Herečka Michaela Kuklová oslavila v dubnu šestapadesáté narozeniny, na svůj věk ale rozhodně nevypadá. Možná je to i dobrými geny zděděnými po mamince. Ta totiž v osmdesáti letech ještě před pár týdny běhala v Římě na podpatcích a vypadala skvěle. Do Říma se s Michaelou a její maminkou vypravil i Míšin syn Roman. Jaký spolu mají vztah? A proč se o herečce říká, že je "psí anděl"?

Máte opravdu celoživotní vztah k čtyřnohým přátelům?

Můj vztah a láska k nim jsou opravdu celoživotní. Zvířata miluji odjakživa. Když ostatní děti kreslily postavičky a domečky, já kreslila koně, psy a kočky.

Podívejte se na rozhovor s Michaelou Kuklovou:

Michaela Kuklová rozhovor | Video: Ladislav Ptáček

Povolili vám jako malé holce rodiče zvířátko zcela v klidu, nebo jste si ho musela vybojovat?

Musela jsem si o něj říct a nakonec mě otec vyslyšel. Když mi bylo asi čtyři pět let, koupil našeho prvního afghánského chrta. Ten pes se někomu ztratil, kdosi ho našel a můj otec ho od toho člověka koupil. Byl to asi dvouletý pes. Toto plemeno si celá naše rodina velmi oblíbila, protože afghánští chrti jsou úžasní. Když zemřel, chtěla jsem samozřejmě dalšího.

Povedlo se?

Ano. Justýnka, kterou mám teď, je opět součástí naší rodiny. Jde už o čtvrtého afghánského chrta, kterého máme.

Uvažovali jste o tom, že byste poskytli domov třeba i kříženci?

Když jsem byla mladší, vždycky jsem si říkala, že mi Bůh pořád přivádí do cesty psy. Jednou jsem přišla na obří parkoviště a jediný pes, bezdomovec, stál právě u mého auta. Za svůj život jsem předala novým majitelům už mnoho zvířat, našla pro ně domovy a zachránila je.

Vzpomenete si na nějaký konkrétní zážitek?

Pamatuji, jak jsem jednou s kamarádkou jela na výlet na Kokořín a potkaly jsme třináctikilového německého ovčáka, který kulhal na silnici. Nic jsme o něm nevěděly, tak jsem zastavila a řekla mu: „Chlapče, vezmu tě směrem do první vesnice, kam asi chceš dojít, tam tě vypustím. A když se mi vrátíš do auta, pojedeš s námi do Prahy.“

A jak to dopadlo?

Pes vystoupil, prošel se a pak zase nastoupil do auta, takže s námi jel do Prahy. Cestou jsme si všimly, že je úplně vyčerpaný. Zastavily jsme u první hospody, aby se mohl napít a najíst. A stalo se, že se na nás upnul jako na poslední šanci v životě a nepustil k nám nikoho blíž než pět metrů.

Byl agresivní?

Ano, byl tak agresivní, že ukazoval zuby jako ve strašidelném filmu. Byly jsme vyděšené, protože jsme ho vůbec neznaly. Odtud jsme zamířily přímo k veterináři… Psa vážícího třináct kilo jsem nakonec předala svým přátelům, milým lidem, kteří jezdili na koních a milovali německé ovčáky. Pes se u nich změnil v beránka. Předtím, když jsem se ho snažila předat někomu jinému, choval se agresivně, až se ho všichni báli. Byl to šťastný konec a pes s nimi žil devět let. Jezdil s nimi i na dětské tábory, kde podnikali výlety s koňmi, prožil krásný život.



Nahrává se anketa ...

Ovlivnili psi váš osobní život?

Psi člověku přinášejí do života mnoho radosti. Považuji je za přátele, kteří na nás vždy čekají s otevřenou náručí. Když se stane, že jako majitel selžu, můj pes se nikdy nezlobí. Jednou se mi stalo, že jsem svou fenku nechala na zahradě v zimě, protože jsem zapomněla, že tam je. Jinak běžně bydlí s námi v teple domova.

Jak reagovala?

Když jsem ji pustila dovnitř, nevyčítala mi to. Místo toho mě začala líbat a byla šťastná, že je zase doma se mnou. Kromě toho, že jsou psi skvělými přáteli, jsem si jistá, že dokážou z našich těl odvádět nemoci. Věřím, že je přebírají na sebe, přesvědčila jsem se o tom mnohokrát. Jsou našimi léčiteli, kteří za nás nesou břemeno. Odvádějí od nás stres a další choroby.

Mluvíte z vlastní zkušenosti?

Ano, mám s tím osobní zkušenost.

Teď na chvíli jinam… Nedávno jste se s maminkou a synem vypravili do Říma. Vypadá to, že syn s vámi stále ještě docela rád cestuje. Nevadí mu to?

Zatím to tak je. Očekávám, že se situace změní. Máme před sebou ještě letní dovolenou, tak uvidíme, jak proběhne. Opravdu to beru tak, že letos může být společná dovolená naposledy, ale možná máme tak dobrý vztah, že bude rád jezdit i dál. Snažím se k němu chovat spíše jako ke kamarádovi než jako přísná matka. Věřím, že náš vztah bude fungovat i v budoucnu.

Má syn hodně krutou pubertu?

Je celkem mírná, i když mi občas dává zabrat, ale stále si s ním dobře povídám.

Bavíte se spolu i o dívkách, nebo jde o téma, jemuž se raději vyhýbáte? Kluci tohle neradi řeší.

Ne, o tom se vůbec nebavíme.

Kdo vidí vaši maminku, pochopí, proč tak skvěle vypadáte. Osmdesát by jí tipoval málokdo. Vaše genetické předpoklady jsou evidentně vynikající.

Ano, moje matka je opravdu úžasná. Je plná energie a stále nosí podpatky, což mě občas trochu znepokojuje. Ale musím uznat, že to, jak zvládla náš pobyt v Římě, bylo obdivuhodné. Navštěvovali jsme spoustu památek a ona to bravurně zvládala s grácií. Opravdu si zaslouží obdiv.

Jak často jezdíte jako rodina na výlety?

Nejezdíme často, protože maminka dává přednost klidu domova. Nemá ráda časté výlety a cestování. Je nejspokojenější ve svém vlastním prostředí. Ten výlet dostala k narozeninám, které má v listopadu, ale jeli jsme už teď, abychom si užili trochu lepší počasí.

Michaela s maminkou jsou si dost podobné:

Už máte hotové plány na léto? Čeká vás hodně práce, anebo se chystáte spíše na zábavu?

Byly roky, kdy jsem hrála více představení a měla velmi nabitý letní program. Přesto jsem si vždy našla čas na odpočinek a přátele. A samozřejmě nesmím zapomenout na moře, které miluji. Letos se k němu chystám se synem, takže se moc těším.

Které moře máte nejraději?

Osobně miluji Indický oceán, obzvláště mě láká jeho bazénově modrá barva, která je tak průzračná, že vidím až na dno.

Děsí vás hloubka?

Mám k ní velký respekt. Vzpomínám na časy, kdy jsem ještě šnorchlovala. Jednou se mi podařilo šnorchlovat až na okraj ostrova a najednou jsem tam visela ve vodě. Byl to pocit, jako bych létala a kolem mě se vynořovaly nejrůznější ryby a živočichové. Všechno to okolo mě plavalo a já měla pocit, že létám, jak jsem viděla dvacet metrů pod sebou. Byla jsem z toho úplně nadšená, ale současně jsem cítila i mořské proudy a musela se neustále kontrolovat, abych jimi nebyla unášena pryč. Měla jsem docela strach, takže se nemohu označit za zvláště odvážnou.