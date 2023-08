Zpěváci Markéta Konvičková a Jan Bendig jsou řadu let nerozlučnou dvojicí. Když na tom byli nejhůř, drželi při sobě. Markétu potkala vzácná nemoc, Honza překonal finanční krizi. V rozhovoru pro časopis Story se rozpovídali nejen o smutných chvílích, ale i jejich společné tvorbě. Jejich nejnovějším počinem je videoklip Nebe, peklo, ráj.

Sedm let po SuperStar měli Markéta Konvičková i Jan Bendig menší kariérní útlum. Zkusili natočit duet. „Říkali jsme si, že to skončí totálním průšvihem, nebo úspěchem. Neočekávali jsme od toho nic, riskli to a byla to bomba,“ řekli zpěváci. | Foto: se souhlasem Vojtěcha Mervarta

Klip k nové písničce Nebe, peklo, ráj jste natočili v Tunisku. Proč právě tam?

Jan Bendig: Byl jsem tam popáté, v Tunisku už jsem natáčel několik videoklipů. Vždy nám tam vycházejí neuvěřitelně vstříc. K dispozici máme pokaždé nádherná místa a prostory.

Markéta Konvičková: Mně se v Tunisku líbí moc. Je rozmanité. Na jednom místě máte pocit, že jste ve Španělsku, přejedete o kus dál a připadáte si jako v Dubaji. Díky natáčení jsme se dostali i tam, kam se obyčejně dostat ani nedá.

Jan: Už teď víme, že v Tunisku je řada míst, kde jsme nebyli, a můžeme v nich natáčet příště.

Podívejte se na nový klip Markéty Konvičkové a Honzy Bendiga:

Zdroj: Youtube

Markéto, vracíte se po dlouhé pauze. Řešila jste zdravotní problémy a porodila dceru. Pár let jste nic nevydala.

Markéta: Krátce po porodu jsem pro dceru napsala písničku s názvem Ami. Byla to na dlouhou dobu má poslední píseň s videoklipem. Když jsem se v červnu po dvou a půl letech dostala před kameru, byla jsem úplně mimo. (smích) Jak z toho člověk vypadne, zaměří se na rodinu a péči o své zdraví, chvíli trvá, než se zorientuje. Ale pochopila jste to správně, jedná se o můj návrat. Cítím se ve formě. Je mi dobře, nejsem oteklá, nemám žádné příznaky zdravotních komplikací. Vše je tak, jak má být.

Markéta Konvičková je zase jako proutek. Na přehlídce Debbie Brown oslnila

Jan: Bylo dojemné vidět Markétku, která si prošla těžkým obdobím s velkými zdravotními problémy, během natáčení v tak skvělé formě. V Tunisu jsem za ní šel do hotelového pokoje, abych se před natáčením podíval, jak jí sluší outfit. Vůbec jsem nečekal, že to bude taková bomba! V plavkách a luxusním župánku se mě ptala, jestli vypadá dobře. Byla viditelně nervózní, po dvou a půl letech, kdy nestála před kamerou. A mně v tu chvíli spadla brada. Musel jsem odejít. Nechtěl jsem, aby viděla, že mám slzy v očích. Říkal jsem si: „Super, Markéta je konečně zpátky!“

Markéta: To jsi mi ani neřekl, Honzíku.

Jan: Dojalo mě to. A když jsem viděl, jak si to během natáčení užívá… byl jsem za ni neskutečně šťastný.

Jak jste prožíval období, kdy Markéta bojovala s vzácným nádorem na vaječníku?

Jan: Hodně těžce. Modlil jsem se k Bohu, protože jsem si nepřál nic jiného, než aby byla zdravá! Partner Lukáš mi zakazoval Markétce psát. V takových chvílích dávám najevo, jak moc se o dotyčného bojím, což je špatně. I Markéta chtěla vypnout, normálně si povídat a nebavit se o tom, že má vážné zdravotní problémy. Já se ale stále ptal, jak jí je, zda jí můžu pomoct a podobně. Nakonec jsem se naučil držet zpátky a být kamarádem na telefonu, který už se znatelně nestrachuje.

Neřešíme, kdo z nás je manželka, říkají zpěvák Bendig s partnerem

Kdy byla Markéta podporou vám?

Jan: V době, kdy jsem měl finanční problémy. Markétka o tom věděla. Ozvala se sama, že mi pomůže. Nikdo jiný to neudělal, ona tu pro mě byla. Byl jsem opravdu ve velké krizi, když se nabídla. Přitom věděla, že jí vše nebudu schopen vrátit hned. Strašně moc mi pomohla, přitom to asi ani neví. Na tohle se nezapomíná. Říká se, že peníze mohou pokazit kamarádský vztah.

Markéta: Nám vztah nepokazily. Ba naopak!

Takže vás neminulo období, kdy jste čekali na zazvonění telefonu s pracovní nabídkou?

Jan: Po SuperStar jsem byl přesvědčený, že sláva bude trvat věčně. Začal jsem koncertovat s tátou, který o šoubyznysu nevěděl samozřejmě nic. Dělal mi manažera a po roce a půl vše ztroskotalo. Tenkrát jsem netušil, že musím vydávat nové songy. Myslel jsem, že to pojede samo, budou přicházet nabídky na koncertování. Přepočítal jsem se a zůstal bez peněz. Až můj současný partner a zároveň manažer Lukáš mi pomohl. Teď jsme tam, kde jsme. Je to o práci, tvrdé dřině, o tom, jak se k věci postavíte. A já dřu hodně.

Markéta Konvičková je zase jako proutek. Na přehlídce Debbie Brown oslnila

Markéta: Mně vlastně vždycky všechno šlo. Někdy lépe, jindy hůře, ale šlo. Před pár lety jsem dokonce Honzíkovi říkala: „Já nikdy nezažila nic špatného. Zpívám, je to fajn, ale mám pocit, že do toho nedávám emoce. Krize, pády, kotrmelce se promítají do projevu, zkušeností a já nic až tak špatného neprožila.“

Jan: Ty sis ty zdravotní trable přivolala.

Markéta: Asi jo. Ale já skutečně neměla z čeho emoce do zpěvu čerpat. Vystudovala jsem vysokou školu, za zády měla podporu rodiny, staral se o mě dobrý management. Teď už z čeho brát opravdu mám.