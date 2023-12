Herečka Martina Preissová je velkou milovnicí Vánoc. Ne každý rok je ale měla možnost slavit podle svých představ. Její manžel Martin Preiss byl více než sedm let závislý na alkoholu. A i když je odvykání běh na dlouhou trať, herci se podařilo situaci zvládnout. Letos tak bude celá rodina šťastně pospolu. Martina se navíc zapojila do akce Dopisy Ježíškovi, která probíhá v pražských Štěrboholech, a splnila tak přání dětem z dětských domovů, aby měly o něco hezčí Vánoce.

Martina Preissová | Foto: se svolením Martiny Preissové

V jakém duchu očekáváte, že se u vás v rodině ponesou letošní Vánoce?

Očekávám, že v dobrém duchu. Každý rok se na ně těším, nijak se nestresuju a užívám si vánoční atmosféru. Od té doby, co máme děti, je to takové těšení na to jejich těšení. (smích)

Martina Preissová o psychických problémech svého manžela: Proměnil se v něco úplně jiného než byl

Zdroj: Youtube

Chystáte se na Vánoce s předstihem, nebo řešíte vše na poslední chvíli?

Slavím Vánoce od první adventní neděle. Nakupuji dárky, finišuji úklid, připravuji výzdobu… Jen pečení moc nedám, peču, jak mi čas dovolí.

A co výzdoba? Chystáte si ji sama?

Mám štěstí, že mě maminka všechno naučila. Umím uvít věnce a udělat veškerou domácí výzdobu. Myslím, že jsem celkem výtvarně a manuálně zručná, takže si toho dokážu hodně udělat. Ještě když byli kluci malí, vyráběli jsme společně ozdoby a také se mnou pekli, ale teď už jsou v pubertě, takže na to moc neslyší. Donuťte patnáctiletýho a třináctiletýho kluka, aby se tomu věnovali. (smích)

Hřešit o Vánocích se Hance Kynychové nevyplatí. Mohla by skončit v nemocnici

Kam si chodíte pro inspiraci?

Moc ráda se chodím inspirovat na různé vánoční výstavy a také po květinářstvích v Praze, kde koukám, kdo, co a jak mají nazdobeno. Je to zajímavé. Každý rok se objeví nějaká novinka. Ale já jsem v tomto ohledu tradicionalista. Spousta věcí se mi na pohled líbí, ale doma si vše stejně nakonec vyzdobím do červené a zelené barvy. Preferuju klasiku s nádechem Moravy, ze které jsem přijela do Prahy. (smích)

Vánoce budete letos trávit v Praze, nebo na Moravě?

Letošní Vánoce budou trošku netypické v tom, že de facto od Božího hodu až do 1. ledna budu kromě jednoho dne hrát. Tím celá moje rodina asi bude nucena zůstat na Vánoce v Praze. Jinak se ale snažíme na svátky odjíždět z Prahy pryč, trávíme je v našem domečku na Vysočině. Bohužel letos to asi nebude možné, ty přesuny by byly denně, a to nejde, takže letos budeme mít po dlouhé době Vánoce v Praze.

Pravda o dárcích pro houslistu Pavla Šporcla: Mnohé překvapí, v čem si libuje

Dodržujete na Vánoce nějakou speciální tradici?

Myslím, že děláme všechny tradiční zvyky včetně házení střevíce. V našem podání tedy pantofle. (smích)

Kdo u vás hází?

Všichni. Každý se chce zeptat, jestli náhodou nepůjde příští rok z domu. Já navíc dodržuju před štědrovečerní večeří modlitbu.

Co nesmí chybět na vaší štědrovečerní tabuli?

Talíř pro náhodně příchozího, ten tam nikdy nechybí. Nechybí tam ani svíčka, a pokaždé zní v pozadí Rybova Česká mše vánoční. Vždycky se snažím, aby byla tabule hezky nazdobená.

Martina s manželem Martinem Preissem:

Dárky dáváte jenom dětem? Nebo si je vyměňujete i s manželem?

Po vzájemných dohadech a roztomilých tahanicích jsme dospěli k tomu, že dárky dáváme jenom dětem. Mně to nevadí, protože stejně nemám ráda překvapení, nikdo mi žádným překvapením radost neudělá. Když vyloženě něco chci, tak si to během roku koupím. Ale stejně vždycky najdu pod stromečkem nějakou maličkost, kterou si manžel neodpustí mi darovat. A i já jemu dávám drobnost. Vzájemně se ale mezi dospělými moc neobdarováváme, protože, jak říkám, od té doby, co máme děti, jsou to hlavně jejich svátky.

Hlídáte si o Vánocích linii, nebo si dopřáváte?

Hlídám si ji celý rok, ale nedaří se mi to. (smích) Tuhle tradici neporušuji ani o Vánocích.

Pavel Vítek zavzpomínal na své první rande, měl z něj průšvih jako hrom

Pečete cukroví nebo vánočky?

Peču vánočky, a to hlavně kvůli tomu, že vánočka dá domovu tu správnou vůni. A také kvůli tomu, že ji miluje můj muž. Doufám, že jednou ji začnou milovat i moji synové, ale ti se zatím tomuto druhu pečiva vyhýbají a sahají po tradičním, jako jsou linecké nebo vanilkové rohlíčky. Ty jim chutnají.