a unavená, odlíčím se. Od svých šestnácti se také pravidelně krémuju. Každý si musí najít, co mu vyhovuje, já už vím, co potřebuju. Snažím se být na pleť hodná a ona je na mě taky hodná. (smích)

Markéta Hrubešová s maminkou, dcerou Christel a partnerem Petrem Syslem:

Máte rituál, který dodržujete?

Slyšela jsem krásné heslo, které se mi líbí: Co můžeš sníst, tím se můžeš namazat. Tím se řídím, přijde mi to logické. Když třeba mačkám citron, využiju ho rovnou i na pleť. Dávám si třeba i okurku, olivový olej apod. Ne že bych si tedy dávala třeba i salám nebo steak, to zase ne, ale přírodniny ano.

Kde vás teď mohou příznivci vidět? Čemu se aktuálně věnujete?

Pořád něco dělám, neumím moc odpočívat. Mám svoji krásnou rodinu, se kterou neustále něco podnikáme, jinak natáčím, moderuju, vařím, chystám kuchařky, kurzy… Pro studenty gastronomických škol dělám workshopy a moc mě to všechno baví. A hlavně si užívám života.