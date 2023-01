Předtím, než se Martina Pártlová díky soutěži X Factor dostala do šoubyznysu, pracovala v baru na diskotéce, i když se vyučila prodavačkou ve zlatnictví. Nakonec se tomuto povolání ale nikdy nevěnovala a navíc o tom, že by se chtěla stát slavnou zpěvačkou, nemohla být ani řeč. „To, že zpívám docela hezky, mi říkali přátelé pořád a vlastně díky tomu jsem do X Factoru šla. Mě by to asi samotnou nikdy nenapadlo,“ svěřila se Martina.

Ta nyní platí za velkou šoumenku, ovšem když vzpomíná na své začátky, kdy se z baru vydala rovnou před televizní kamery, přiznává, že tehdy jí před prvním přímým přenosem do smíchu moc nebylo. Vlastně vůbec. „Myslím, že jsem větší trému nikdy nezažila. Na jednu stranu jsem se proklínala, kam jsem to vlezla, na druhou stranu jsem to chtěla strašně dokázat. Dokázat to sama sobě!“

Zda šla Martina na svůj první přímý přenos jako poslední, si už nyní s jistotou nevzpomíná, zato si moc dobře vybavuje, jaké to bylo, když moderátor Leoš Mareš řekl její jméno. „Musela jsem jít na podium, přitom jsem nemohla skoro ani chodit. Klepal se mi hlas, kolena, ale byla jsem hezká,“ vzpomíná se smíchem zpěvačka.

Psychiku měla rozloženou

Když se Martina ohlédne o čtrnáct let zpět, přiznává, že ji přijde neuvěřitelné, že to dotáhla takhle daleko a hlavně, že to tenkrát zvládla ustát. „Já vůbec nechápu, jak jsem to mohla celý přežít. Pamatuju si, že jsem fakt trpěla. Psychiku jsem měla úplně rozloženou,“ přiznává zpěvačka.

Zpětně však na celou soutěž ráda vzpomíná, i když to pro ni, stejně jako pro ostatní soutěžící, bylo hodně těžké. Před publikem vystupovala úplně poprvé. „Dneska už je to samozřejmě jiný. Trému mám pořád, ale už mi není na omdlení. Jak by řekla Gábina Osvaldová… 'Hlavně se z toho nepo…',“ říká Martina s tím, že je šťastná, že do této soutěže šla a došla nejdál, co mohla.

Do šoubyznysu vplula Martina Pártlová v roce 2008 zcela „nepolíbená“. Nevěděla, jak se bude její kariéra vyvíjet, ani komu může důvěřovat. S hudební branží se ale nakonec vyučená zlatnice popasovala skvěle a rekapituluje, čím překvapila za ta léta sama sebe, co by do sebe předtím, než to rozjela v šoubyznysu, neřekla. „Asi jsem v sobě objevila to, že dokážu vylézt před tolik lidí a zpívat. Netušila jsem, že mi to bude dělat dokonce dobře a já si budu i užívat. Možná jsem se naučila trpělivosti, empatii, ale to nebude šoubyzem, ale zkušenostmi a věkem,“ zasmála se při odpovědi zpěvačka a dodala, že žádné další superschopnosti v sobě ani po čtrnácti letech od skončení X Factoru, neobjevila.

Martina Pártlová v jednom ze svých vystoupení v soutěži X Factor:

Během soutěže získávali mladí zpěváci své fanoušky a příznivce. Tu a tam ale také na svou osobu zaslechli nelichotivá slova. Jen pár dní poté, co Martina soutěž X Factor opustila, ji v chatu na webu jedna dáma vzkázala: „Myslíš, že umíš zpívat. Já teda myslím, že moc dobře ne. Kdybys neměla hezkou postavu a nenosila pořád minišatičky, tak bys tam už dávno nebyla.“

Na tenhle příspěvek už si Martina nevzpomíná nebo jí tehdy unikl. „To jsem nečetla, mrcha jedna… (smích) Vždycky si představuju, jestli by mi to ten dotyčný řekl do očí. Je to asi věc názoru jestli umím zpívat nebo ne. Tuhle dámu jsem očividně nenadchla. Ale jestli to bylo tou sukní, tak to abych ji začala znovu nosit. Nicméně si myslela, že mám hezkou postavu, takže jí odpouštím,“ dodala pobaveně zpěvačka.

Umět si udělat legraci ze všeho kolem, ale především sama ze sebe, to je disciplína, která je Martině Pártlové velmi blízká.

Humorem srší zpěvačka pro někoho občas možná až moc. Neodháněla tím někdy muže? A mají podle ní vůbec muži rádi vtipné ženy? Řada z nich říká, že ano, ale když se humor otočí proti nim, nebývá jim to kolikrát úplně příjemné.

„Já myslím, že ano. Každý samozřejmě považuje za vtipné něco jiného. Mužům, kteří nemají rádi můj humor, se vyhýbám. (smích) Mám okolo sebe jen samé srandisty a ty, co si sami ze sebe umí udělat srandu. Ti, co mě špatně snášejí, nejsou příjemní mně (smích), takže odpověď zní: Správní muži mají rádi vtipné ženy.“

Jednoho správného muže má Martina doma. Je jím partner a otec jejich dcery Stelly, muzikant Josef Vařeka. Hudební domácnost Martiny a Pepy je na humoru založená hodně. A občas je to právě humor, díky kterému včas utnou, či ukočírují neshody. „Humor je vždycky to co nám pomůže obrátit něco, co začíná vypadat jako neshody v něco, čemu se zasmějeme. A za to může spíš Pepa. Já bych se ráda i někdy třeba trošku pohádala, ale když on nechce. (smích) Takže mám smůlu,“ přiznává Martina s tím, že u nich doma není ona ta vtipnější. Prý je to vždycky její Pepa.