I v souvislosti se stále se prohlubujícím rozchodem s královskou rodinou nemají za sebou princ Harry a Meghan Markle příliš dobrý rok. Jako by se ale řídili citátem „co tě nezabije, to tě posílí“, táhnou do dalšího boje o místo na zemi. Tentokrát je v čele Meghan a Harryho má za zády. Vévodkyně ze Sussexu prozradila, že mají na letošní rok velké plány.

Meghan Markle | Foto: Profimedia

Budeme-li bilancovat, jedno je jisté, rok 2023 nebyl pro vévodu a vévodkyni ze Sussexu moc dobrý. Hned v lednu, kdy Harry vydal svou šokující autobiografii Spare, v níž světu řekl i o svém omrzlém penisu, se na konto toho objevovaly v tisku negativní titulky. Věci šly od špatného k horšímu, když byli oba manželé odsouzeni „za zveličování“ květnové automobilové honičky s fotografy v New Yorku a bez okolků s nimi ukončila milionovou smlouvu i streamovací služba Spotify, pro kterou vyrobili za údajných dvacet milionů dolarů pouze jednu sérii podcastů o dvanácti dílech.

Existují spekulace, že se Harry a Meghan pokusili prodat pohřební obchůzku Netflixu:

Zdroj: Youtube

K jejich popularitě nepřispěla ani kniha Endgame novináře Omida Scobieho, jež opět nahlíží „dovnitř“ královské rodiny a otevírá témata, o nichž se dlouhodobě spekuluje. Například, že William a další členové rodiny tajně schválili „úniky“ informací o Harrym a Meghan do tisku a odhaluje identitu dvou lidí, o nichž vévodkyně tvrdí, že vyvolali obavy o barvě pleti tehdy ještě nenarozeného prince Archieho.

Jako třešnička na dortu působilo před koncem roku americké daňové přiznání, odhalující, že jejich charitativní nadace Archewell loni vykázala ztrátu, když její dary klesly o 11 milionů dolarů. Dle podání zaznamenala nadace deficit ve výši 674485 dolarů, to kvůli poklesu darů z 13 milionů dolarů v roce 2021 na 2 miliony v roce loňském.

Získali nelichotivou cenu

To, že byl poté ještě pár magazínem The Hollywood Reporter jmenován v každoročním žebříčku „Vítězové a poražení“ losery roku, už je ani nemohlo příliš rozhodit. „Po ufňukaném dokumentu na Netflixu, ufňukané biografii Spare a inertním podcastu se značka Harry a Meghan nafoukla do bubliny, která jen prosila, aby mohla prasknout,“ napsal magazín.

Útěchou manželům mohlo být, že mezi poraženými nebyli sami. Hollywood Reporter mezi losery zařadil také herce Ezru Millera, společnost Disney nebo podnikatele Elona Muska s jeho sociální sítí X. The Standard k tomu následně napsal, že pokud by manželé někdy měli mít svůj „annus horribilis“(strašlivý rok, pozn.red., frázi si vypůjčili od zesnulé královny), byl by to jistě rok 2023.

Vztahy jsou i nadále napjaté

Bohužel, jakékoli naděje na usmíření mezi Harrym a jeho rodinou se nyní, po tom všem, zdají být vzdálenější než kdy jindy. „Ať už se Harry a Meghan přímo podíleli na knize Endgame, nebo ne, její vydání otevřelo staré rány a donutilo rodinu přejít do defenzívy,“ říká Kinsey Schofield, královská komentátorka z Los Angeles. Šokující odhalení zastavila pokusy o tání už tak dost mrazivých vztahů.

Nová kniha o Harrym a Meghan šokuje: Víc rasistů v rodině a neschopný král

Další naděje na usmíření pak zemřela krátce před oslavami 75. narozenin krále Karla III. Ačkoli se říká, že Sussexové nebyli pozváni na soukromou party pořádanou pro královy nejbližší rodinné příslušníky v Clarence House a mluvčí Sussexů uvedl, že „nedošlo k žádnému kontaktu ohledně pozvání na nadcházející narozeniny Jeho Veličenstva“, kolují zkazky, že Harry svému otci v jeho významný den volal.

Zapojila se i Meghan s dětmi

Současně se též tvrdí, že Meghan mluvila s tchánem z domova v Kalifornii. Mezitím děti aristokratického páru, čtyřletý Archie a dvouletá Lilibet, údajně nahrály video, v němž zpívají svému dědečkovi k narozeninám song „Happy Birthday“. Protipólem toho je stejně údajný fakt, že neexistuje žádné oficiální královské blahopřání k narozeninám Harryho, které měl v září, kdy dosáhl 39 let. Předpokládá se též, že vévoda nedostal od svého otce ani bratra žádný osobní dar.

Vztahy v britské královské rodině jsou napjaté:

Britská královská rodinaZdroj: Profimedia

Na lepší časy se neblýská

Kolují informace, že k rukám Harryho a Meghan nedoputovala ani pozvánka na netrpělivě očekávanou svatbu Olivie Hensoninové a Hugha Grosvenora, vévody z Westminsteru, který má velmi blízké vazby na královskou rodinu. Jeho kmotrem je současný britský král Karel III., on sám je naopak kmotrem panovníkových vnoučat George a Archieho, což jsou prvorození potomci Williama a Harryho. Svatba by se měla uskutečnit letos 6. června v katedrále v Chesteru v severozápadní Anglii.

Dvaatřicetiletý aristokrat a bývalý Harryho blízký přítel se rozhodl Sussexy nepozvat, aby se vyhnul nepříjemnostem, jež by mohly nastat pozváním dalších hostů – krále a královny a také prince a princezny z Walesu. Harry údajně odpověděl prostřednictvím „zdroje“ tak, že se rozhodl svatby neúčastnit, aby nenarazil na svou odcizenou rodinu.

Konec návštěv v Anglii?

Otázkou je, zda Harry neodmítl letět do Anglie i z jiného důvodu. Vrchní soud totiž v prosinci projednal jeho námitku proti ministerstvu vnitra ohledně rozhodnutí snížit úroveň jeho bezpečnostní ochrany při návštěvě Spojeného království, když už není členem královské rodiny. Skrze prohlášení Harry maloval smutný obrázek svého exilu v Americe a připsal:

Kolem Harryho a Meghan je opět rušno: Vyhraný soud s bulvárem i velká potupa

„S velkým smutkem pro nás oba jsme se s manželkou cítili nuceni ustoupit z královských rolí a opustit v roce 2020 zemi. Velká Británie je můj domov. Spojené království je ústředním bodem dědictví mých dětí a místem, kde chci, aby se cítily jako doma, stejně jako tam, kde momentálně žijí – v USA. To se ale nemůže stát, není-li možné je udržet v bezpečí, když jsou na půdě Spojeného království. Nemohu svou ženu vystavit takovému nebezpečí a vzhledem ke svým životním zkušenostem se zdráhám zbytečně ublížit i sobě,“ vysvětlil.

Meghan chce převzít otěže

„Pro Harryho a Meghan to byl náročný rok, především v tom, udržet si svou značku, zvláště v Hollywoodu,“ míní Stacy Jones, zakladatelka marketingové agentury Hollywood Branded, sídlící v Los Angeles. „Různé kontroverze, kterým čelili, negativně ovlivnily jejich veřejný obraz i obchodní aktivity. Celkově šlo o PR noční můru,“ uvedla Jones pro The Standard.

Velké zákulisní změny. Princ William v tichosti proměňuje britskou monarchii

Tohoto si je pravděpodobně vědoma i Meghan, a rozhodla se stav změnit. Když se v listopadu procházela po červeném koberci s hollywoodskou elitou na akci Power of Women magazínu Variety v Los Angeles, užila si nejen společenský skvost, o kterém kdysi jako herečka a „členka“ seriálu Suits jen snila, ale využila tuto příležitost i k tomu, aby napravila pošramocenou pověst.

„Máme v plánu tolik vzrušujících věcí,“ rozzářila se, když před ní zastavil reportér s mikrofonem. „Nemůžu se dočkat, až je oznámíme. Jsme opravdu hrdí na to, co vytváříme, můj manžel to také miluje,“ dodala pohotově, leč neurčitě.

Vystrkuje drápky

Pokud byl rok 2023 rokem prince Harryho, v roce 2024 by se do popředí mohla dostat Meghan. Má před sebou spoustu možností, zatím však nejsou vidět ani plody její dohody s talentovou agenturou William Morris Endeavour, s níž podepsala smlouvu v dubnu. Někteří považují dohodu za způsob, jak by mohla vévodkyně oživit svou bývalou profesi.

Zůstane Meghan u herectví, nebo se vrhne do politiky?

Meghan MarkleZdroj: Profimedia

„Návrat k herectví je velkou možností, vzhledem k tomu, že nedávno podepsala smlouvu s jedním z nejznámějších a nejprominentnějších talentových agentů na WME, Ari Emanuelem,“ ujasňuje Stacy Jones s tím, že: „Suits zažívá na Netflixu oživení a nebylo by překvapivé, kdyby se v budoucnosti objevily pro Meghan další herecké šance.“ Přestup do politiky je také možností.

Chce řešit zájmy veřejnosti?

Podle slov nejmenovaného hollywoodského agenta by Meghan mohla v Americe nastartovat i politickou kariéru. Vévodkyně, demokratka, se přátelí s velkými jmény levicově orientované americké politiky včetně Obamových, navíc se zajímá o sociální problematiku. Dříve například vedla kampaň za placenou rodičovskou dovolenou. A to zdaleka není vše.

Exkluzivní průzkum, který nechal udělat v listopadu 2022 Express UK naznačil, že by Meghan byla i oblíbenou postavou na prezidentku. Myslí si to i sestra současného amerického prezidenta Joea Bidena, Valerie Biden Owens, která jí v pořadu Dobré ráno, Británie veřejně vyznala podporu. To když řekla, že vévodkyně by byla dobrou kandidátkou na post prezidenta. Expertka na královskou rodinu Kinsey Schofield, která diskutovala o Meghanině možnosti vstoupit do politiky, ovšem nevěří, že by se kontroverzní mladá dáma dostala příliš daleko.

Karel III. provětral kasu. Jaký plat má William a kolik stál pohřeb Alžběty II.

Poté, kdy vydala s princem Harrym svůj dokument, zjistila, že s nimi velká část USA nesympatizuje. Průzkum, který ovšem vydal Express UK, odhalil něco jiného. Washingtonský demokratický institut zjistil, že 64 procent respondentů se domnívá, že by demokratická strana měla v příštích prezidentských volbách vybrat ženu kandidátku na prezidenta. Meghan Markle se umístila na první příčce v seznamu možných, a to s 27 procenty od 1500 pravděpodobných demokratických voličů, uvedl server. Mnozí kontrují, že udělala chybu, když odhalila své spojence. Začala se na panelech objevovat se Stacey Abramsovou či Hillary Clintonovou.

Vlastní memoáry

Už loni se v kuloárech také řešilo, že by Meghan měla psát vlastní biografii. Jak uváděla zahraniční média, zdroj blízký královskému páru se nechal slyšet, že plánuje napsat vlastní „bombastickou“ monografii, která by také neměla šetřit královskou rodinu. Stejně jako Harryho kniha, jež je plná surové a neochvějné upřímnosti, by i ta Meghanina měla být maximálně upřímná a měla vyprávět vše o čase stráveném za zdmi Buckinghamského paláce.

Princezna Kate je už šestinásobnou tetou, syn jejího bratra dostal ohnivé jméno

Ústy zdroje, který cituje britský Daily Mail, nenechá vévodkyně „kámen na kameni“. Hollywoodský agent k tomu The Mail on Sunday řekl: „Abych byl upřímný, překvapilo by mě, kdyby Meghan nezveřejnila svůj vlastní příběh. Spare byla Harryho šance říct, jak to bylo, Meghan ale umí být stejně přesvědčivá. Chci říct, kolik hereček se nakonec provdá za prince?“

Dvojice z amerického Montecita, kam se po odchodu z královské rodiny přestěhovala, a kde vydala dokumentární sérii na streamovací platformě Netflix, už v roce 2021 podepsala smlouvu na čtyři knihy s vydavatelstvím Penguin Random House. Meghan vydala dětskou knihu The Bench a dvojice pracuje i na „wellness knize“.

Blíž a blíž Hollywoodu

Sussexové také chtějí prodat sídlo v Montecitu za 14 milionů liber a přestěhovat se do Los Angeles, aby byli blíž Hollywoodu. Říká se, že upřednostňují soukromí, komunitu a chtějí být nedaleko lidí se stejnými zájmy. Pár žil v LA už dříve, když v roce 2020 pár týdnů bydlel v oploceném sídle Tylera Perryho v Beverly Hills. Přestože se Harry a Meghan oficiálně nedívali na žádný dům, spekuluje se, že jejich zájem míří k čtvrtím LA, ač se předpokládá, že zvolí Malibu.

Podívejte se do současného domu Harryho a Meghan v Montecitu v Kalifornii:

Zdroj: Youtube

Co chystá rok pro Harryho?

S jistotou lze očekávat, že se vévoda objeví v lednu zpět na domácí půdě. Jeho žaloba proti News Group Newspapers, vydavateli Sun, za údajné nezákonné shromažďování informací, má být projednána u Nejvyššího soudu. Žaluje i Associated Newspapers, vydavatele Daily Mail, Mail on Sunday a MailOnline, spolu se Sirem Eltonem Johnem, Liz Hurley a Sadie Frost. Rok 2023 končil tím, že mu bylo nařízeno zaplatit vydavatelům Mail on Sunday 48 000 liber poté, kdy s nimi prohrál část boje o urážku na cti.

Otázka, kde Harry zůstane během pobytu ve Spojeném království, zůstává nejistá. Vzhledem k tomu, že Sussexové byli již dříve vystěhováni z Frogmore Cottage, jsou nyní ve Velké Británii „bezdomovci“ a musí žádat Buckinghamský palác o povolení zůstat na jednom z královských statků. Když Harry vznesl tuto prosbu v září, kdy se v Londýně účastnil předávání cen WellChild Awards. Byl mu odepřen pokoj v hradě Windsor, musel do hotelu.



Nahrává se anketa …

Čekají ho zajímavé projekty

Po debaklu s cestami soukromými letadly někteří volají po jeho vyškrtnutí z Travalystu, ekoturistické firmy, již založil roku 2019. I kdyby k tomu došlo, má Harry stále dost projektů, které ho zaměstnají. „Nyní je globálním velvyslancem pro pozůstalé děti vojenského personálu a prosazuje tuto stránku své práce víc než tu okouzlující,“ tvrdí Ingrid Seward, šéfredaktorka časopisu Majesty: „Vypadá to, že se posouvá vpřed v boji proti tisku, což nemusí být úspěšné. Alespoň dokázal, že se slavnými kamarády, jako je Elton John, se toho nebojí a je silou, s níž třeba počítat. Zda vzbudí respekt, nebo ne, se uvidí.“