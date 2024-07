Jste ročník 1990, znáte vůbec hity Bryana Adamse?

Řeknu to úplně na rovinu. Stoprocentně znám hodně písniček, ale že jsou Bryanovy, mi dojde až během jeho vystoupení. Nedávno jsem byl na festivalu, kde jsem měl pocit, že nikoho neznám, a pokaždé jsem poznal nějaký singl… Podle jména samozřejmě tuším, kdo Adams je. Vím, že má melodické písničky.

Podívejte se, jak to Milanovi Peroutkovi a jeho manželovi slušelo na zahájení festivalu:

Rocková scéna je vám blízká?

Tak se na mě podívejte. Snažil jsem se dodržet dress code, dokonce mám i make-up. Cítím se v něm dobře a lidé mi ho chválí. Možná stojíte u zrodu rockovějšího Milana Peroutky. (smích)

Z divadla jste na make-up zvyklý, je to jiné mít ho na party?

Je to něco jiného. Když přede mě dali zrcadlo, připadal jsem si jako účastnice reality show o proměně. (smích)

Účinkování v show Tvoje tvář má známý hlas, kde se zpěváci proměňují, už máte také za sebou…

Ano, to je pravda. Pamatuju si, že když jsem dělal Enriqueho Iglesiase, byl jsem strašně hezký. Nemohl jsem se na sebe vynadívat. (smích) Ještě já, jakožto kluk, kterému se líbí kluci! Fakt jsem na sobě mohl oči nechat. Měl jsem i čočky, což udělá moc. Ale nemám problém ani s make-upem, baví mě. Než mě začali malovat, ptali se mě, jestli jsem odvážnej. Hrdě jsem řekl, že jsem. Připadám si v něm dobře.

Byl váš nápad nechat se namalovat?

Jdeme ve Varech na několik oficiálních eventů. Tohle je jeden z nich. A vzhledem k dress codu jsem si říkal, kam jinam než sem. Make-up a vlasy jsou vždy přizpůsobené dané události.

Milan Peroutka s manželem Dominikem v dalším outfitu

Na jak dlouho jste s manželem přijeli do Varů?

Pravdou je, že Domči sen byl být na festivalu celou dobu, protože na něm nikdy nebyl. Řekli jsme si tedy, že budeme až do konce. Zároveň měl dnes krizi, jestli se přece jenom nestavíme doma, takže uvidíme. Máme naplánováno spoustu filmů, které bychom chtěli vidět a také několik oficiálních party. Vzali jsme si k tomu outfity, protože ty jdou s večírky ruku v ruce. Chtěli jsme být připravení.

Co chystáte na zbytek léta?

Po šesti letech nebudu zkoušet nové představení, ale točím novou desku, kterou bych chtěl dodělat. Ideálně tak, aby na podzim byla venku. Sám jsem zvědavý, jestli se mi to podaří. První desku jsem sliboval zhruba čtyři roky (smích), teď budu opatrnější. A samozřejmě máme vystoupení s kapelou Perutě a hrajeme i letní verze různých představení.

Dovolenou mít tedy nebudete?

Hned po Varech bereme moji maminku do Itálie. Bylo to její přání, takže ji tam na celý týden bereme. To je ale zatím celá moje dovolená, nicméně mi to nevadí. Rádi strávíme i nějaký čas doma. Máme nové mořské akvárium, pořídili jsme si tedy kus moře i domů. (smích) Přiznávám, že už nám naše Dory a Nemo chybí, protože jsme si je pořídili a hned jsme odjeli do Varů.