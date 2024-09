Vesnice Valldemossa na baleárském ostrově Mallorca zažila na konci července den jako malovaný. Malebné historické náměstíčko zaplnily bohatě prostřené stoly, místní se oblékli do svátečního a všichni jedli, pili a tančili až ho hluboké noci. Zdejší radnice totiž uspořádala společnou oslavu pro všechny svoje osmdesátníky, a nezapomněla pozvat ani Michaela Douglase: svého nejslavnějšího obyvatele.



Nahrává se anketa ...

Svojí lehce předčasnou oslavou životního jubilea se na svém instagramovém profilu pochlubil sám oslavenec a a bez povšimnutí ji nenechal ani ostrovní zpravodajský web Majorca Daily Bulletin.

„Dal jasně najevo, že na Mallorce hodlá strávit mnohem více času než dosud,“ napsali místní zpravodajové a slavný herec jejich domněnku potvrdil: „Chci se zbavit přebytečných zavazadel, která jsem během života nashromáždil, a zlehka si užívat svůj čas,“ řekl webu Michael Douglas.

Hvězda opouští Hollywood

Zdá se, že Michael Douglas svoje velké jubileum vnímá jako symbolický odchod z dosahu hollywoodských světel. V rozhovorech, které při této příležitosti v posledních týdnech dal velkým světovým médiím, svoji kariéru nijak nerozebíral - mluvil vždy o své rodině a touze žít v klidu. V posledních více než padesáti letech ho totiž moc neměl.

Michael Douglas v novém seriálu Franklin:

| Video: Youtube

Čich na úspěch a peníze

Syn slavného amerického herce Kirka Douglase natočil svůj první film Velký žal v roce 1966. Tehdy měl pouze osmnáct let a ve snímku si zahrál právě se svým otcem, který hrál hlavní roli. A od té doby točil mladý Michael Douglas takřka nepřetržitě. Do první hollywoodské ligy se dostal v 80. letech díky snímkům Honba za diamantem a Honba za klenotem Nilu, ale respekt ve filmařské branži si vydobyl mnohem dříve.

Na začátku 70. let totiž poprvé ukázal, že má neuvěřitelný čich na peníze a úspěch - to když se rozhodl produkovat film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem. A bylo to fatální rozhodnutí hned v několik ohledech. Přelet nad kukaččím hnízdem v následujícím roce sklidil pět Oscarů, z dosud neznámého Evropana Miloše Formana udělal v Americe hvězdu první velikosti a taky vydělal v té době nevídaný balík: rovných 60 milionů dolarů.

Douglas dnes patří k nejbohatším (a prý také k nejbezohlednějším) bossům Hollywoodu, ale jeho druhá manželka, velmi slavná herečka Catherine-Zeta Jones, ví o tom pozlátku svoje: „Je to nechutně spořivý americký Žid, který neváhá nosit děravé ponožky,“ lze se dočíst její výrok na webu ČSFD i s dodatkem, že jestli něco tenhle úspěšný byznysmen opravdu nechápe, pak jsou to investice do šatníku.

Investice do šatníku? Nikdy!

K nejúspěšnějším Douglasovým filmům patří Základní instinkt, Wall Street, Honba za diamantem, Válka Roseových, Osudová přitažlivost, Volný pád, Hra a Dokonalá vražda. Ve všech mu v Česku propůjčil hlas Jiří Štěpnička.

Jistá marnivost krásné Welšanky Catherine-Zety Jones, o jejíž srdce se Michael Douglas před pětadvaceti lety musel utkat s někdejším neodolatelným Jamesem Bondem, Seanem Connerym, ovšem není jediné trápení šetřivého pána. Jeho ješitnost a noblesa elegána z první třídy dostávala na frak v době, kdy jako lehce přesšedesátiletý chodil na třídní schůzky jejich dvou dětí - Carys a Dylana. „Tohle není den prarodičů, ale rodičů, řekli mi v jejich škole a já řekl Ale já jsem otec! No bylo to drsné,“ zavzpomínal herec pro web Hello Magazine na úskalí svého pozdního rodičovství, které si ovšem nemůže vynachválit. Dětství svého prvního syna Camerona z předchozího manželství totiž podle svých slov propásl, protože stále pracoval. Svým dvěma mladším dětem dal maximum svého času a mají prý krásný vztah: „Dnes už se spíš kloužu než lyžuju, a moje děti se nesmějí, ale ptají se Jsi v pořádku, tati?“

Zlatá soška za Wall Street

Michael Douglas během své padesátileté kariéry dobyl v Hollywoodu všechny mety: kromě hvězdy na tamním Chodníku slávy má v držení zlatou sošku Oscara za hlavní roli drsného finančního magnáta Gordona Gekka ve filmu Wall Street (1987), a pak bezpočet dalších prestižních filmových cen.

Jak to bylo s Ivanou?

Michael Douglas byl v roce 1998 hostem Mezinárodního filmového festivalu

v Karlových Varech. Od prezidenta festivalu Jiřího Bartošky tehdy dostal Křišťálový glóbus za celoživotní tvorbu.

Jeden ze svých posledních filmů, Unlocked (V utajení), Michael Douglas natáčel na přelomu let 2014 a 2015 v Praze, kde se tehdy docela pikantně neznal k zvěstem, jimiž společenská média trpělivě zásobovala paní Ivana Gottová: podle nich v 90. letech celé dva roky s Douglasem tvořila romantický pár.

Psalo se, že v roce 1996 se s Douglasem Ivana, tehdy ještě Macháčková, seznámila v San Franciscu.

„Když se dozvěděl, že jsem Češka, zkusil na mě udělat dojem svojí češtinou a řekl mi jedno neslušné slovo na H, které ho naučil Miloš Forman. Potom už se ale choval jenom slušně, pozval mě na večeři a ta se protáhla na dva krásné roky, až do mého odjezdu ze Spojených států,“ zavzpomínala Ivana před lety pro česká média. Slavný herec však jejich vztah nikdy nepotvrdil.

Dlouhověkost má v genech

Michael Douglas má o své budoucnosti poměrně jasno. Polovinu z každého roku chce pobývat na svém historickém panství pod mallorským sluncem, a zbytek času všude tam, kde dobře zainvestoval do nemovitostí: v New Yorku, Los Angeles, na Bermudách, v Aspenu, ve Walesu a v Kanadě.

Manželé Michael Dougles a Catherine-Zeta Jones:

A hodlá tam létat soukromým tryskáčem, protože jeho společnou vášeň s krásnou Catherine, totiž kouření, jim na běžných leteckých linkách nechtějí tolerovat. Silný a vášnivý kuřák se smrti nebojí: jeho otec Kirk se dožil úctyhodných 103 let.

Americká streamovací platforma AppleTV+ v roce Douglasova velkého životního jubilea odvysílala zřejmě jeden z jeho posledních počinů: osmidílnou životopisnou sérii Franklin. Příběhy Benjamina Franklina, jedné z nejvýraznějších osobností rodících se Spojených států amerických na konci 18. století, kterému dal Michael Douglas velmi sugestivní podobu a rozměr, sklidila u diváků velký úspěch.