Charismatický výtvarník Maxim Havlíček byl dalším hostem Adély Noskové, redaktorky lifestylového webu iglanc.cz. V novém podcastu Backstage Maxim Havlíček kromě jiného prozradil, proč má rád velkoprostorová plátna pro svá díla, koho rozmazluje, jestli má sklony k bohémství i to, proč rád chodí v sukni.

Výtvarník Maxim Havlíček zavítal do nového podcastu redaktorky webu iglanc.cz Adély Noskové Backstage. | Foto: se svolením Maxima Havlíčka, iglanc.cz

Maxim Havlíček žije střídavě v Praze a Los Angeles. Jaké slavné celebrity v zámoří potkává? „V domě, kde jsem bydlel, jsem často jel ve výtahu s hercem Johnny Deppem. Měl úplně nahoře velký byt. Nebo když jsem si šel opravit motorku, narazil jsem v servisu na Orlanda Blooma,“ říká Maxim Havlíček v novém podcastu Backstage.

Dozvíte se také, co nejraději podniká se svou čtyřletou dcerkou a jestli zdědila jeho vlohy.

Bratři Maxim a Karel Havlíčkovi, oba si zvolili uměleckou dráhu.Zdroj: Se svolením Maxima Havlíčka, iglanc.czBackstage s výtvarníkem Maximem Havlíčkem najdete ZDE.

Na světové výtvarné scéně je Maxim Havlíček známější než v Česku. Dá se v Americe prosadit jen s přirozeným talentem?

„Umění není masovka a každý slavný výtvarník má v určitém směru přesah do komerčního světa. Ať je to móda či design, prostě něco, co se dá běžně použít. Bez toho to prostě nejde,“ vysvětluje umělec.

Co prozradil Maxim Havlíček ve svém videu:

Zdroj: Youtube

V Praze má Maxim Havlíček čtyřletou dcerku. „Agnes si hodně užívám. Baví mě s ní i nakupování a samozřejmně nejen to. Je ve věku, kdy je strašně roztomilá a mám tendenci ji rozmazlovat. Je těžké jí říct ne, ale musím,“ říká umělec.

Malou Agnes bere často i do ateliéru. „Nechám ji malovat, moc ji to zatím baví, třeba budeme mít jednou společnou výstavu,“ uvažuje Maxim Havlíček.

Výtvarník Maxim Havlíček a jeho umělecká tvorba. Zdroj: Se svolením Maxima Havlíčka, iglanc.cz

Plout prostředkem mi prostě nějak nejde, říká Maxim Havlíček

Má i Maxim Havlíček sklony k bohémství, jako většina umělců? „Já to mám v takových vlnách. Vždycky se urvu a pak se zase trochu uklidním a začnu se o sebe starat. Táta mi často říkal, že jdu z extrému do extrému. Plutí prostředkem mi prostě nějak nejde,“ svěřil se Maxim Havlíček v podcastu Backstage, kam ho pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková.

„O dost častěji než v mládí si ale teď hlídám jídlo a cvičím. Už je to taky v mém věku potřeba,“ dodal výtvarník.

Gondíková a Langmajer málem zapomněli na výročí svatby. Připomněl jim ho kamarád

O Maximu Havlíčkovi je známé, že rád nosí sukně. „Móda mě zajímala vždycky. Chci dobře vypadat a zároveň se cítit pohodlně. Nevím, proč v Čechách dělají novináři senzaci z toho, když mě náhodou nafotí v sukni. V Los Angeles je to úplně normální, nikoho to nezajímá. Vždyť v historii chodili muži v sukních a Skoti je nosí doteď,“ diví se umělec.

Backstage s Adélou NoskovouZdroj: Se svolením IGlancCo je Backstage?

Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové vejít i vy! Hosty podcastů Backstage na iglanc.cz jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.