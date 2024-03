Porotkyně oblíbené soutěže Peče celá země Michaela Landová letos oslavila kulatiny. Uběhlo přesně deset let od chvíle, kdy založila blog, který jí od základů změnil život. Bez něho by nebyla známá jako „Makronková královna“, ani jako porotkyně v pekařském klání, kde pro ni rozhodně nebylo jednoduché nahradit předchůdkyni Mirku van Gils Slavíkovou. O to víc ji mrzí, že se na ni teď od diváků snáší ostrá kritika.

Letos jste oslavila deset let od založení svého blogu. Evidentně šlo o skvělou volbu…

Ano, byla to skvělá volba. I když by mě tehdy ani ve snu nenapadlo, kam až mě blog dostane. A hlavně, že to s ním vydržím tak dlouho. (smích) Ale jsem za to ráda, protože právě díky blogu jsem se dostala k lektorství a vůbec ke všemu, co dnes dělám.

Takhle si Michaela Landová představovala třetí řadu soutěže:

Díky úspěšnému blogu jste se stala i porotkyní v soutěži Peče celá země, a stala jste se tak známou po celém Česku a možná i Slovensku. Jaký je to pocit proslavit se právě touto cestou?

Opět souhlasím, že díky blogu jsem se dostala do širokého povědomí pečící veřejnosti. Začalo se o mně mluvit nejen v pečících skupinách. A díky tomu mě oslovila i Česká televize, když hledala novou porotkyni pro svůj pořad. Na druhou stranu ale nemám pocit, že bych byla slavná, nebo něčím výjimečná.

Vaše předchozí kariéra se přitom vůbec netýká pečení nebo jídla, spíš ekonomie a financí. Jak došlo k tak zásadní změně?

Moje láska k pečení se vyvinula postupně až v dospělosti. Začalo to potahovanými dorty, které se tady kdysi objevily, pročítáním zahraničních food blogů a návštěvou prvního pečícího kurzu. Pak už to šlo samo… Začala jsem psát blog, odpovídat na komentáře, zkoušet nové recepty a posouvat vlastní hranice. Je to lehce návykové, jakmile se něco povede, člověk chce zkusit něco dalšího. (smích)

Ekonomie se vám ale dál hodí, ne?

Určitě se mi hodí nejen mé vzdělání, ale i zkušenosti z předchozí profese. Díky tomu si sama spravuji blog i eshop, vydala jsem dvě kuchařky, vystavuji faktury a starám se o účetnictví. Ale i tahle část práce mě moc baví, jsem ráda, když si mohu od pečení občas odpočinout.

Váš pradědeček byl majitelem cukrárny, pekařské kořeny v genech tedy asi čekaly… Pekla jste už jako malá a pamatujete si své první výtvory?

S nadsázkou říkám, že někde to ve mně bylo, jen to čekalo na správnou příležitost. Pradědečka jsem bohužel nezažila, ale moje babička, jeho dcera, mi o cukrárně hodně povídala. Místo pohádek nám vyprávěla, jak to tehdy chodilo. To byl možná moment, kdy ve mně zasela cukrářské semínko. Nicméně jako malé dítě mě pečení moc nezajímalo. Sama jsem začala péct, až když jsem založila vlastní rodinu.

Pozorujete za těch deset let, během kterých se intenzivně věnujete pečení, výrazné změny v trendech?

Určitě. Cukrařina se, stejně jako jiné obory, vyvíjí. A to nejen pokud jde o vzhled dortů, desertů či zákusků, ale hlavně pokud jde o suroviny, nové technologie nebo pomůcky na pečení.

Je ještě stále prostor pro inovace? Mimochodem máte je ráda, nebo jste klasik?

Prostor pro inovace je vždy. Ale na druhou stranu, to dobré už vymyšleno bylo. Já sama ráda zkouším nové věci, protože člověk musí jít trochu s dobou, vědět, co se děje. Ovšem ne každá novinka mě osloví natolik, abych se jí více věnovala. Jde-li ale o příchutě, řadím se spíše mezi klasiky. Ráda ochutnám něco neobvyklého, ale většinou pak konstatuji, že klasika mi chutná více.

Co považujete za svůj majstrštyk?

Troufám si říct, že to budou makronky. A teď nemám na mysli jen jejich samotné pečení, ale i předávání zkušeností s jejich přípravou na blogu, v kurzech i na sociálních sítích. Vlastně právě díky tomu jsem si vysloužila přezdívku Makronková královna. (smích)

Co pečete pro návštěvy?

Každý má rád něco jiného, takže peču podle toho, kdo má na návštěvu přijít. Vždy se snažím trefit do chutí dotyčného.

A jakým výtvorem vždycky potěšíte rodinu?

Rodina je za ty roky už lehce přeslazená, ale kynutým těstem nešlápnu nikdy vedle. A protože ho mám sama velmi ráda, peču ho doma asi nejčastěji.

Upeče doma někdy někdo něco pro vás?

Mě obvykle už nikdo nic nepeče, všichni se bojí, aby mi chutnalo. Na druhou stranu, moc ráda ochutnávám od někoho jiného, protože to, co nemusíte připravit sami, chutná jinak…

Vaření vám jde stejně lehce jako pečení? Kdo u vás vlastně vaří?

Vaření, bohužel, muselo posledních několik let ustoupit kvůli pečení do pozadí. Upřímně? Vaření mě moc nebaví, ale když se chci najíst, uvařit musím. Takže ano, vařím, ale spíše jednoduchá a rychlá jídla. Na ta složitější jdu do restaurace nebo k mamince.

Můžete sladké ještě jíst, nejste ho přesycená?

Sladké mám pořád ještě ráda, i když už ne v takové míře jako kdysi. A více si vybírám! Nejradši mám sladké po dobrém jídle, tu sladkou tečku. To pak sáhnu i po zákusku či kousku dortu. Ale obecně vede kynuté těsto a croissanty ve všech podobách.



Jak je možné, že na vás není mlsání vidět?

Mlsám s rozumem a s mírou. Je to jako s ostatním jídlem, nic se nemá přehánět, ale je-li strava vyvážená občasné sladké určitě neuškodí.

Letos vás vidíme v pořadu Peče celá země podruhé, probíhalo natáčení jinak než poprvé?

Ano, třetí řada a moje druhé natáčení pro mě bylo mnohem lepší. Byla jsem uvolněnější, nebyla takový nováček a obecně jsem si vše více užívala. K tomu jsme měli ještě skvělou partu soutěžících, což bylo také velké plus. Myslím, že je to na obrazovce i vidět.

Předloni jste měla nevděčnou roli a střídala na postu porotkyni Mirku van Gils Slavíkovou. Každá jste jiná, bylo to pro vás tím pádem těžší?

Pokud někoho nahrazujete v jakékoli pozici, přichází samozřejmě srovnávání. Jako porotci jsme tady sami za sebe, nejde o role, kdy nám někdo píše scénář. A protože jsme s Mirkou zcela odlišné, výsledek nemůže být stejný. Nicméně já se jí nesnažila nahradit vystupováním, ale pouze profesně.

Dodnes na sociálních sítích fanoušci Mirku zmiňují, dokonce míní, že byla vtipnější než vy… Dotýká se vás tato kritika?

Musela bych být z kamene, aby se mě nějakým způsobem nedotkla. Ale spíš je mi z takových komentářů smutno. Ono jde totiž primárně o formu, jakou jsou ty komentáře psané. Chápu, nemusím sednout každému, ale vše se dá napsat slušnou formou. To je ale bohužel obecný problém sociálních sítí, převážně Facebooku. Každopádně u třetí řady jsem si vzala plně k srdci radu Vaška Kopty: Nečtu žádné komentáře!

Dokážete už na začátku soutěže tipnout vítěze? Sázíte se s Josefem Maršálkem či s moderátory Terezou Bebarovou a Václavem Koptou?

Myslím, že nikdo z nás nedokáže na začátku soutěže odhadnout, kdo se dostanete do finále, natož kdo zvítězí! Občas někteří soutěžící hodně překvapí. Ale jako v každé soutěži se začínají v průběhu formovat favorité, ovšem třeba druhá řada byla jasným příkladem, že favorit ještě nemusí vyhrát.

V Peče celá země se každý díl posuzuje samostatně, úspěchy z předchozích částí se nesčítají. Takže můžete být skvělý v několika kolech, pak to v jednom pokazíte a jdete ven.

Na co se mohou diváci těšit v posledním díle? A na co se v nejbližší době těšíte vy?

Diváci se určitě mohou opět těšit na spoustu zajímavých dobrot, které budou soutěžící připravovat. Dozvědí se také, kdo vyhraje. A na co se těším já? Na vše, co mi život přinese. Ať to budou nové příležitosti, nebo třeba chvíle strávené s přáteli.