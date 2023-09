Když zpěvačka Markéta Konvičková bojovala s vážnou nemocí v podobě vzácného nádoru, měla kolem sebe podporující rodinu. Byl tu ale ještě někdo. Nejlepší přítel, Jan Bendig. Ten ji na dálku dobíjel po telefonu energií. K Markétě má blízko, považuje ji za svou rodinu. Jak prozradil v časopisu Story, své kamarádce bude zpívat na svatbě. I kdyby se konala na druhé straně zeměkoule.

Markéta Konvičková a Jan Bendig jsou blízcí přátelé i hudební kolegové. Seznámili se během soutěže SuperStar. | Foto: Profimedia

Vaše společné klipy jsou na způsob telenovely. Na konci zůstává děj otevřený. Na začátku prázdnin jste představili už třetí duet. Toho čtvrtého a zároveň posledního se fanoušci dočkali před pár týdny, takřka bez varování. Telenovela je u konce.

Jan: Přitom když jsme natáčeli první klip, původně žádné pokračování v plánu nebylo. Jen jsme, jak se to občas dělá, na konec dali titulek Pokračování příště. Lidé si navazující klip vyžádali a vidíte, natočili jsme třetí a rovnou i čtvrtý. (smích)

Markéta Konvičková a Jan Bendig ve videoklipu Uzavírám. Natočili ho v Tunisu.

Zdroj: Youtube

Markéta: (smích) Dělala jsem si nejdřív legraci z toho, aby těch klipů na pokračování nakonec nebylo tolik, že sérii uzavřeme v důchodu babičkovsko-dědečkovským příběhem. Nestalo se.

Jan: Čtvrtý klip s názvem Uzavírám tak trošku uzavřel naší dosavadní duetovou spolupráci. Zároveň to je poděkování všem našim fanouškům. Za roky podpory, které si neskutečně moc vážíme.

Markéto, před časem jste bojovala s nemocí, se vzácným nádorem. Prověřilo to vaše přátelství s Honzou?

Markéta: I když mám kolem sebe rodinu, která je mi blíž než Honza, musím říct, že mi byl opravdu oporou. V nejtěžších chvílích se pozná pravý přítel a nemusí být za rohem. Může být i pět set kilometrů daleko a vy víte, že vás podporuje, myslí na vás. Honzu jsem nikdy neviděla mračit se, brečet nebo nadávat. Když jsem s ním, stále se směju. Už jenom to, že jsme spolu telefonovali, mě nabíjelo neskutečnou energií.

Od dob SuperStar, kde jste se seznámili, máte Honzo blízko k Markétě, ale i ke zpěvačce Monice Bagárové. Jsou to vaše nejlepší kamarádky?

Jan: Obě patří do rodiny! To už ani není kamarádství. Miluju jejich dcery, jako kdyby to byly moje neteře.

Jan Bendig s Markétou Konvičkovou, partnerem Lukášem a Monikou Bagárovou po jeho loňském koncertu ve Foru Karlín. Zdroj: David Kundrát/Czech News Center / CNC / Profimedia

Markéta: Kdybyste viděli moji dceru!? Od rána do večera chodí v šatech, které jí Honza s partnerem Lukášem přivezou. Pokaždé od nich něco dostane. Vypadá to, že Amálka bude mít brzy výhradně „bendigovský“ šatník. Kluci na nás myslí, ať jsme to my, nebo Monika s malou Ruminkou. Jsme tu jeden pro druhého, opravdu jsme taková „familie“.

Změnila se Markéta díky mateřství?

Jan: Přiznávám, bál jsem se, že se z ní stane maminka, kterou nebude zajímat nic jiného. Omyl! Je stále stejná, což se mi na ní líbí. Svou dceru miluje, ale když může vypnout, umí si užít volna a klidu.



Markéta: Změnila jsem se v tom, že na prvním místě je samozřejmě dcera. Teprve když zajistím vše, co potřebuje, přemýšlím nad tím, co budu dělat já. To, že jsem si mohla užít pracovní výlet do Tunisu, nebo že můžu jet na koncert, natáčet klipy a písničky, je díky tomu, jak úžasná moje dcera je. Bez problémů zvládá, když se vzdálím, nebo dokonce odjedu na čtyři dny. Nepláče, když odjíždím a nejsem doma. Díky ní mohu v klidu pracovat nebo se občas odreagovat.

Honzo, toužíte po dětech?

Jan: Moc dobře vím, co obnáší mít děti. Nejen díky Markétě a Monice. Mám spoustu neteří a synovců. Tolikrát jsem už děti hlídal… V pořadu Výměna manželek jsem se staral o kupu dětí. Jsem na to připravený. Jednou mít dítě budu a chci, aby bylo vlastní. Ještě si na to ale chvilku počkáme. Rád bych měl jistotu, že to přijde ve správný čas. Aby děťátko mělo všechno.



Pokud to bude holčička, bude mít v našem domě jednu místnost na šaty, druhou na venkovní oblečení, ve třetí bude pískoviště a ve čtvrté její pokojíček. Já budu bydlet klidně na půdě. (smích) Už teď říkám, že budu šíleně šťastný otec.

Markéta: Honza bude skvělý táta! Ten největší frajer. Stačí, když mu ukážu fotku Amálky, a už se rozplývá. Opravdu má k dětem vztah.

Oba máte pevné svazky, ale do svatby se neženete.

Jan: Já ani můj partner svatbu nechceme. Nic nám k životu nechybí. Před pár lety sice došlo k zásnubám, ale u nás je platné pouze registrované partnerství. Pokud by bylo možné uzavřít plnohodnotný sňatek, jako je tomu jinde, možná bychom nad tím přemýšleli.

Neřešíme, kdo z nás je manželka, říkají zpěvák Bendig s partnerem

Markéta: My jsme to asi trochu převrátili. Nejdřív jsme postavili dům, pak přivedli na svět dítě a se svatbou stále otálíme. I přes zásnuby, které proběhly před třemi lety, to stále neřešíme.

Jsem dost impulzivní, před půl rokem se mi moc líbilo jedno datum. Napadlo mě, že bychom zašli na úřad podepsat papír. Pak jsem zjistila, že se jedná o neděli, kdy by nám na úřadě nikdo neotevřel. Tipuju, že až budeme na dovolené třeba ve Španělsku, na Havaji nebo v Chorvatsku, může se stát cokoliv. Doma v Česku bychom pak udělali velký mejdan pro kamarády a pro rodinu. Ty jsi mi, Honzíku, říkal, že až půjdu k oltáři, zazpíváš mi!



Jan: To asi těžko, když k němu půjdeš na Havaji.

Markéta: Pustím online vysílání a budeš zpívat z mobilu. (smích)

Jan: Počítám s tím! Ale bude to brutální song, to se připrav. (smích)

Máte s partnerem Reném Kubošem dceru. Zvládli jste spolu vaše zdravotní peripetie. O to jistější si můžete při manželském slibu být.

Markéta: Nedávno jsem přemýšlela nad tím, co by mě v šedesáti letech, až budu sedět u krbu se skleničkou vína a přemítat nad životem, mrzelo, že jsem neudělala.

Markéta Konvičkou s partnerem a otcem dcery, René Kubošem.

Přišla jsem na jednu jedinou věc. Nebylo to nic pracovního, žádné vyprodávání arén a úspěchy v zahraničí. Mrzelo by mě, že jsem si mého Rendu nevzala za manžela. Chci zažít pocit, že naproti sobě stojíme. Takže i když svatbu neplánujeme, zažít bych ji chtěla.

Spíš než svatba je možná blíž Honzův chystaný koncert v O2 Universum. Markéta tam asi chybět nebude.

Jan: Samozřejmě že ne! Zazpíváme tam spolu všechny naše duety.

Markéta: Ale i kdybych nezpívala, podpořím tě a přijdu!

Jan: Přijdeš každopádně! Bude to ještě velkolepější než loňský koncert ve Foru Karlín.



Markéta: A už to bylo něco!

Jan: To bylo, rád na něj vzpomínám.

Novináři o vás píšou, že aspirujete na pozici moderního dua, jako svého času Helena Vondráčková a Jiří Korn.

Jan: Vlastně proč ne? Oni byli velcí kamarádi, možná ještě jsou. Takové přirovnání je pro nás čest. Jako oni nebudeme samozřejmě nikdy, ale mně to lichotí.

Markéta: Tím pádem bychom se měli naučit stepovat. Možná to předvedeme v dalším videoklipu. (smích) Je možné, že mezi Helenou Vondráčkovou a Jiřím Kornem bylo také takové pouto, jaké mezi sebou máme my.

Našli jste jeden ve druhém svou druhou pěveckou půlku?

Markéta: S Honzou se za mikrofonem cítím komfortně. Zpívat s ním je za odměnu. V minulosti se mi s některými pěveckými kolegy stalo, že to bylo spíš o předhánění, kdo vyzpívá vyšší tóny a zazpívá lépe. (smích) Mezi námi je souhra.



Videoklip Nebe peklo ráj Markéty Konvičkové a Jana Bendiga má přes milion zhlédnutí.

Zdroj: Youtube

Jan: Mám to stejně. A to jsem zpíval s hodně holkama!

Markéta: Až budeš mluvit o Lucii Bílé, budeš ji chválit stejně jako mě. (smích)

Jan: S ní je to samozřejmě taky krásné. Ale z Lucky Bílé mám stále respekt. Nevím, co si můžu dovolit. U nás, díky tomu, jak moc se známe, je to úplně jiné. Tohle je čistá kamarádská láska, kterou nám nikdo nevezme.