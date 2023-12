Herec a zpěvák Milan Peroutka učinil v létě velké rozhodnutí. Nejenže veřejně přiznal, že má poměr s mužem, ale svého partnera Dominika Roubínka si i vzal. Časopisu Story přiznal, jak oba tyto kroky s odstupem vnímá a co si přeje do příštího roku.

Milan Peroutka a Dominik Roubínek | Foto: Profimedia

Jste zpětně rád, že jste obě tato rozhodnutí udělal?

Jsem! Jsem rád hlavně za to, že si za nimi naprosto stojím. Je úžasný pocit mít v životě takovou jistotu. Myslel jsem si, že ji nepotřebuju, ale je mi ohromně příjemná. A když vidím různé vztahy kolem sebe, o to víc si jí považuju a přeju ji každému.

Ani jednou jste své volby nezalitoval?

Ne. Obecně se snažím vyhýbat litování. Raději přistupuju k životu, že všechno je tak, jak má být. A navíc jsem byl jen pravdivý v tom, kdo skutečně jsem, takže přetrvávající sympatie lidí si můžu brát zase o něco víc osobněji.

Milan Peroutka si v létě řekl ANO s Dominikem Roubínkem:

Jak celkově hodnotíte „svůj“ rok 2023?

Byl intenzivní, a tak to má být. Měli bychom žít život v přítomnosti a konat, žádný jiný čas není pravda.

Momentálně sklízíte úspěchy v muzikálu Biograf láska, kde hrajete záletného barmana, který nevěří na lásku. Hraje se vám dobře?

Skvěle. Baví mě už kvůli tomu, jak on baví diváky. Ti jsou pro mě vždycky hlavním motorem. V roli Přemka pracuju v kavárně, kde se scházejí tři kámošky řešící vztahy, a divačky se v nich určitě najdou. A jestli ne v nich, bude je bavit moje glosování, i když nakonec lásce taky propadnu.

Tyto hvězdy odhalily svou sexuální orientaci až v pozdějším věku. Inspirují jiné

Máte svoji oblíbenou pasáž?

Popravdě se v tomto muzikálu moc nenadřu, spíš koukám se zalíbením na kolegy z portálu. Baví mě určitě Gvendolína s tanečníky, ta funguje parádně.

A je něco, co máte s Přemkem společné?

Asi mě taky baví věci zlehčovat a držet si nad nimi určitý nadhled. Domnívám se, že to je klíč ke spokojenému životu, v naší branži to platí dvojnásob.

Milan Peroutka v muzikálu Biograf láska:

Milan Peroutka, Felicita ProkešováZdroj: se svolením Divadla Kalich

Vzhledem k vaší letošní svatbě předpokládám, že na lásku na celý život věříte. Nebo se mýlím?

Samozřejmě, že věřím! Věřím na lásku jako takovou. Nejsem cynik a myslím, že to je nejsilnější lidská síla. Musíme si ji pěstovat a hýčkat, ukazuje tu hezčí tvář člověka.

S manželem jste uzavřeli registrované partnerství. Řešili jste spolu, zda nepočkat, až budou páry stejného pohlaví moci uzavírat přímo manželství?

I když se to psalo, neřešili. Pro nás to byla svatba, čili krásná životní událost, kdy jsme se sešli s širokou rodinou a kamarády a slavili. Jak to pojmenovává zákon, teď neřeším, navíc si myslím, že to v budoucnu nebude tak odlišovat ani on. Svízelnosti v tom budu objevovat až se zakládáním rodiny.

Nenapadlo nás, že Hanka Zagorová muzikál neuvidí, říká režisér Biografu láska

K letošním Vánocům jste nazpíval duet s vaší dlouholetou kamarádkou Aničkou Slováčkovou. Čí to byl nápad?

Volala mi Anička. Hned jsem řekl, že chci. A to v té době písnička ještě ani neexistovala a nevěděl jsem, jak krásně se nakonec povede.

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že Anička svádí opět boj s nemocí?

Samozřejmě jsem cítil lítost a Aničku jsme ubezpečili, že jsme tu pro ni. Měl jsem toho plnou hlavu, ale teď na to často mezi námi ani nepřijde řeč, raději se spolu zasmějeme.

Anna Julie Slováčková & Band feat. Milan Peroutka v písni Čas zastavit čas:

Zdroj: Youtube

Jak byste si přál, aby vypadal příští rok?

Chtěl bych v něm upozorňovat více na svou hudbu. Myslím, že divadelních představení jsem v poslední době nazkoušel dost, teď bych si přál jeviště víc střídat za pódia a tvořit novou hudbu. Ale pozor, taky se chci věnovat svému soukromému životu, domovu i cestování.