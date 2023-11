Není tajemstvím, že Česká televize si zajistila práva na další dva ročníky taneční soutěže StarDance, která patří v tuzemsku mezi oblíbené. Letos v ní sportovní odvětví reprezentují snowboardistka Eva Adamczyková a kajakář Vavřinec Hradilek. I v minulosti se v ní objevila řada sportovců zvučných jmen jako Tomáš Dvořák, Štěpánka Hilgertová, Aleš Valenta a další… Uvidíme mezi příštími účinkujícími i v současnosti našeho nejúspěšnějšího kanoistu Martina Fuksu?

Martin Fuksa | Foto: Profimedia

Ve StarDance aktuálně tančí kajakář Vavřinec Hradilek. Fandíte mu, nebo máte jiné favority?

Musím se přiznat, že StarDance nesleduji, ale samozřejmě vím, že sportovce v soutěži zastupují právě Vavřinec a Eva Adamczyková. Držím jim palce, ale přeji to i všem ostatním.

Martin Fuksa fandí svým sportovním kolegům Vavřinci Hradilkovi a Evě Adamczykové:

Zdroj: Youtube

Kdybyste dostal nabídku jít také tančit do StarDance, přijal byste ji?

Nabídku bych musel hodně zvážit, upřímně jsem toho v životě moc nenatancoval. Do tanečních jsem sice chodil, ale absolvoval jsem možná tak tři lekce, protože pak jsem musel být na závodech. Lekce mi tudíž utekly, tak už jsem tam pak raději vůbec nechodil. Tancoval jsem možná naposledy na své svatbě. Tomu se ale nedá úplně říkat tanec, spíš taková chůze. Myslím, že se dokážu nadrilovat, ale těžko říct, jestli mám tak výrazný taneční a pohybový talent, abych dokázal předvádět takové výkony jako účastníci StarDance.

Jste evropský šampion i mistr světa. Jaká je teď vaše meta, kterou byste chtěl pokořit?

Přiznám se, že mety si úplně nedávám. V minulosti jsem to tak dělal, bavilo mě to, ale momentálně jsem spíš ve fázi, kdy mě výzvy baví z jiného pohledu. Baví mě celkový proces tréninku, zlepšování se, a když se pak poštěstí sbírat medaile na závodech, je to skvělé zadostiučinění, že se tréninky a příprava vyplácí a že vše klaplo. Mám-li být upřímný, ve sbírce mi pořád chybí olympijská medaile. Nasbíral jsem už medaile ze všech akcí, vyhrál jsem i medaili z mistrovství světa v olympijské disciplíně. Cenný kov z olympiády bych si proto moc přál.

Ke kanoistice vás přivedl dědeček a táta. Chtěl byste i vy jednou předat své dceři Emily nabité dovednosti a zkušenosti?

Vůbec to nemám tak, že by dcera musela dělat nutně kanoistiku. Ale přeji si, aby na loděnici chodila, aby mě viděla trénovat. Doufám, že mě také uvidí vyhrát nějaký závod, ke sportu ji vést chci. Těším se, až si spolu třeba zaběháme, zahrajeme tenis, ping pong nebo zajezdíme na kole. Přál bych si, aby byla dcera sportu otevřená, ale že bych ji do něčeho nutil, to ne. Vše bude záležet jen na ní.

Dcera se narodila letos. Jak si nové „otcovské povinnosti“ užíváte?

Otcovské povinnosti si užívám, jak to jen jde. Především teď, kdy jsem ještě doma a nejezdím po soustředěních. Až soustředění opět vypuknou, s rodinou moc nebudu, takže se snažím co nejvíce využívat toho, že jsem ještě doma.

Máte s dcerou nějaké společné rituály?

Ano, když bylo po sezóně, měli jsme s dcerou rituál, že jsme spolu vždy strávili celé dopoledne. Teď už jsem zpátky v tréninku, času příliš není a vídáme se jen ráno. Je hrozně hezké, když se na vás usměje, nabije vás to pak na celý den. Maličká naštěstí moc nepláče, je to veselá a úsměvavá holčička, takže je to s ní radost se vším všudy. Jsem rád, že ji nic netrápí. Snad je to znamení, že to rodičovství s manželkou zvládáme dobře.

Kolik času týdně vám zabere kanoistika? A jak případně trávíte svůj volný čas?

Kanoistika mi zabere sedm dní v týdnu, protože i když netrénuji, snažím se regenerovat adekvátně k tomu, abych mohl další den zase sportovat na sto procent. Když mám volno během přípravy, což je maximálně jednou za týden – většinou v neděli, rád holky naložím do auta, mám Toyotu RAV a vyrážíme na výlet, který rádi zakončujeme na dobrém jídle. Cestování a poznávání nových míst po České republice mám rád.

Martin Fuksa rád cestuje. Na snímku je v Dominikánské republice:

Máte vysněnou destinaci, kam byste se chtěl podívat?

Jak se to vezme. S kanoistikou se nacestuji opravdu hodně, takže když mám volno, jsem rád, že nikam nemusím letět, stačí mi užívat si dovolenou v Česku. Dlouhé přesuny vlakem, letadlem nebo autobusem nemám rád, ale když už jsem v cílové destinaci, užívám si to. Asi nemám úplně vysněné místo, dost už jsem ve světě viděl, ale určitě existují místa, která ještě stojí za návštěvu.

Čemu se na dovolené nejčastěji věnujete?

Rád poznávám nová místa, místní gastronomii, architekturu a kulturu. Vzhledem k tomu, že ale máme malou dcerku, je teď cestování náročnější, nechceme ji vystavovat dlouhým letům. Když už, tak po Evropě. Nejvíc si tedy užívám cestování a objevování krás u nás v Čechách. Doporučuji to všem.