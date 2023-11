V létě se houslistka Markéta Muzikářová vydala s rodinou na nezapomenutelnou cestu. Za pouhých třináct dní objevila s manželem Petrem a třemi dětmi kouzlo pěti balkánských zemí. Nadchl ji neplánovaný výlet k syrské hranici, pochutnala si na místní kuchyni a v časopisu Story prozradila, proč na dovolenou vozí housle, kterým říká „šunky“.

Markéta Muzikářová miluje klasickou hudbu. Na housle hraje v ryze dámském triu Inflagranti. Osmnáct let dokonce hru na housle vyučovala na základní umělecké škole. | Foto: Profimedia

Jak vás, Markéto, napadlo jet se třemi dětmi na balkánský poloostrov?

Cílová destinace – Albánie – byla nápad mého muže, který nevydrží na jednom místě. Chce poznávat… Ležet na pláži na lehátku je pro něj trest. Projet ex-jugoslávské státy byl jeho sen již delší dobu. Hodně se zajímá o nedávnou historii. Tomu jsme přizpůsobili místa, která jsme navštívili.

Kdyby bylo na vás, jeli byste jinam?

Na Sardinii, což je má srdcovka. Roky jezdím na jedno místo, kde si vždy perfektně odpočinu. Hodně se nacestuji během koncertování, každý den hraji jinde. Věčné přejíždění pro mě není úplně dovolená. Musela jsem jít cestou kompromisu, a vzala toto jako naučné poznání pro sebe i děti.

Během dovolené navštívila Markéta Muzikářová s manželem a všemi dětmi Národní park Plitvická jezera.Zdroj: se souhlasem Markéty Muzikářové

Nepřijedete po takové tour víc unavená, než před dovolenou?

Přesně tak. Po takové cestovatelské dovolené potřebuji další dovolenou. Bohužel to většinou není možné, protože naše cestování vždy podřizujeme mým koncertům. Druhý den po návratu už obvykle vystupuji.

Cestovali jste „obytňákem“?

V tom jsme si to zkusili loni. Jenže s velkým autem se do městeček nedostanete. Celkově je to dost nekomfortní a nakonec jsme stejně skončili u moře v kempu. Zvolili jsme osobní auto a spali v hotelech nebo apartmánech.

A děti poznávací cestování zvládají?

Mladší syn Max má rok, ještě ani nechodí. Pokud je s mámou a jeho základní potřeby jídla a spánku jsou uspokojeny, většinou neprotestuje. Starší Nicolas je čerstvě desetiletý. Za různá dobrodružství je celkem vděčný. Zajímá ho historie nebo ekonomika místa, rád „nasává“ informace. Sám si vybírá, kam by se chtěl podívat.

Prostřední, šestiletá Victorie je čerstvá školačka. Při našich poznávacích zájezdech je nejslabším článkem. Stejně jako já by raději seděla na pláži nebo v zábavním parku. (smích)

Za třináct dní jste projeli pět zemí se třemi dětmi. Plánovali jste itinerář speciálně tak, aby vše klaplo?

Plán cesty kompletně vymyslel manžel. Podle toho, co chtěl vidět a navštívit. Já mu tam posléze naplánovala aktivity pro děti. Aby cestu vůbec vydržely a byla to pro ně atraktivní dovolená, ne utrpení. (smích)

Trojnásobná maminka Markéta Muzikářová si během poznávací dovolené užila i trochu relaxu u moře.

Naše děti dlouhé jízdy v autě zvládají naštěstí dobře. Během cesty se dost zabavíme hrami, povídáním nebo nějakými blbůstkami. A také jídlem, stále musíme mít svačinky.

Vedly neklidné nohy vašeho manžela k nečekanému dobrodružství?

Tentokrát ne. Největší dobrodružství bylo, když jsem si v půlce dovolené popálila na sporáku prsty a řešila, jak budu na koncertě držet smyčce, ale… Na jaře jsme byli v Izraeli a trochu omylem zajeli až na syrskou hranici. Vlezli jsme do opuštěného rozstříleného domu, kde dřív sídlilo syrské vojenské velitelství. Stát na místě, kde se před pár lety střílelo, byl pro mě velice zvláštní zážitek.

Chutnalo vám na Balkáně?

Balkánskou kuchyni mám ráda. Děti z ní nijak nadšené nebyly. Nemají moc rády koření ani mleté maso. Kuřecí řízek a hranolky jsou u nich jistota. Naštěstí byla všechna místa, kudy jsme projížděli, na turisty dobře připravena.

Markéta Muzikářová je producentkou i houslistkou skupiny Inflagranti.

Zdroj: Youtube

Jste houslistka. Vozíte nástroj na dovolenou? Nebo si můžete dovolit necvičit?

To rozhodně nemohu. Pokud bych po návratu měla týden na to, abych se dostala zpět do formy, asi by to šlo. Většinou jdu hrát hned druhý den.

Housle vozím sebou, ale jde o takové „záložní šunky“. Na hraní do hospody dobré. O koncertní housle mám strach. Za prvé, při častých přejezdech máme během dne všechny věci v autě. A za druhé, v horku by se mé koncertní housle mohly poškodit, lak nebo dřevěné desky by mohly prasknout. Na změny teplot je tento nástroj velice choulostivý.

Chystáte kromě klasických koncertů skupiny Inflagranti i něco netradičního?

Příští rok budeme mít s triem Inflagranti výročí dvaceti let existence. Čtenáře bych ráda pozvala na koncert, který bude na oslavu, ale ještě nemáme přesný termín. S radostí je tak prozatím pozvu na vánoční turné. Konat se bude celý prosinec a objedeme téměř celou republiku.

Koncerty budou různé. Někde se představí náš stálý host, Pepa Vojtek z Kabátu. Na jedenácti zastávkách s námi vždy vystoupí místní dětský sbor. Tyto koncerty hrajeme již třetím rokem a na děti se letos opět moc těšíme. Výčet koncertů najdou čtenáři na stránkách www.inflagrantimusic.cz.