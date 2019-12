Kdy a jak začal váš zájem o počítačové hry?

Jsem z velké rodiny a doma jsme měli jenom jeden počítač, který jsem sdílel se dvěma bratry, a to až tak od mých patnácti let. Vzhledem k tomu, že jsem byl nejmladší, měl jsem i nejkratší dobu, kdy jsem mohl hrát. Úplné začátky vypadaly tak, že bratr hrál a já jsem na něj koukal. Jako hráč jsem začínal v rozmezí mezi šestnáctým a osmnáctým rokem, a to i díky tomu, že jeden z bratrů si koupil notebook a měl jsem víc času na hraní. Sezení u počítače od rána do večera nastalo asi od osmnácti let. Dneska je mi 27.

spajKK je pojem v PUBG (PlayerUnknown´s Battlegrounds). O co jde?

Je to střílečka a zároveň strategická hra. Na jejím začátku je 100 lidí, kteří si vyberou, kam dopadnou na herní mapě, která je veliká 8x8 kilometrů. Po dvou až třech minutách se na mapě ukáže zóna, kam se hráči musí dostat. Zóna se postupně zmenšuje a na konci už je to jen konkrétní bod na mapě. To znamená, že hráč dopadne, nasbírá nějaké věci a má za úkol prostřílet se na určené místo, vždycky vyhraje jenom jeden.

Jste bývalý policista, myslíte, že vám policejní výcvik pomohl k lepší výkonnosti v bitvách?

Nevím, jestli v lepší výkonnosti, ale určitě v psychické odolnosti. Některé situace na velkých turnajích byly hodně psychicky náročné a víceméně to bylo o nervech, jak dokáže být hráč klidný a vrátit se do hry, když se něco nepovede.

Když hrajete na turnaji v Americe, jste doopravdy v Americe, nebo sedíte doma a připojíte se na dálku?

Oboje. Jsou online turnaje, při kterých sedím doma, ale jsou i turnaje, kdy opravdu někam jedete. Co se týče Ameriky, byl jsem tam dvakrát, jednou v San José a jednou v Seattlu.

Kolik peněz si můžete vydělat za jeden turnaj?

Záleží na tom, jak se umístíte. Výhry na turnajích se většinou pohybovaly okolo pěti tisíc dolarů, tedy něco přes 100 tisíc korun. Výdělek, na který jsem nejvíc pyšný, i když ty peníze nešly do mé kapsy, jsem vyhrál na Gamescomu v Kolíně v roce 2018, kdy jsme ještě s jedním parťákem vyhráli přes milion korun pro dětský domov ve Žluticích v západních Čechách. Jednalo se o charitativní turnaj přímo od PUBG, kde bylo od začátku jasné, že peníze půjdou na dobročinné účely. Reprezentovali jsme Českou republiku a obsadili jsme druhé místo, za které bylo přes 50 tisíc dolarů.

Živíte se hlavně streamováním a streamujete denně osm hodin. To je docela fuška.

Je to fuška, ale pořád to pro mě není práce, ale koníček. Baví mě to. Kolik času tím strávím, to už je irelevantní. Je super dělat něco takového a zároveň si tím vydělávat. A to někdy streamuji i 12 nebo 13 hodin.

Jak takový stream ve vašem podání vypadá?

Snažím se věnovat každému člověku, který mě sleduje a něco mi napíše do chatu. Lidi se mě ptají, jak něco hrát, jaký počítač si koupit, nebo jestli je lepší tahle zbraň, nebo jiná a podobně. Denně má nějakých deset až 20 tisíc unikátních diváků, kteří navštíví můj stream. Moje zásada je, aby se každému vrátil ten čas, který do mne investuje, aby ho to bavilo a neřekl si, že proseděl pět hodin před počítačem a nic mu to nedalo.