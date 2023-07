Zamilovaný Michal Viewegh: Povlečení voní levandulovou aviváží a sexem

Za dobrý skutek v podobě pomoci ukrajinské uprchlici si spisovatel Michal Viewegh vysloužil odměnu – lásku. V časopisu Story prozradil, že se díky ní třináct let od nečekané srdeční příhody ocitl v nové, románové etapě svého života.

Každé ráno nahlížím do diáře abych zjistil, co mne daný den čeká. Do toho diáře se samozřejmě dívám i večer před spaním, jenže ráno po probuzení už v mé nenávratně poškozené paměti většinou skoro nic není... Je to takový můj smutný rituál. | Foto: Profimedia