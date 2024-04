Neutěšené vztahy v britské královské rodině se možná brzy vyřeší. Podle některých zasvěcenců pozval král Karel III. syna Harryho s chotí Meghan a jejich dětmi na prázdniny. Dvojice by se v Británii mohla objevit dokonce ještě dříve, a to díky pozvání prince Williama a princezny Kate.

Objeví se Meghan a Harry ve Velké Británii? | Foto: Profimedia

Právě Harryho starší bratr měl být rozhněvaný na Sussexovy, kteří si tak trochu pustili pusu na špacír a v různých interview vyzradili informace z královské rodiny. Jenže onkologické nemoci krále Karla III. i Williamovy manželky Kate nejspíš srdce prince z Walesu obměkčily. Spolu s Kate měl pozvat Harryho, Meghan a jejich děti Archieho i Lilibet na návštěvu. Dojde konečně k definitivnímu usmíření, na které čeká nejen Británie?

Pozná Lilibet své vznešené příbuzné?

Ve hře je několik příležitostí, při nichž by se členové královské rodiny mohli setkat. První z nich je 8. květen, kdy je jisté, že se v rodné zemi objeví princ Harry. Zúčastní se oslav 10. výročí her pro veterány Invictus Games, které sám založil. A protože jde o plánovanou cestu, měli si William a Kate říci, že by pozvali rovnou celou Harryho rodinu. V poslední době jsou totiž v kontaktu, například sama Meghan měla volat Kate a podpořit ji v boji s nemocí.

Pokud by Meghan na pozvání kývla, šlo by o její první návštěvu Británie od pohřbu královny Alžběty II. v roce 2022. Dvojice přitom odešla již před pěti lety a Meghan se do manželovy rodné země poté podívala pouze jedinou. Nepřijela ani na pohřeb prince Philipa, který zemřel rok před královnou. Proto členové královské rodiny nikdy neviděli malou Lilibet, jež se narodila v roce 2021.

Velké oslavy výročí svatby

Další příležitostí k setkání by podle expertů na královskou rodinu mohlo být výročí svatby Harryho a Meghan. Ti 19. května oslaví šest let od chvíle, kdy si řekli svá „ano“. I když nejde o kulatou číslici, vzhledem k ne příliš šťastné situaci v královské rodině se i menší oslava počítá. A kdyby nevyšel ani tento termín, je tu ještě pozvánka od krále Karla III., jenž měl celou rodinu Sussexových pozvat na své skotské sídlo Balmoral, kde by společně strávili část léta.

Sblížení díky dětem

Právě děti by měly být sbližovacím prvkem v královské rodině. Jelikož si její členové pochovali v náručí pouze Archieho, mohou se těšit na malou Lilibet. A protože Harryho děti jsou nyní i větší, pohrají si s ratolestmi Williama a Kate, což všechny ještě více rozněžní. Pokud k tomu dojde, je pravděpodobné, že vášnivá fotografka Kate zvěční tyto unikátní rodinné chvíle. Záleží na jediném, zda Harry, a hlavně Meghan, kývne na některé z pozvání. Podle experta na britskou královskou rodinu Toma Quinna je to pro dvojici ideální šance k návratu. „Meghan a Harry mohou vylepšit svůj veřejný obraz, jistým způsobem ale budou muset spolknout hrdost,“ řekl Quinn pro deník The Mirror.

Dojde konečně k odpuštění?

Sussexovi královskou rodinu hodně nazlobili. Začalo to již v Británii, ze které nakonec před lety odešli, poté své příbuzné nepotěšili, když prodali soukromí v interview s moderátorkou Oprah Winfrey, v němž například zaznělo, že někteří členové královské rodiny řešili barvu pleti tehdy nenarozeného Archieho.

Šťastným počinem nebyla ani Harryho kniha Náhradník (Spare), v níž princ rovněž zveřejnil informace, které měly zůstat utajeny. Právě proto, že britská královská rodina o sobě moc nemluví, vzniká spousta spekulací. Nejen těch ohledně zmíněných pozvánek do ostrovního království, rojí se i domněnky o pýše Meghan, která si má diktovat podmínky, za kterých se objeví v Buckinghamském paláci nebo jiném sídle rodiny.

Opravdové smíření versus vypočítavost

Jelikož obě strany mlčí, své fantazie rozehrávají fanoušci z obou královských táborů. Někteří obviňují Sussexovy, že mohou jen využít příležitosti, jak se znovu dostat do přízně královské rodiny, protože nebýt nemoci hlavně krále Karla, nikdo by o smíření neuvažoval. Thomas Quinn také vznesl myšlenku, že Meghan sice přijede, ale nepřiveze děti. Dokonce se objevily spekulace, že požaduje omluvu za všechna příkoří. Dle mediálního obrazu jsou členové královské rodiny na ty nejostřejší nože, ovšem ani ten největší expert na modrou krev neví, co se děje mezi zdmi Buckinghamského paláce.

Realita, nebo přání fanoušků?

I když museli Harry s Meghan své příbuzné dost rozčílit, nikdo jim to na oplátku nevrátil. Královská rodina nekomentuje spoustu věcí, a co se týká těch skandálních, tak už vůbec. A je pravda, že se na to i leckteří novináři bojí zeptat. Jen jeden to po rozhovoru Sussexových s Oprah zkusil. Tehdy míjel prince Williama na jedné akci a tázal se na kauzu ohledně spekulací o Archieho barvě pleti. William jen prohodil, že u nich v rodině rasisté rozhodně nejsou.

Těžko si tedy může být někdo jistý, co Harry i Meghan udělají a jaká pozvání skutečně platí. Možná jde o zbožná přání fanoušků monarchie, stejně tak mohou přehánět odpůrci nezbedných Harryho a Meghan.

Nemoc dává naděje

Je to sice smutné, ale právě vážná onemocnění krále a princezny mohou vztahy v rodině radikálně změnit. Jednak sám Karel III. přece jen netuší, jestli mu nezbývá méně času, a rád by jej ještě strávil s těmi nejbližšími, tedy rodinou svého syna. A nemoc Kate může zase sblížit ji se švagrovou Meghan, protože ženy v tomto drží spolu. Že vztahy v královské rodině nejsou na bodu mrazu, dokázali Harry a Meghan, když popřáli brzké uzdravení princezně Kate i veřejně. Uvidí se tedy, jestli tato situace bude mít přece jen trochu pohádkový konec, jak by se na královskou rodinu slušelo.