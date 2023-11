Ani konec roku si britská královská rodina neužije v klidu. V posledních dnech se opět začal propírat vztah mezi jejími členy a princem Harrym a Meghan Markle. Může za to nová kniha Endgame novináře Omida Scobieho, který je i spoluautorem knihy Finding Freedom — biografie Sussexů, jež popisuje jejich životy a věnuje se odloučení od královské rodiny.

Nová kniha Endgame, která spatřila světlo světa v úterý, opět nahlíží „dovnitř“ královské rodiny a otevírá témata, o kterých se dlouhodobě spekuluje. Podle zdroje z autorova okolí umí být jinak usměvavá Kate hodně „chladná“, pokud někoho nemá ráda. Přičemž spisovatel k tomu dodává, že „toto je stránka Kate, o které se málokdy píše“. Stejně tak jako třeba o roztržkách mezi Williamem a králem Karlem III., protože ten údajně žárlí na Williamovu pozici a nesnáší Harryho popularitu u médií.

Nová kniha Endgame: Roztržky v královské rodině i překvapivé dopisy:

Dvaačtyřicetiletý Scobie, který byl donedávna označován za „neoficiálního mluvčího páru“, chce novou knihou také vyvrátit tvrzení kritiků, že je „mluvčím“ Sussexů, a tweetoval o své knize následující: „Není to ‚kniha Harryho a Meghan‘, já nejsem ‚Meghanin kamarád‘, Sussexové s knihou nemají co do činění. Jejich příběh je jen malou částí něčeho mnohem většího.“

Pravdou ale je – a tím se Scobie netají –, že má s Meghan společné přátele a v knize cituje různé zdroje, které uvádějí několik tvrzení o královské rodině, včetně toho, že Kate ignorovala volání vévodkyně ze Sussexu o pomoc a že budoucnost monarchie spočívá v "boji o přežití". To je však jen malá část toho, co se čtenáři mohou dočíst.

Kate ignorovala Meghanina volání o pomoc

Jedno z velkých obvinění, které se v knize objevuje, se týká princezny Kate, která byla podle autora „chladná“ a ignorovala Meghaniny prosby o pomoc. Tvrdí, že princezna z Walesu a vévodkyně ze Sussexu spolu od roku 2019 nemluví a dodává, že Kate se nikdy nechtěla s Meghan přátelit a svou švagrovou označila za „Stepfordskou paničku“. „Kdykoli se řekne Meghanino jméno, tak se Kate "otřese", tvrdí Scobie. Podle bývalého poradce paláce byl hlavní problém v tom, že Meghan měla názory. Napsal: „Chtěli, aby Meghan šla s tím, co bylo navrženo a nevytvářela žádné další možnosti.“

Meghaniny dopisy princi Charlesovi

Kniha také obsahuje řadu tvrzení týkajících se vévody a vévodkyně ze Sussexu včetně toho, že William a další členové rodiny "tajně schválili" úniky informací o Harrym a Meghan do tisku. William údajně ignoroval zprávy od Harryho, když se rodina vydala na cestu do Balmoralu krátce před tím, než královna zemřela. A Meghan si prý po svém rozhovoru s Oprah Winfrey vyměnila několik dopisů s tehdy ještě princem Charlesem. Měly odhalit identitu dvou lidí, o nichž vévodkyně tvrdí, že měli „obavy“ o barvu pleti tehdy ještě nenarozeného prince Archieho.

Králova „neschopnost" velet rodině

V Endgame Omid Scobie také tvrdí, že král Karel III. stále řeší následky své neschopnosti svolat a velet své vlastní rodině. „Jeho neschopnost umět srovnat rodinné vztahy proměnila Harryho a Meghan v narušitele,“ říká k tomu autor. Zároveň si stojí za tím, že král promeškal příležitost nechat minulost minulostí a nezačal novou kapitolu s Harrym, když ho vévoda ze Sussexu kontaktoval po vydání svých pamětí Spare, které vznesly několik vážných obvinění.

Vztah Harryho a Meghan údajně prochází krizí:

Harry a Meghan Zdroj: Profimedia

Napětí mezi Karlem III. a Williamem

Scobie naznačuje, že i králův vztah s Williamem není zdaleka takový, jak se může na první pohled jevit. „Nedůvěra a doutnající nevraživost mezi otcem a synem nejsou v jejich pracovním vztahu ničím novým,“ píše.

Královniny sympatie k Meghan

V knize se také zmiňuje o tom, jaký měla k Meghan vztah královna Alžběta II. Panovnice údajně řekla ostatním, že má velké pochopení pro to, čím si Meghan prošla, ale nelíbilo se jí, jak se vévoda a vévodkyně ze Sussexu zachovali. Harry již dříve zaútočil na pověst své nevlastní matky Camilly, popsal ji jako „nebezpečnou“ a zkritizoval její pokusy rehabilitovat svůj „obraz“ na lepší verzi.

Informace naštvaly prince Williama

Podle vysoce postaveného zdroje z blízkého okolí královské rodiny je princ William tvrzeními o královské rodině v nové knize „podrážděný“. Už v úryvcích je naznačeno, že William upřednostnil svou loajalitu k monarchii před loajalitou ke svému bratrovi Harrymu a informoval o něm tisk, s čímž William údajně nesouhlasí.

Dlouholetý královský zdroj řekl listu Evening Standard: „Je to všechno kvůli posílení prodeje knihy. Pravdou je, že princ z Walesu byl vždy obezřetný a diskrétní v otázkách na svou rodinu.“ V Endgame je William zobrazen jako horkokrevný muž, odhodlaný vést královskou rodinu svou cestou. Scobie tvrdí, že princ chce „roztrhat“ knihu pravidel a dělat si věci po svém.

Média knihu kritizují

The New York Times a další napsali na novou knihu o královské rodině velmi kritické recenze, a to včetně kapitoly o princi Harrym a Meghan Markle, kterou jedna recenze dokonce popsala jako „tiskovou zprávu připravenou umělou inteligencí“. Recenze, kterou napsala Eva Wolchover pro New York Times, uvádí, že kniha neprokázala Harrymu a Meghan „žádnou laskavost“.

„Ať už Scobie na této knize s Meghan a Harrym aktivně spolupracoval nebo ne, nedělá jim žádnou laskavost. Jejich kapitola se čte jako tisková zpráva připravená umělou inteligencí a dělá jen málo pro to, aby je jako „lidi“ ukázala v pozitivním světle,“ stojí v recenzi.

Recenzentka Anna Pasternak v The Independent pro změnu tvrdí, že kniha neomylně sympatizuje s Harrym a Meghan. „Zatímco Scobie je Sussexům neomylně nakloněný – nečiní je za nic odpovědnými – a jak jsem předpokládala, nedémonizuje Karla III., ani neodsuzuje Camillu. Čekala jsem něco jiného. Skutečným královským padouchem je tady William," napsal Pasternak.



Já nic, já muzikant

Harry a Meghan se od knihy oficiálně distancovali, i když existují spekulace, že Scobiemu záměrně některé informace poskytli. Také Buckinghamský i Kensingtonský palác se rozhodly podobně jako v jiných případech publikaci nekomentovat. Odborníci se ale shodují, že kniha může krátce před Vánocemi, které jsou vhodným časem k usmíření, nadělat v rodině ještě větší paseku.