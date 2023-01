1995: Před kamerou jako doma

Michelle Williamsová tancovala a zpívala odmalička. Láska k hraní se přidala záhy, když ji rodiče vzali do divadla na Dobrodružství Toma Sawyera. Na své kariéře začala pracovat v devíti letech, kdy se rodina přestěhovala z Montany do San Diega, odkud to na konkurzy do L. A. bylo kousek. Poprvé se divákům představila coby svůdkyně Hobieho Buchannona v Pobřežní hlídce, filmový debut proběhl o rok později v podstatně cudnější roli v rodinné klasice Lassie.