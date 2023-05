Melissa McCarthyová hubne a přibírá: Měla jsem každou velikost, která existuje

Nesoudí lidi podle toho, jak vypadají. Melissa McCarthyová si sama kvůli váze užila strastí víc než dost. Během let několikrát razantně zhubla, ale pokaždé zase přibrala. Když se americké herečky někdo zeptá, co považuje za svůj největší profesní úspěch, nezmíní nominaci na Oscara, ale fakt, že může dělat, co má ráda.

I po dvaceti letech ve filmovém průmyslu je pro Melissu McCarthyovou těžké uvěřit, že se jí všechno jen nezdá. | Foto: Profimedia