Hlas vzdoru i naděje. Zpěvačka Kubišová je novou čestnou občankou Prahy

Od roku 1964 už zpívala v Praze a rok nato přišla slavná spolupráce s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou. Tou dobou společně účinkovali v představení Čekání na slávu, v němž Marta zpívala původně francouzskou píseň Loudá se půlměsíc. Ta se stala jejím prvním velkým hitem.

Roku 1968, těsně po ruské okupaci, vznikla skupina Golden Kids, která si v následujících dvou letech získala srdce tisíců fanoušků nejen v Československu, ale i dalších zemích Evropy, například v Německu nebo ve Francii.

Tři Zlatí slavíci

Největší českou pěveckou trofej získala Marta Kubišová celkem třikrát. V roce 1966 jí k vítězství dopomohly písně „Depeše“ od Karla Svobody a „Nepiš dál“ od Karla Gotta, Ladislava Štaidla a Rostislava Černého. Úspěch si zpěvačka zopakovala v roce 1968 s Modlitbou pro Martu.

Posledního Slavíka už měla možnost převzít v roce 1970 pouze v ústraní redakce časopisu Mladý svět, v té době už se totiž ocitla na černé listině opět přitvrzujícího komunistického režimu…

Konflikt s totalitou

Režimu byla nepohodlná od mládí kvůli názorům svých rodičů, její otec byl dokonce krátce zatčen. Dne 3. února 1970 dostala zákaz vystupování, záminkou se staly nastrčené fotomontáže pornografických snímků. Soud jí dal sice později za pravdu, že šlo o účelovou pomluvu, mezitím však přišla o všechny smlouvy.

Nejvyšší počet hlasů v anketě Zlatý slavík 1970 mezi zpěvačkami už jí k ničemu nebyl - kategorie zpěvaček byla na poslední chvíli zrušena a vítězem se stal Karel Gott. Zaslouženou cenu dostala až v červnu 1990 z rukou Luboše Beniaka, šéfredaktora časopisu Mladý svět, který soutěž pořádal. Po zákazu se živila rozmanitými pracemi, jednu dobu třeba lepila sáčky nebo dělala referentku zásobování ve Výstavbě sídlišť.

Když zpěvačka koncem roku 1976 podepsala prohlášení otevřeně kritizující politickou i státní moc, přivolala na sebe další vlnu hněvu komunistických mocnářů. Výslechy StB se však nenechala zastrašit a třináct měsíců zastávala v Chartě 77 dokonce post mluvčí.

Modlitba pro Martu

Legendární píseň, kterou Marta Kubišová zazpívala na manifestaci dne 21. listopadu 1989 z balkonu budovy Melantrichu na pražském Václavském náměstí, napsali roku 1968 skladatel Jindřich Brabec a textař Petr Rada. Původně měla být jen jednou ze skladeb použitých v hudebním televizním seriálu Píseň pro Rudolfa III., souběhem okolností se však stala symbolem okupace a útlaku komunistického režimu. Marta Kubišová píseň s tehdejším názvem Modlitba poprvé nahrála 23. srpna v břevnovském studiu Na Petynce, jen dva dny po vstupu sovětských vojsk.

Zpěvaččino první manželství nepatřilo ke šťastným. Režisér Jan Němec se projevoval jako násilník už před svatbou a své sklony ještě posiloval nadměrným pitím. Později Marta Kubišová prozradila, že soužití s ním pro ni leckdy znamenalo strach o holý život, neboť se v opilosti neváhal chopit třeba sekery či pistole. Kvůli nekončícímu stresu a strachu zpěvačka roku 1971 v osmém měsíci těhotenství potratila a po akutní operaci prožila klinickou smrt.

Ani druhý svazek jí nepřinesl štěstí. Režisér Jan Moravec byl chronický záletník, po letech dokonce přiznal, že na svou ženu donášel StB. Manželství vydrželo jen šest let, zpěvačka se však konečně dočkala vytouženého dítěte – dcerky Kateřiny.

Konec kariéry

Už v roce 2015 se Marta Kubišová nechala slyšet, že ji zpívání vlastně už moc nebaví. Později vysvětlila, že nešlo ani tak o zpěv samotný, jako spíš o všechno ostatní, co s prací souvisí.

„Na jevišti jste sám sebou, nikdo vás neúkoluje, jste klidní. Všechno kolem – jízdy na koncerty a podobně – už je ale velmi rušivé,“ svěřila se zpěvačka v pořadu Host Lucie Výborné. Bylo to roku 2017, kdy oznámila konec pěvecké kariéry. Od té doby vystoupila už jen párkrát jako host různých představení.

Patronka čtyřnožců

Patronka čtyřnožců

Kromě hlubokého hlasu proslula Marta Kubišová svým zápalem pro ochranu zvířat. 3. května 1992 se na televizních obrazovkách poprvé objevil pořad Chcete mě?, jehož cílem bylo hledat opuštěným a týraným zvířatům nové domovy. V programu České televize vydržel téměř třicet let, do prosince 2020. Na natáčení často spolupracovala také zpěvaččina dcera Kateřina, profesí novinářka.

Zpěvačka mnohokrát vystoupila na charitativních koncertech a všemi způsoby šířila osvětu za láskyplné zacházení s němými tvářemi. Dodnes je je čestnou členkou správní rady Nadace na ochranu zvířat.

O Martě Kubišové: Věděli jste že…



- Narodila se 1. 11. 1942 v Českých Budějovicích do rodiny lékaře.

- Její mladší bratr v roce 1968 emigroval do Kanady. Zemřel před čtyřmi lety na následky mozkové mrtvice.

- Kmotrem její dcery Kateřiny se stal počátkem 80. let Václav Havel.

- Po revoluci navázala na úspěšnou pěveckou kariéru. Zpěvu se věnovala až do 1. listopadu 2015, kdy prodělala infarkt a musela pracovní aktivity omezit.

- Od roku 1998 působila v Divadle Ungelt v Praze, kde v roce 2002 získala Cenu Thálie za roli v muzikálu Líp se loučí v neděli.

- Režisérka Olga Sommerová o ní natočila dokument nazvaný Magický hlas rebelky.

- Letos 9. června proběhla na nádvoří pražského Musea Kampa premiéra divadelního recitálu Marta věnovaného životu Marty Kubišové. Diváci ji při příchodu přivítali potleskem vestoje.