Zajímá se o politické dění doma i ve světě a ráda spolupracuje s kolegou Zdeňkem Žákem. Dva důvody, proč Michaela Dolinová přijala nabídku hrát v komedii Presidenti. Její výkon na premiéře ocenili diváci, někteří skuteční kandidáti na prezidenta i manžel.

Herečka Michaela Dolinová. | Foto: se svolením Michaely Dolinové / Strašnické divadlo

Jaké jsou vaše pocity z premiéry?

Nečekali jsme, že by se hra mohla lidem tak líbit… Když měsíc zkoušíte do zdi a nikdo na nic nereaguje, režisér už vše viděl třicetkrát a je unavený, tak už nevíte, co je vtipné a co ne. Ale zaplaťpánbůh, že můžeme takovou hru vůbec hrát, že na ni chodí lidi, že nám ji nikdo nezakáže a můžeme si tu říkat i horší věci.

Míša Dolinová jako paní Ryposluch (Rychlá pomoc slušného chování):

Zdroj: Youtube

Předpokládám, že každé publikum bude na některé věci reagovat trochu jinak…To máte pravdu. Den před premiérou jsme měli na generálce mladé lidi z gymnázia z Prahy 10 a ti reagovali velmi hezky, což nás trošku uklidnilo. Jsou tam místa, která dobře rezonují i u nich. Mladí přece jen berou některé věci čistěji a přímočařeji. Dospělí už jsou trochu umazanější a reagují zase na jiné věci. Těším se i na další publika.

Pro ty, kteří hru neviděli, můžete trochu přiblížit, o co jde?

Já, Zdeněk Žák a Petr Vondráček jsme tři politici, chceme být prezidenty a zase to nechceme dát tak okatě najevo. Ještě je tu Šárka Vaňková, která se mezi nás politiky dostala úplně přes jiné věci (smích) a pak řidič Radomír Švec, muž z lidu. Společně musíme vybrat jednoho kandidáta na prezidenta.

Byla jste po zjištění, že na premiéru přijdou někteří skuteční kandidáti na prezidenta, nervózní?

Vůbec ne. Největší trému mám vždycky ze svého muže, který se byl na premiéře taky podívat. A jinak jsem jako vždy fikaně pozvala i všechny své nejlepší kamarádky, které se hodně smějou, a vždycky, když je slyším, je to fajn.

Je váš muž největší kritik?

Ne, spíš vždycky řeší, jestli mi to slušelo, nebo ne. V tomto případě je kolegyně Šárka Vaňková sice mladší a hezčí, ale doufám, že i tak bude spokojen. (smích) Říkal, že se mu líbí, když chodím v kostýmku, to herečky moc nechodí, tak jsem mu snad udělala radost.

Bylo hned jasné, že tuto nabídku vezmete?

Byla jsem zrovna po zkoušení Nejstaršího řemesla, které se týká holek prostitutek, a po půl roce se mi zase nechtělo znovu zkoušet. Člověk už je přece jen trochu pohodlnější. Ale moc ráda pracuju se Zdeňkem Žákem, před patnácti lety jsme spolu dělali, ta spolupráce byla moc fajn. A když vám někdo navíc hezky předestře, že jen vy jste ta pravá, která to může hrát, málokterá herečka odolá. Šla jsem do toho a jsem moc ráda.

Už jste měla možnost hrát i se Šárkou Vaňkovou?

Se Šárkou hraji poprvé, je to nová zkušenost pro mne i pro ni. Není legrace hrát její roli naivní blondýny. Musí to mít nějakou hranici, aby se z ní nestala karikatura. Šárka je mezi námi nejmladší, vždycky jsem byla benjamínkem souboru já, a najednou jsme s Žákem nejstarší. To je nechutné. (smích)

Michaela Dolinová a Šárka VaňkováZdroj: se svolením Strašnického divadla

Zajímáte se o politiku?

Ano. Politika mě baví, zajímám se o ni, sleduju ji v televizi a pokaždé chodím k volbám. Je pravda, že jsem trochu idealista, vždycky vidím to lepší než to horší, a vždycky mě strašně zklame, když se politici, které mám ráda a za které kopu, dopouštějí něčeho špatného. Třeba braní úplatků. Tohle mě pokaždé hodně dostane. Nicméně jsem ráda za to, v jaké době žijeme.

I vaše postava v inscenaci je dost idealistická…

Je. Oni si ji drží ve straně, aby se jí zaštiťovali a říkali: „Podívejte, koho tady máme, takového čistého člověka…“ Ona jim dělá trochu takového maskota a blbečka, což ostatní spolustraníci potřebují.

Přidala jste si do té role něco svého?

Snažím se držet scénáře, ale v rámci premiéry jsem si přidala jeden vtipný bonmot. Když Jirka řekl, že naše kolegyně čte, tak mě napadlo říct: „A ona taky čte, jo?" Bylo to spontánní a lidi na to reagovali, tak jsem byla ráda. Přece jenom už mám nějaké zkušenosti a vím, co by je mohlo oslovit.

Co dalšího vás letos čeká?

Potřebuju udělat střechu na chalupě. Už jsem ji chtěla dělat v covidu, ale pak jsem se bála, že nebudu mít peníze, tak jsem z nich radši celé ty dva roky žila a teď už je to nutnost, protože jinak mi spadne na hlavu. To je tedy moje vize na prázdniny.