Na tomto plese se mezi prvními představili a zaujali svými vystoupeními ti, pro které je výtěžek plesu určen, a to děti z Dětského domova Hodonín a klienti Zeleného domu pohody. Dále hosty bavily Hodonínské mažoretky, taneční skupina Na Parketu a taneční klub Black & White. O příjemnou hudební atmostéru a hudební doprovod se postarala skupina Gradace a do 50., 60. a 70. let jsme se vrátili s Elvis Presley Show.