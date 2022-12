Přesvědčil by vás ještě někdo, abyste si to rozmyslela a udělala koncert?

Teď jsem v rámci osmdesátin vystoupila v Lucerně, ale o dalších koncertech už neuvažuju. Před pěti lety jsem v Ungeltu oznámila, že končím, a to dodržím. Už nemáme ani kapelu.