Po Aleši Hámovi, Simoně Krainové či Daře Rolins čeká i zpěvačku Martu Jandovou příští rok v dubnu obávaná padesátka. Strach z ní ale nemá, ba co víc, už ví, jak ji přivítá. Lidmi oblíbená Marta Jandová má vše tři čtvrtě roku dopředu do detailu promyšlené.

Zpěvačka Marta Jandová. | Foto: Profimedia

Letos jste oslavila poslední narozeniny začínající čtyřkou, napadlo vás přitom, že se blíží ne příliš oblíbený přelom?

Zatím to nijak neprožívám. Spousta mých stejně starých kolegů ze showbyznysu už ho prožila, já jsem takový opozdilec (smích), i když třeba jen o půl roku. Všichni to zvládli, takže se toho nebojím. Ale myslím, že je to i tím, že mám svoje vymodlené miminko, už jí bude deset, mám krásný vztah se svým manželem a jsem naprosto spokojená. Život nám utíká všem stejně, co s tím dělat? Nechci se tím nijak trápit. Jsem šťastná.

Naštěstí si táta nikdy nenašel žádné krávy, říká Marta Jandová o nevlastních matkách:

Zdroj: Youtube

Máte už plán, jak narozeniny oslavit?

Táta bude mít letos garden party ve stylu Mexika a já chci vzít celou svoji rodinu někam do španělsky mluvící země, pravděpodobně Španělska, a tam být půl týdne jen s rodinou a půl týdne být v Barceloně s přáteli. Chci pozvat všechny své kamarády z Německa i Čech a dárkem bude, že si všichni zaplatí ubytování a letenku. (smích)

Proč právě ve Španělsku?

Spousta mých kamarádů z Čech i z Německa v Barceloně nikdy nebyla, což je škoda, protože je to krásné město. Uděláme si piknik na pláži, prožijeme ty dny trochu jinak, bez dárků. Jen se prostě sejdeme.

KVÍZ: Eurovize v toku času. Co (ne)víte o historii slavné pěvecké soutěže?

Máte to hezky naplánované. Scházíte se i přes rok s kamarádkami třeba na kafe?

Zatím chodíme na snídani nebo na víno. Vždycky si říkáme, že až budeme starý, budeme chodit na kávu a zákusek. Ale faktem je, že třeba ve Werichově vile, kde teď děláme rozhovor, už jsem asi popáté.

Dokonce jsem sem vzala i německou televizi, se kterou jsem točila pořad o Praze, a moc se mi tu líbí. Fandím lidem, kteří si jdou za svým snem a Iveta Fabešová, která tu má cukrárnu, to měla těžké – dvakrát začínala od začátku, takže jí moc fandím.

Aneta Langerová a Igor Orozovič natočili nový duet: Jsme staromilci, shodují se

Spousta lidí si ke kávě dává automaticky cigretu nebo zákusek. Máte i vy nějakou svoji neřest?

Podle mě patří ke kávě něco sladkého. Když to není kupovaný dortík, dáme si něco upečeného doma. Dřív jsem pekla mnohem víc. Případně otevřu šuplík mojí dcery, která tam má rýžové sušenky polité čokoládou. (smích) Manžel mě také naučil pít kávu s tonikem. To je už několik let v Praze dokonce IN! Všichni influenceři pijou espresso s tonikem. (smích)

Marta Jandová s manželem Miroslavem Vernerem:

Nedávno jste vydala svůj další deník. Vzpomenete si, kdy jste si ho poprvé začala psát?

Už jako malá holka, nikdy jsem ho ale nedotáhla do konce. Nedávno jsem našla některé své staré deníky, které jsem si psala v Německu a neviděla jsem je dobrých dvacet let.

Jeden byl z období, kdy jsem byla zrovna v Americe a psala jsem si do něj, jak jsem smutná. Bylo to po smrti mojí mámy. Měla jsem popsaných třeba patnáct stránek a pak zase dlouho nic. Nedotáhla jsem to do konce a dnes je mi to líto, protože je zpětně hezký vzpomenout si na ty momenty, na svoje pocity, které člověk tenkrát v dětství měl.



Nahrává se anketa …

Ten, který jste teď vydala, jste ale dotáhla…

Dotáhla, už je můj druhý, a bylo to docela hustý, protože jsem si částečně i dělala sama grafiku. Koupila jsem si iPad, na který se dá krásně kreslit, a tak mě to chytlo, že jsem nejprve udělala dvě stránky a pak jsem dělala další, další a další. (smích)