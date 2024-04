Nejen královská rodina, ale ani Britové nemohou přijít Meghan na jméno. Nebýt jí, nejspíš by princ Harry byl dnes stále ve Spojeném království. Zdá se však, že Meghan nyní chce vše napravit.

Meghan a Harry se možná už brzy objeví ve Velké Británii. | Foto: Profimedia

Princ Harry platil vždy za rebela. Jako mladší ze synů dnešního krále Karla III. byl upozaďován, protože se předpokládalo, že korunu si po Karlovi nasadí na vznešenou hlavu jednačtyřicetiletý princ William. Harry byl i větší mamánek, takže po své matce Dianě zdědil odpor k bulváru. Ten jej na oplátku nešetřil, proto s chutí informoval veřejnost o princových eskapádách, jako bylo nahé dovádění v hotelu nebo jeho památný převlek za nacistu. V zapomnění nezůstaly ani spekulace, zda Harrymu v žilách vůbec koluje modrá krev, leckdo za jeho otce označil Jamese Hewitta, Dianina údajného milence.

Napravený Harry byl milován

Zlobivé princátko šlo však do sebe. Z Harryho se stal sympaťák, který se nebál sloužit armádě, dokonce se v utajení účastnil mise v Afghánistánu. Stejně jako jeho matka se začal věnovat i charitě. Zatímco princ William se pomalu připravoval na rodinný život vedle milované Kate, Harry si užíval, jelikož nebyl v hledáčku pozornosti jako mladý pár. A tak se stávalo, že jej lidé mohli potkat běžně na ulici. Možná si mnozí pamatují, že se před deseti lety objevil na svatbě v Bratislavě. Obyčejným lidem byl tak blíž a leckomu byl sympatičtější než William a Kate, kteří se až příliš drželi protokolu. Jenže pak se objevila americká herečka Meghan Markle.

Druhá rebelka v rodině

Meghan si lidé zpočátku oblíbili a i ona sama se zdála pokorná. V roce 2018 se konala velkolepá svatba, královská rodina stála za Meghan i tehdy, když její otec Thomas Markle vesele dával rozhovory bulváru. K oltáři vedl Meghan tehdy princ Charles, rovněž nabídl rámě i její mamince Dorii Radlan, která by na svatbě byla osamocená jako kůl v plotě. Vše se zdálo být zalité sluncem.

Samozřejmě že bulvár živil drby o tom, jak se Meghan a Kate nemohou snést. Harry však pomalu začal vystrkovat své pověstné růžky, až se nakonec se svojí chotí odstěhoval do její rodné Ameriky. Všechny spekulace o hádkách mezi zdmi královských paláců mohly být jen výmysly a pouhými drby, Harry a Meghan však vše pohřbili, když začali podávat různá interview o neutěšených vztazích v královské rodině.

Zničená pověst i rodina

Legendární je rozhovor s královnou interview Oprah Winfrey, kde mimo jiné zaznělo, jak někteří členové královské rodiny řešili barvu pleti budoucího miminka Meghan a Harryho. U Oprah, a v extrémně korektní Americe obecně, téma rasismu rezonovalo. Britové začali Meghan nenávidět. Odvedla jim prince, a ještě pošpinila královskou rodinu. Včetně oblíbené Kate, s níž se Meghan měla pohádat i v den své svatby kvůli šatičkám pro princeznu Charlotte a družičky. Korunu všemu nasadila kniha Náhradník, kde si princ Harry také vyřizoval účty s členy královské rodiny. Za všechny ty rebelie lidé ale vinili Meghan, v níž viděli jakousi novou Yoko Ono.

Meghan už není vítána

Mladá rodina se rozhodla žít vlastní život za oceánem. Jenže v jejich životě nastaly události, které minimálně Harryho donutily se vracet zpět domů. První z nich byla smrt prince Philipa v roce 2021. Harry se tehdy přijel s dědečkem rozloučit sám. Po obřadu nastal výrazný moment, kdy si spolu vykračovala trojice Kate, William a Harry, princezna však oba bratry opustila, zřejmě proto, aby si sami promluvili. Když o rok později skonala samotná královna Alžběta II., bylo by nevhodné, aby se Meghan neukázala. Do Británie přiletěla spolu s Harrym, dočkala se však vlažného uvítání od Britů i královské rodiny. Od té doby se už v Británii veřejně neukázala.

Nemoc tmelí rodinu dohromady

Harry nechyběl na korunovaci Karla III., přiletěl za svým otcem i počátkem roku, když palác zveřejnil, že má král rakovinu. Ve stejné době také vyšlo najevo, že se princezna Kate podrobila operaci a už tehdy se jí údajně ozvala sama Meghan, aby jí vyjádřila podporu, což Kate podle zdrojů blízkých královskému paláci potěšilo. O diagnóze samotné, tedy rakovině Kate, se však Meghan a Harry dozvěděli z tisku. A skrz něj poslali i osobní vzkaz. „Přejeme Kate a její rodině brzké uzdravení a doufáme, že se tak podaří v soukromí a klidu,“ zveřejnil například magazín People. Ten rovněž spekuluje, jestli se Meghan lísáním do přízně Kate nechce zvolna vrátit do královského paláce.

Zdálo se, že si Kate s Meghan rozumí. Navzdory spekulacím Meghan prý nyní sama zavolala Kate, aby ji podpořila v boji s nemocí:

Kate a Meghan spolu rády sledovaly Wimbledon.Zdroj: Profimedia

V Americe se jim nedaří?

Zatímco Kate by se dala obměkčit, William se zdá neústupný a nemůže Meghan ani Harrymu odpustit, jak pomlouvali rodinu včetně právě Kate. Což by dřívější hrdosti Meghan a Harryho nevadilo, jenže život v Americe se zjevně nevyvíjí podle jejich plánů. O šokující rozhovory už není zájem, Američané navíc nejsou tak odvázaní z někoho, kdo má modrou krev, takže dvojice nemá už moc co nabídnout. Navíc by neměla užívat výhod, jakých se členům královské rodiny dostává. Právě Meghan měla nadnést, že je možná šance vrátit se tam, kde by měli své jisté. Do rodiny na britském ostrově.

Začnou znovu a lépe?

Právě proto měla Meghan kontaktovat švagrovou a zapůsobit přes ni na Williama. Aby ukázala, že není necitelná příbuzná, které není Kate líto. Dobře si uvědomuje, že případný fatální dopad nemoci krále Karla III. by mohl způsobit, že se William stane králem a ten by dveře bratrovi a Meghan jen tak neotevřel. Nemoc krále a princezny navíc ještě intenzivněji tmelí jejich vztahy, zatímco Meghan a Harry jsou odstrčeni za oceánem. Uvidí se, zda je zlé pro něco dobré a zákeřná rakovina prospěje dlouhodobě neutěšeným vztahům královské rodiny.