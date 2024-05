Začínal jako novinář, posléze se stal manažerem mnoha známých českých zpěváků, externím dramaturgem a také podnikatelem. Asi nejvýznamější kapitolu jeho života ale tvoří soutěž Miss ČR, které byl Miloslav Zapletal bezmála dvacet let prezidentem. Jak na tuto etapu vzpomíná? A proč prodal svou farmu, kterou poté provozoval?

Miloslav Zapletal s Monikou Žídkovou, Ivanou Christovou a Taťánou Kuchařovou na nedávném srazu Miss. | Foto: se svolením Petra Horníka

Od roku 1989 až do roku 2008 jste působil jako prezident soutěže krásy Miss ČR. Jak moc důležitá etapa to ve vašem životě byla?

Poměrně dost důležitá. V mnohém mě tato práce, snoubící se s koníčkem, poučila. A asi jsem i já poučil, nebo spíše „vyučil“, několik set krásných dívek.

Býval jste nervózní před každým finále?

Samozřejmě. Zejména proto, že se při přímém přenosu může stát cokoli. Ale vždy to naštěstí dobře dopadlo. V Ostravě jsme v roce 1990 museli pár hodin před finále vyklidit vítkovickou halu, protože ji musela prohlédnout policie, zda někde není umístěná bomba. Tehdy to byla „móda“ některých hlupáků se takto bavit.

To byl jediný problém za těch bezmála dvacet let?

Myslím, že o dva roky později na začátku přímého přenosu Miss z Grandhotelu Pupp v Karlových Varech mi produkční přišel říci, že bychom měli finále zastavit, protože opět někdo vyhrožuje bombou. Nereagoval jsem na to a nic se nestalo. Nicméně odpovědnost jsem musel vzít na sebe. Nebylo to příjemné. A přestože mi bylo jasné, že je to jedna z „telefonických bomb“, byl jsem tehdy samozřejmě hodně nervózní.

Po 29 letech od Miss žije Monika Žídková stále v Kravařích. Se stejným partnerem

V tu dobu jste se hodně pohyboval ve světě showbyznysu. Nechybí vám dnes večírky a společenské akce?

Na to jsem si už odvykl, ale když je příležitost, a moje účast je žádaná, rád si někdejší mejdany připomenu. Například nedávno jsem byl na premiéře filmu Django, což je celovečerní film režisérky Olgy Špátové a Jana Malíře o Petru Jandovi. Moc krásný! Kdysi jsem byl řadu let manažerem Olympicu a s Petrem Jandou dodnes kamarádíme. Po premiéře byl bezvadný mejdan.

Předpokládám, že jste na něm potkal řadu známých…

Přesně tak. Setkal jsem se s mnoha lidmi ze showbyznysu i mimo něj. Bylo to moc příjemné. Už mám ale raději rodinné oslavy. Například v sobotu se pod Blaníkem, kde většinou žiju, sešla celá moje velká rodina na oslavě mých již osmdesátých druhých narozenin, které mám 1. května. Bylo to krásné!

Miloš Zapletal s manželkou Hankou na premiéře filmu Django:

Miloš Zapletal s Hanou ZapletalovouZdroj: Profimedia

Prozradíte, která z dívek vám v Miss za těch dvacet let udělala největší radost a která vás naopak nejvíc zklamala?

Radost mi udělaly Taťána Kuchařová, Ivana Christová a Monika Žídková, které mohou být dobrým příkladem pro dívky i v současnosti. Ale i desítky dalších. Zklamaly mě Michaela Maláčová, Kateřina Stočesová a Diana Kobzanová.

Teď jste některé dívky opět viděl, pár z nich po mnoha letech. Poznal jste je všechny?

Samozřejmě. Některé už dost „zženštily“, mnohé jsou maminky, Ivana Christová je dokonce babička. Většina z nich podniká anebo jsou úspěšné ve veřejném životě, včetně médií.

Taťána Kuchařová posouvá své limity. Koupila si silniční kolo a maká na sobě

Co vůbec říkáte na novodobé vítězky soutěží Miss?

Já současnou Miss vlastně nesleduji. Nikoli ze zášti, ale showbyznys včetně Miss jsem již před sedmnácti lety pověsil na hřebík. Samozřejmě někdy slýchám, že Miss už není to, co byla za nás, nebo že je soutěží více a nikdo se v nich neorientuje atd. Jde to už opravdu dávno mimo mě. Protože jsem pořád aktivní, tak raději sepisuji knížky. To mě baví. Teď píšu své memoáry, ale jen pro rodinu, aby jednou moji potomci věděli, co jejich prapraděda vyváděl. (smích)

Ani Miss Czech Republic Taťány Makarenko nesledujete? Její dívky nás teď reprezentují na Miss World a dalších soutěžích…

Jednou jsem ji při surfování po televizních programech zahlédl. Docela se mi líbila, a to moderním pojetím. Nicméně soutěžící dívky mě moc nezaujaly. Připadaly mi jedna jako druhá. Spíše jako modelky než missky. Nepředvedly nic zajímavého, neočekávaného. Ale připouštím, že jsem konzervativní a neobjektivní.

Taťána Makarenko o zákulisí Miss: Na dívky je větší tlak, důležitá je osobnost

Jak jste zmínil, hodně se věnujete psaní. Napsal jste i knihy, ve kterých zpovídáte známé osobnosti. Nechtěl jste třeba někdy sepsat i to, jak se dnes daří vašim svěřenkyním?

Myslím, že by si taková knížka nenašla moc čtenářů. Ostatně jsem před ukončením „své“ Miss vydal knížku „20 let s Miss, aneb říkali mi prezidente“. Tam je prakticky vše o mých bývalých svěřenkyních do doby prodeje Miss.

V roce 2008 jste se rozhodl soutěž Miss prodat a z utržených peněz vybudoval farmu Blaník v Ostrově nedaleko Vlašimi. Tu jste podle některých médií v roce 2020 prodal. Prozradíte proč?

Ve svých pětasedmdesáti letech jsem už byl poměrně unavený z náročného provozu farmy, stejně jako moje žena Hanka, která tomu věnovala svůj veškerý čas. Naši Farmu Blaník jsme orientovali na rodiny s dětmi a pořádali jsme pro ně mnoho akcí. To bylo hodně náročné, takže jsme toho měli už nad hlavu, byli jsme unavení. Jak to bývá v pohádkách, pozval jsem si své čtyři syny a dal jim jednoduchou otázku: „Kdo převezme otěže?“.



A co vám odpověděli?

Nejstarší Petr má nedaleko svůj prosperující penzion, v němž hosté provozují nejrůznější aktivity, včetně workshopů. Ten má tedy své práce nad hlavu. Robert, absolvent FAMU, natáčí filmy a reklamy. Milďa pracuje na velmi zajímavé pozici na letišti a Péťa je profesionální fotograf. Moje otěže tedy nemohl převzít nikdo, takže nezbylo než farmu prodat. Všechny utržené peníze jsem rozdal svým dětem a vnoučatům, přispěl jsem i na charitu. Ale bylo to krásných deset let mého života!

Nestýská se vám po ní?

Stýská i nestýská. Bylo to krásných a výživných deset let života. Farma sousedí s domem, který jsem zdědil po svých prarodičích a v němž většinou žiju. Kolem farmy chodím denně s naším psem Bernym a často vzpomínám, ale nestýská se mi. Naštěstí farmu koupil velmi slušný člověk, který se tam se svojí rodinou usadil, takže máme dobré sousedy.

I po čtyřech dětech má Lejla Abbasová tělo bohyně. Ukázala ho na mole

Čemu se aktuálně nejvíc věnujete?

Jak jsem uvedl, sepisování. Rád bych ještě napsal román. V hlavě i v poznámkách mám jeho obsah i formu, ale pustím se do toho, až sepíšu memoáry. Také nevím, zda umím být nejen sepisovatelem, ale i spisovatelem. Přesto jsou v mém současném životě nejkrásnější návštěvy mých dětí a vnoučat a rodinná setkání. Největší jsme uskutečnili v září, kdy moje velká rodina, v počtu 19 kusů, strávila společnou dovolenou na Kypru. Byla to nejkrásnější dovolená v mém životě.