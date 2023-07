Kvůli zdravotním problémům, se kterými se zpěvačka Markéta Konvičková potýká už několik měsíců, je její váha pořád jako na houpačce. Na karlovarské přehlídce návrhářky Debbie Brown, kde spolu s Janem Bendigem vystoupila, prozradila, že nyní se cítí dobře a podařilo se jí konečně najít rovnováhu.

Markéta Konvičková | Foto: Profimedia

Opět máte štíhlou postavu. Znovu se nějak projevila vaše nemoc?

Myslím, že to souvisí tak nějak celkově s mým životním stylem. Jednak se teď cítím naprosto skvěle, lidé se mě ptají, jak jsem zhubla, a já je vždycky opravuju, že jsem nezhubla. Měla jsem problémy s otékáním, což možná působilo tak, že jsem obézní, ale vždycky jsem měla hubené nohy, bohužel nemoc mi způsobila oteklý obličej a břicho.

Pavlína Němcová zazářila ve známých vodních šatech. Odhalovat se nechtěla

Stačilo tedy srovnat psychiku?

Teď jsem ve fázi, kdy se cítím dobře, neotékám, mám to pod kontrolou a do toho jsem začala po třech letech, co mám dceru, opravdu spát. Můj recept na štíhlou postavu tedy je mít dostatek spánku. Tím nezajídáte energii, která vám chybí. Teď hezky spím, nepřejídám se, a aniž bych výrazně chtěla, tělo se vrátilo do formy.

Neříkám, že to bylo hned, trvalo třeba dva měsíce, než jsem byla lehčí o pět kilo, ale určitě k tomu přispěla i pohodová psychika a více pohybu. Není v tom žádná dieta ani trápení se ve fitku, šlo to přirozeně.

Markéta se teď nebojí ukázat ani v prádle:

Potkáváme se na přehlídce Debbie Brown. Troufla byste si nyní se svou postavou i na molo?

Víte co, netroufla. Mám radost, že jde občas spojit to být někým jiným, i když jsem primárně zpěvačka.

Dnes jsem třeba na mole zpívala a trochu jsem se po něm i prošla, takže jsem byla taková zpívající modelka. (smích) Takhle mi to úplně v pohodě stačilo. Nemám ambice prorazit v modelingu, jako zpěvačka jsem spokojená.

Přesto, sledujete současnou módní scénu?

Určitě! Sleduji, myslím, že to i s mým povoláním úzce souvisí. Jsme také takoví chameleoni, pokaždé tak trochu za někoho jiného. Mám moc ráda, když mě někde obléknou, nalíčí a pokaždé vypadám jinak. Nebojím se jít i trochu za hranu, ráda experimentuji a zkouším nové věci.

Andrea Verešová si ve Varech užívá v sexy róbách večírky. Děti vyslala do světa

Například?

Na Slavíky jsem šla třeba v „županu“, na Anděly mi Debbie navrhla šaty, ve kterých jsem vypadala jako bílá koule, baví mě využívat potenciál návrhářů a jejich modelů.

Markéta Konvičková a píseň AMI věnovaná dceři Amálce:

Zdroj: Youtube

Zakládáte si na svých outfitech při vystoupeních? Musí to být vždy podle vašich představ?

Myslela jsem si to do doby, než jsem zjistila, že v teniskách se mi skáče na jevišti lépe než ve vysokých podpatcích. Samozřejmě, že podpatky vypadají lépe, ale efekt to úplně nemá. Dnes když vystupuji s kapelou, mám určitě raději tenisky a třeba bundu s nějakým efektem…

Určitě nad outfitem přemýšlím, ale spíš z hlediska pohodlnosti a efektivnosti, že v teniskách koncert odskáču lépe a lidi na mě tím pádem i lépe reagují. Samozřejmě když vystupuji na plese, teď nás třeba čekají Královny popu, tak jsem raději za stojící dámu v podpatkách.