Co vás na mateřství nejvíc překvapilo? Všechno mě překvapilo. (smích) Každý říká, jak je to super a že je to krásný, ale je to taky velmi náročný. Nešlo mi úplně kojení, hodně mě to bolelo. Postihlo mě mnoho aspektů, se kterými jsem nepočítala a které jsem do té doby neznala. Ale teď už je to naštěstí dobrý. Bylo to nový a byla to výzva. Po těch dvou letech už jsem si ve všem docela jistá.

Troufla byste si teď i na druhé miminko?

Nechci, aby to působilo, že druhé miminko nechci. Sama jsem ze tří dětí, jedno dítě mám, do toho má partner ještě dvě své relativně malé děti z předchozího manželství, možná proto se do toho neženu, protože si myslím, že bychom si to měli užívat. Chci si teď užívat svého syna, svého muže a také chci trochu myslet na sebe. A to neříkám nijak ve zlém. Miminko je dar, je to nádherný trávit s ním čas, ale momentálně jsem prostě nastavená jinak než na druhé dítě. Jiříček i kluci nám dělají radost, je to moc příjemný a neumím si teď představit do toho konejšit další malé miminko. Nechci, aby Jiřík přicházel o moji stoprocentní péči, protože ji pořád ještě potřebuje.

Jste aktivní na Instagramu, kam dáváte i jeho fotky. Nemáte strach z jejich zneužití?

Nemám. S bulvárem si myslím fungujeme normálně, nemám potřebu nic skrývat ani překrývat své dítě třeba plachtou. Klidně ho ukážu. Mám tam super skvělé ženské, které moje rozhodnutí ukazovat syna chápou. Ani by mi nepřišlo adekvátní ho tajit, když já i můj partner jsme známí. Samozřejmě je možné, že mi můj syn třeba za tři roky řekne, že nechce, abych ho tam dávala, ať s tím jdu někam, ale momentálně je to v pohodě. Vydělávám tím peníze, i s Jiříkem jsme měli dvě kampaně, takže tomu také odcházejí peníze na účet. Ani o tom neví, a vydělává. (smích)

Vzala jste tu propagaci kvůli penězům pro syna?

Ne, vybrala jsem věci, které jsme opravdu používali a používáme. Dlouho jsem je ze svých peněz kupovala, a když nabídky přišly, bylo to skvělé. Mám na Instagramu spoustu žen, které mi píšou, že by také chtěly své dítě udat do nějaké agentury, ať jim poradím…

Řešíte s nimi i nějaká další témata?

Vždycky něco nadhodím do pléna, třeba že mi Jiřík nechce jíst nebo že má teplotu, a diskutujeme. Snažím se je zapojovat do svého života, hodněkrát mi někdo dobře poradil. Obvykle přicházejí hezké reakce, myslím, že ten Instagram mám fajn.

S partnerem, režisérem Petrem Kolečkem, se oba pohybujete v showbyznysu, vadilo by vám, kdyby chtěl jít syn jednou stejnou cestou?

Jiříka momentálně baví fotbal, který baví i Petra. Ten o něm ale víc píše, zatímco Jiřík ho koná. Určitě ho tedy povedeme ke sportu. A pokud bude nějaká výzva, budeme ho v ní podporovat. Je celkem společenský, takže bych mu nebránila. Bohužel zatím nedokáže říct, jestli mu být ve společnosti vadí, ale když přijdeme mezi lidi, pokaždé se směje, je komunikativní, takže si myslím, že mu to špatně nedělá, a to je důležitý vědět.

Vy sama se nějakému sportu věnujete?

Věnuju se domácímu sportu typu vyprat pračku, zandat a vyndat myčku apod. To je můj momentální homeoffice. Do toho si ještě občas odběhnu do práce.

Jak to teď vůbec s prací máte?

Jsem naplno v práci, jen nejsou moc přehlídky. Teď jsem zrovna zahajovala a končila jednu pro Beatu Rajskou, na Fashion Weeku jsem šla přehlídku Miška Kováčika, spolupracuji s Martinou Pipkovou Loudovou… Nabídky jsou, ale donedávna nikdo moc nemohl své ambice prodávat.

A kdyby mohl, zkrátila byste si mateřskou?

V rámci covidu jsem podobné ambice neměla. Situace spíš nabádala k odpočinku, člověk moc neměl iniciativu něco tvořit, protože nevěděl, co bude. Navíc Jiříček byl a vždycky už bude prvotní. Ale teď se to zase trochu rozvolnilo. Bohužel přišla nová, ještě horší katastrofa, kterou všichni trpíme, a myslím, že jí trpí i všichni návrháři a umělci. Žijeme tím, co se momentálně děje. Ale než to přišlo, tak jsme tvořili, snažíme se vytvářet něco hezkého pro ženy a snad se to bude líbit i v této těžké době.

Narážíte na novou kolekci oblečení, kterou jste vytvořila společně s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou?

S myšlenkou navrhnout vlastní modely jsem si pohrávala dlouho, pokaždé jsem to ale odsunula. Martina sedla do auta, objevila se u nás před barákem a vznikla z toho během čtrnácti dnů kolekce a jsem za to velmi ráda. Nejsem žádný návrhář, mám jen pár kousků, co mi chybí v šatníku, co se mi líbí, a doufám, že se budou líbit i jiným.

Plánujete se ještě věnovat modelingu tak jako před mateřstvím?

Už se tomu asi nikdy nebudu věnovat tak jako před mateřstvím. Teď už si hodně vybírám. Mám něco za sebou a také nechci být mezi mladýma holkama rarita. Už jsem přece jen trochu jinde. Návrháři si mě vybírají jako tvář své značky, obvykle jsme spolu něco prožili jako třeba s Michaelem Kováčikem, se kterým jsme spolu začínali, má to úplně jiný náboj. Už nejsem řadová modelka, do tohoto konceptu nespadám.

Sledujete pořád soutěže Miss?

Hodně fandím Táně Makarenko, která má Miss Czech Republic. Je velmi ambiciózní, snaží se to udržovat na úrovni, ta soutěž má určitý glanc, ale trochu se bojím, že už na to lidé tolik nereagují. Mám pocit, že tyhle soutěže jsou dnes trochu pasé.

Vy jste vyhrála Miss v roce 2009. Jak na to zpětně vzpomínáte?

Ano, byl to poslední ročník Miss České republiky pana Zapletala. Dostala jsem tam dvě korunky a bylo to skvělé. Ale je pravda, že poté už ta sledovanost šla dolů. Uběhlo třináct let a mnohem víc prodávají sociální sítě. Ohledně práce v zahraničí to tehdy bylo asi stejné jako dnes – hodně záleží na agentovi, jak se o vás agentura stará, v tomhle to určitě nebylo dřív lepší. Ale teď se mnohem víc řeší sociální sítě. Kolikrát někam jako začínající modelka letíte a chtějí vidět váš instagramový účet – kolik máte sledujících, aby měla vaše práce co největší dosah, je to celkem brutál.

S tím asi nemáte žádný problém, ne?

Pro mě je Instagram takový hezký přivýdělek k mateřské, ale jinak v tom, co se týče modelingu, nijak moc nejedu. Jsem pro, aby se módou žilo, aby se na ni koukalo, abychom si ji mohli osahat a produkty vyzkoušet.