Vzrušující, i když někdy depresivní práci Matěje Rychlého nechybí adrenalin ani napětí. Reportér Krimi zpráv, kterého téměř denně můžete vidět na obrazovce Primy, byl dalším hostem podcastu Backstage Adély Noskové. V něm kromě jiného povyprávěl o svých začátcích i nejzávažnějších kauzách.

Reportér krimi zpráv Matěj Rychlý byl dalším hostem podcastu Adély Noskové Backstage. | Foto: Se svolením Matěje Rychlého, iglanc.cz

Jak se Matěj Rychlý dostal k moderování zločinů? „Všechno začalo už na gymnáziu, kdy jsem dělal šéfredaktora školnímu časopisu. Shodou okolností byl majitelem školy bývalý šéf televize Óčko. Ten si později založil svou televizi na Praze 11. Tady jsem začal točit reportáže. Později jsem se dostal na stáž do TV Nova a tam jsem začal tíhnout ke krimi,“ říká Matěj Rychlý, syn herce Petra Rychlého, v novém podcastu Backstage.

Tam ho pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková.

Nic za hranou etiky

Co by byl ochotný udělat pro atraktivní záběr? „Asi bych neudělal nic, co je za hranou etiky. Snažím se chovat slušně, každý den dělám nějakou reportáž a kdybych se jednou zachoval neeticky, tak by si to lidé i policisté pamatovali a zkazilo by mi to jméno,“ prozradil Matěj Rychlý.

Kdy se elitní krimi reportér kvůli práci opravdu bál:

Zdroj: Youtube

Jaké nejzávažnější kauzy moderoval? „Hned jak jsem nastoupil do TV Prima, našli rozřezanou paní ve Vltavě, každý den kus těla. Nedávno jsme zase dělali na případu doživotně odsouzeného muže, který zastřelil pracovnici pracáku, polil jednu paní kyselinou a ještě nastražil bombu na svou bytnou, protože ho chtěla vystěhovat. Nejhorší ale je, když jsou součástí kauzy děti, na to si člověk nezvykne. Někdy to nezvládám a když mě nikdo nevidí, brečím," svěřil se krimi reportér.



Má jako reportér nějakou chorobu z povolání? „I když dělám na krimi zprávách, neznamená to, že jsou všechny příběhy smutný. Jestli mě něco má práce naučila, tak to, abych nikoho nesoudil. Vím, že člověk, který je slušně oblečený, může být strašně zlej a třeba bezdomovec mi může zachránit život. A tyhle hrdiny a jejich příběhy mám moc rád. Lidi, kteří se vrhnou do hořícího domu, aby někoho zachránili, nebo někdo, kdo pomůže při autonehodě…“ říká Rychlý.

Volný čas poté rád tráví v posilovně. A nejen tam. „Začal jsem jezdit rallye jako navigátor. Mám za sebou tři závody, kdyby nás chtěl někdo vidět, zanedlouho budeme ve Vyškově,“ říká Matěj Rychlý a dodává: „A teď mám ještě jeden takovej koníček - školím lidi. Učím je to, co umím dělat, takže takový média trénink. Nedávno jsem měl dokonce mimořádné charitativní školení pro nevidomou paní nebo jsem školil nového tiskového mluvčího na pražské záchrance.“

Zajímá vás také, co způsobila během natáčení dramatické reportáže slavná Bába pod kořenem? Jaké měl Matěj Rychlý před kamerou největší trapasy, nebo proč ho přivádějí k slzám animované filmy? I to a mnohem víc se dozvíte v podcastu Backstage s Adélou Noskovou!

Co je Backstage?

Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové vejít i vy! Hosty podcastů Backstage na iglanc.cz jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.